Ежедневный гороскоп: воскресенье 17 октября 2021

11, 12 лунный день. Растущая Луна

Предупреждение о Луне

Избегайте совершения покупок и принятия важных решений после 16:00 сегодня. Луна в Рыбах.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Будьте терпеливы с другими людьми сегодня, особенно с партнерами и близкими друзьями, потому что легко внезапно вступить в борьбу за власть. В чем смысл? Когда в будущем будут писать анналы истории — будет ли это иметь значение?

Телец (20 апреля — 20 мая)

Возможно, вы захотите провести реформы в своей работе сегодня или во всем, что вы делаете. (Это может относиться к вашему здоровью.) Это потому, что вы видите лучший способ делать что-то. Естественно, это может привести к ссоре с кем-нибудь.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Сегодня родители могут быть слишком строгими со своими детьми. Сделайте шаг назад и просмотрите всю картину. Стоит ли по этому поводу устраивать скандал? Результатом могут быть припадки и нервные срывы. Не принимайте близко к сердцу.

Рак (21 июня — 22 июля)

Сегодня дома могут иметь место споры и борьба за эго, особенно с одним из родителей или старшим членом семьи. Но что это даст вам? Семья — это навсегда, и у такого рода разногласий, вероятно, нет ничего хорошего. Не увлекайтесь этой игрой. Оставайтесь спокойным.

Лев (23 июля — 22 августа)

Вы полны решимости убедить других согласиться с вашим сегодняшним мышлением. На самом деле, вы могли бы быть убедительны! Но так ли важно, чтобы вас слушали? Не допускайте появления раздражения. Выберите большую дорогу и отпустите вожжи.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Сегодня вероятна борьба за власть из-за денег или собственности. Она может стать интенсивной, потому что люди щепетильно относятся к финансовым вопросам и всему, что им принадлежит. Не пытайтесь изменить чье-то мнение, если оно уже принято.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Сегодня ваш образ жизни может подвергнуться испытанию могущественными силами извне и изнутри! Например, вам, возможно, придется поспорить с кем-то, у кого есть власть. Они могут заставить вас отчитаться за себя. Это также классический день для поломки оборудования или вещей, которыми вы владеете.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Некоторые секреты могут раскрыться сегодня, и они могут быть о вас. Возможно, вам придется что-то объяснить или показать людям, почему вы что-то сделали или не сделали. Действуйте осторожно и не говорите ничего, о чем позже можете пожалеть. Как только слова вылетят из вашего рта, они никогда не вернутся.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Сегодня может возникнуть борьба за власть с другом или членом группы. Возможно, вы захотите внести улучшения или изменения. Или, возможно, они хотят, чтобы вы радикально изменились, особенно если они думают, что определенные области вашей жизни не работают. (Такое ощущение, что вас поставили в затруднительное положение!)

Козерог (22 декабря — 19 января)

Это плохой день, чтобы бросить вызов боссам, родителям, учителям и полиции, потому что вы будете вовлечены в борьбу за власть. К сожалению, это своего рода борьба за власть, в которой вы проиграете. Предупрежден — значит вооружен.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Избегайте сегодня спорных тем, таких как политика, религия и национальные вопросы, потому что это классический день для споров и властных дискуссий. Однако, возможно, сейчас самое время отпустить старые идеи и предрассудки.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Возможно, вам придется отказаться от чего-то сегодня. Возможно, причина в том, что вам нужно отказаться от того, что не работает. Может быть, вам нужно реально взглянуть на вещи, чтобы сказать это? Помните: ваша первая потеря — самая дешевая потеря.

Если ваш день рождения сегодня

Рэпер, автор песен Эминем (1972) и украинский певец Иван Дорн (1988) сегодня разделяют ваш день рождения. Вы уверены в себе, выносливы, а временами смелы и дерзки. Вы также дисциплинированный и отличный стратег. У вас сильные идеалы и сильные эмоции. В этом году для вас будет важна ваша личная свобода, поэтому вы можете претерпеть серьезные изменения. Не сомневайтесь, исследуйте новые возможности. Не упустите возможность путешествовать и расширять свой мир.