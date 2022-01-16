Ежедневный гороскоп: воскресенье 16 января 2022

Оповещение о Луне

14, 15 лунный день. Растущая Луна

Сегодня нет ограничений для покупок или принятия важных решений. Луна в Раке.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Сегодня вы можете встретить кого-то очень могущественного. Возможно, это авторитетная фигура — родитель, начальник, учитель или сотрудник полиции. В качестве альтернативы вы можете решить изменить свои долгосрочные цели, потому что вы видите лучший способ делать что-то.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Это плохой день для разговоров с людьми о политике, религии или национальных проблемах, потому что здравый смысл и логика не возобладают. Сегодня людей легко вывести из себя. Они могут быть вспыльчивыми и страстными. Поэтому дайте каждому немного места для обсуждения этих вопросов. Расслабьтесь.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

У вас сегодня сильные чувства, когда дело доходит до того, как что-то должно быть разделено, например, наследство. Или, может быть, вы ищете богатство своего партнера или богатство и ресурсы кого-то еще? Может быть, вы даже ревнуете? Держите ситуации под контролем.

Рак (21 июня — 22 июля)

Сегодня вы можете привлечь к себе кого-то очень могущественного и самоуверенного. Возможно, вы будете играть эту роль для кого-то другого, но скорее всего, вы столкнетесь с этим человеком. Будьте проще. Держитесь подальше от щекотливых тем.

Лев (23 июля — 22 августа)

Вы можете сделать невероятное количество дел сегодня, потому что у вас есть мотивация, сосредоточенность и стремление довести дело до конца. Это определение будет применяться к вашей работе. Однако это также может относиться к решению улучшить свое здоровье. Это может даже относиться к вашему подходу к обращению с домашним животным.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Это непростой день. Родителям может быть немного сложно общаться со своими детьми, потому что чувства сегодня очень сильны. Вот почему у детей могут быть истерические припадки и нервные срывы. Точно так же романтические партнеры могут слишком остро реагировать, общаясь друг с другом.

Весы (23 сентября — 22 октября)

В идеале вы можете использовать сегодняшнюю энергию, чтобы улучшить то, где вы живете. В частности, эти улучшения могут касаться сантехники — возможно, прачечных, ванных комнат или чего-то, что связано с переработкой или вывозом мусора. Однако держитесь подальше от бытовых споров. Вам это не нужно.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Сегодня вы будете очень убедительны (а поскольку вы Скорпион, это действительно что-то говорит). Вы можете использовать это влияние во благо или просто для того, чтобы попытаться выиграть спор. Будь осторожен. Не пытайтесь заставить других принять ваши убеждения.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Сегодня у вас есть сильные идеи, когда дело доходит до денег или покупок. На самом деле, может случиться что-то, что заставит вас почувствовать себя почти одержимым. Возможно, вам действительно захочется что-нибудь купить. («Я должен это иметь!») Или, наоборот, вы можете чувствовать себя столь же одержимыми решением финансовых вопросов в бизнесе.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Сегодня может наступить битва, что не всегда в вашем стиле. Как правило, вы смотрите на вещи со стороны, а это значит, что вы можете помнить, какова ваша цель. Избегайте искушения быть нагретым и требовательным в чем-то.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Глубокие секреты, кажется замешаны сегодня. Возможно, вы откроете секрет. Тайна может быть раскрыта. Или, может быть, вы пытаетесь сохранить что-то в тайне? В любом случае, уважайте других и будьте осторожны. (Как вы хотели бы, чтобы они говорили о ваших секретах.)

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Сегодня, разговаривая с другом или имея дело с группой или организацией, вы можете столкнуться с сильным и убедительным человеком. Важно, чтобы вы слушали объективно, чтобы вы могли принять решение. Не поддавайтесь чьему-то змеиному маслу или риторике. Думайте сами!

Если ваш день рождения сегодня

Фотомодель Кейт Мосс (1974), боксер Рой Джонс мл.(1969) и актер Василий Лановой (1934-2021) родились в этот день. Вы искатель, который любит узнавать новое. Вы целеустремленны, потому что хотите быть кем-то и хотите иметь хорошие вещи. Вы добросердечны и трудолюбивы. Это год принятия изменений. Оставайтесь гибкими и будьте готовы достичь большей личной свободы! Новые друзья могут помочь вам в личной или деловой жизни.