Ежедневный гороскоп. Воскресенье, 17 апреля 2022

Оповещение о Луне

Сегодня нет ограничений для покупок или принятия важных решений. Луна в Скорпионе.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Сегодня ждите финансовых сюрпризов. Все немного витает в воздухе в отношении денежного потока, доходов, а также вашего имущества. Например, вы можете найти деньги или потерять деньги. Пожалуйста, будьте мудры и защищайте то, что у вас есть, от потери, кражи или повреждения.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Это захватывающий день для вас с быстрым темпом. Все ваше общение с другими людьми будет стимулирующим и разнообразным. Шаблоны мышления быстрые, и ваша интуиция активна. Вполне вероятно, у вас появятся изобретательные, оригинальные идеи и предложения. Почему бы не записать их?

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Сегодня ваш управитель Меркурий находится на одной линии с непредсказуемым Ураном, который создаст в вас ощущение занятости. Вы можете поторопиться с выводами. Вы можете чувствовать беспокойство. Избегайте необдуманного поведения. Будь как мудрый плотник: семь раз отмерь, один раз отрежь. Устойчивый, как она идет.

Рак (21 июня — 22 июля)

Родители должны быть особенно бдительны в отношении своих детей сегодня, потому что это день, подверженный несчастным случаям для их детей. Между тем, вероятна ссора с другом. (Это также неблагоприятный день для романтики.) Социальные планы могут измениться. Или, может быть, вам придет красивое приглашение?

Лев (23 июля — 22 августа)

Это не лучший день, чтобы заявить о себе боссу или попросить разрешения или одобрения на что-либо, потому что ваше взаимодействие с авторитетными лицами (родителями, учителями или полицией) совершенно непредсказуемо. Все может пойти наперекосяк в Нью-Йорке за минуту. Это дерьмо.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Сегодня вы можете встретить новые лица и увидеть новые места. Вы полны новых, новаторских идей. Планы путешествия могут внезапно измениться. Вероятны неожиданные новости о высшем образовании, издательском деле и СМИ. Также может произойти сюрприз, связанный с медициной и законом.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Дважды проверьте вопросы, связанные с банковским делом, общим имуществом, наследством или страховыми спорами, потому что что-то непредсказуемое может повлиять на эти области в вашей жизни. Будьте умны и берегите свои деньги и свое имущество, потому что вы можете столкнуться с финансовыми сюрпризами.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Сегодня Луна в вашем знаке не в ладах с непредсказуемым Ураном. Это может преподнести некоторые сюрпризы при общении с самыми близкими вам людьми — друзьями, партнерами и супругами. Люди могут бунтовать? Возможно, вы хотите больше свободы? Это непростой день.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Это беспокойный день для вас. Кроме того, неожиданные события могут поставить вас в тупик. Ожидайте обходных путей, связанных с вашей работой. Сегодня что-то неожиданное может коснуться вашего питомца или даже вашего здоровья. Будьте бдительны и готовы реагировать в ряде областей. Оставайтесь гибкими. «Никто не ждет испанской инквизиции!»

Козерог (22 декабря — 19 января)

Сегодня вы можете встретить нового друга или кого-то необычного. Или, возможно, друг или член группы сделает что-то, что вас удивит. Вы можете узнать новую информацию о группе, о которой не подозревали. Держать глаза открытыми.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Отношения с начальством, родителями и полицией сегодня непредсказуемы. Во-первых, дома может произойти что-то неожиданное. Мелкая бытовая техника может сломаться или может произойти незначительная поломка. Кто-то неожиданно может появиться у вашей двери. Одеться.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Возможно, вам придется совершить внезапную поездку сегодня. Или, возможно, запланированная поездка будет отменена? Планы путешествия непредсказуемы. Точно так же юридические и медицинские вопросы находятся на рассмотрении. Пожалуйста, обратите внимание: поскольку этот день для вас слегка подвержен несчастным случаям, обращайте внимание на все, что вы говорите и делаете.

Если твой день рождения сегодня

Актеры Шон Бин (1959), и Дженнифер Гарнер (1972) а также знаменитая «перчинка», певица и модельер Виктория Бекхэм (1974), отмечают свой день рождения сегодня.

Вы жизнерадостны, с отличным чувством юмора. Ваша внутренняя сила помогает вам преодолевать препятствия. Вы серьезно относитесь к своим обязанностям. Этот год для вас последний год девятилетнего цикла. Пришло время провести инвентаризацию и отпустить людей, места и все, что больше не имеет значения в вашей жизни. Очистите колоды для нового года в следующем году!