Ежедневный гороскоп: воскресенье 17 июля 2022

Оповещение о Луне

18, 19 лунный день. Убывающая Луна.

Сегодня до 23:45 нет ограничений на покупки или принятие важных решений. Луна в Рыбах.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Пригласите компанию на еду и напитки сегодня, потому что это прекрасный день, чтобы развлечься дома. Это также хороший день, чтобы заняться проектами по ремонту или насладиться семейными дискуссиями. Ваши творческие флюиды сегодня горячи! (Помните: вы — мастер Зодиака.)

Телец (20 апреля — 20 мая)

Это чудесный день, чтобы поболтать с соседями, братьями, сестрами и родственниками. Вам также понравится знакомиться с новыми лицами и посещать новые места. В частности, вы будете ценить то, кто вы есть и что у вас есть. (Одобрение — это тонизирующее средство.)

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Если вы ходите по магазинам, у вас возникнет соблазн купить красивые, роскошные вещи. У вас могут быть творческие, прибыльные идеи об искусстве или о том, как рекламировать или продавать красивые вещи. Хорошие новости! Вы привлечете к себе деньги в ближайшие несколько недель.

Рак (21 июня — 22 июля)

Это прекрасный день! Солнце, Меркурий, а теперь и Венера — все в вашем знаке. Обратите внимание, что следующие несколько недель — идеальное время, чтобы купить себе вещицы для гардероба. Между тем сегодня вы испытываете сочувствие к людям, которые страдают далеко.

Лев (23 июля — 22 августа)

Вы будете счастливы работать в одиночку или за кулисами и вести себя сдержанно сегодня, потому что вам нужна передышка. Когда Марс находится на вершине вашей карты, ваши амбиции пробудились. (Расслабьтесь: никто не может быть всем для всех все время.) Отдохните немного.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Кто-то может попросить вас поработать с ним сегодня или присоединиться к групповому занятию. Если эта деятельность будет благотворительной, вы будете довольны, потому что ваш идеализм пробуждается. Кроме того, ваше романтическое представление о красоте также обострится, а значит, художественные удовольствия доставят вам удовольствие.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Если вы можете использовать свое собственное влияние или влияние кого-то из ваших знакомых, чтобы помочь третьему лицу, которое в этом нуждается, вы сделаете это сегодня. Это потому, что вы искренне сочувствуете тем, кому повезло меньше. Если подумать, что может быть более полезным, чем проявление доброты?

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Это идеальный день, чтобы запланировать путешествие ради удовольствия, потому что вы хотите выбраться из дома. Вы не только хотите сменить обстановку, вы хотите отправиться в красивое место с белым песком и небольшими напитками с розовыми зонтиками и матрасом из пены с эффектом памяти, наполненным лавандой.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Это отличный день для обсуждения общей собственности, налогов, долгов и наследства, потому что люди будут разумны и щедры друг к другу. На самом деле, вполне возможно, кто-то сделает вам подарок или сделает одолжение сегодня. Они могут позволить вам использовать то, что принадлежит им.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Сегодня вы находитесь в контакте со своей творческой стороной, поэтому вам понравится обсуждение того, как что-то сделать или сделать что-то более привлекательным. Вы заинтересованы в улучшении своего дома в этом году либо для собственной выгоды, либо для перепродажи.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Вы будете счастливы помочь кому-то сегодня на работе или в любой задаче, которую вы выполняете, потому что это будет полезно и приятно изменить чью-то жизнь. Возможно, вы захотите внести улучшения дома, чтобы справиться с возросшей активностью и хаосом.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Сегодня вы находитесь в контакте со своей музой, поэтому вам будет по душе любой вид творческой деятельности. Это может варьироваться от садоводства до искусства, танцев, музыки — чего угодно. Все, что вы исследуете, будет для вас полезным опытом.

Если ваш день рождения сегодня

Немецкий политик Ангела Меркель (1954) и композитор Алексей Рыбников (1945) сегодня справляют день рождения. Вы реалист с сочувствующим взглядом. Вы заботитесь о результатах. Вы жизнерадостны, у вас много здравого смысла, настойчивости и выносливости. Это веселый, счастливый год для вас с возможностями для общения. Ваш возросший интерес к жизни нуждается во взаимодействии с другими!