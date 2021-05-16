Ежедневный гороскоп: Воскресенье 16 мая 2021 года

5, 6 лунный день. Растущая Луна

Луна в знаке Рак ♋

Предупреждение о Луне

Сегодня до 23:00 нет ограничений на покупки или важные решения. Луна в Раке.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Сегодня вы чувствительны к настроениям и потребностям других. Вы почувствуете это, разговаривая с членами семьи, особенно с родителями. Вот почему вы хотите сделать все возможное, чтобы помочь им или сделать их жизнь проще и приятнее. Благородное стремление.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Не расстраивайтесь, если сегодня вы много времени проводите в мечтах. У всех нас бывают такие дни. Эйнштейн сказал: «Воображение важнее знания. Потому что знание ограничено всем, что мы сейчас знаем и понимаем … в то время как воображение охватывает весь мир».

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Будьте осторожны. Сегодня у вас может возникнуть соблазн потратить деньги на экстравагантные, роскошные вещи, потому что вы хотите получить что-то, что соответствовало бы вашим фантазиям — или их разумное копирование. Будьте осторожны и сохраняйте квитанции.

Рак (21 июня — 22 июля)

Сегодня Луна в вашем знаке танцует с Нептуном, что делает вас чувствительным к настроениям других людей. Вы можете уловить их впечатления и чувства почти сразу (вместе с кислотным камнем, проникающим через ваши пломбы Меркурия). Вот почему сегодня вы чувствуете сочувствие к другим.

Лев (23 июля — 22 августа)

Сегодня вы очень восприимчивы к чувствам других. Как будто вы открытая губка. Поэтому избегайте людей в плохом настроении или тех, кто будет для вас эмоциональным вампиром. Вам это не нужно. Защитите свое нежное сердце.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Сегодня вы можете поставить друга на пьедестал. Вы восхищаетесь этим человеком. Конечно, это ни для кого нереалистично. Кроме того, это верная установка на случай будущих разочарований. Сделайте своему другу одолжение и даже если ваша голова витает в облаках, не спускайте ногу с земли.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Сегодня вы подвержены элементу поклонения героям. Вы можете поклоняться кому-то, имеющему власть или наоборот, кто-то может поклоняться вам. Это потому, что люди склонны восхищаться другими и видеть их более совершенными, чем они есть. Это непростой день.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Поскольку ваше воображение и понимание красоты обострились, вы получите удовольствие от любой возможности увидеть музеи, художественные галереи, великолепные здания, красивые парки или нетронутую природу. Вы будете резонировать с красотой вокруг вас. Вы можете сделать снимок и опубликовать его на Facebook.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Поскольку вы сочувствуете кому-то, кому повезло меньше, чем вам, вы будете использовать свое влияние, а также свою долю финансирования или ресурсов, чтобы помочь другим, кто в этом нуждается. Это достойно восхищения. Но не забывайте, что у вас тоже есть потребности.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Надеюсь, вы сможете поделиться своим повышенным вниманием к прекрасным вещам с кем-то из близких вам людей — например, с другом, супругом или партнером. Вам понравится компания того, с кем вы сможете разделить свою любовь к красивым вещам. Не всегда легко найти.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Кто-то, кто связан с вашей работой или занимается вашим здоровьем или домашним животным, может прийти к вам сегодня со своими проблемами. Им нужен ваш совет. Имейте в виду, что больше всего людям нужно сочувственное ухо. Вы можете быть этим человеком сегодня.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Сегодня вы чувствуете нежность к детям и их потребностям. Вы также будете больше ценить искусство, мир развлечений и любое проявление умного таланта. Дайте себе шанс насладиться волшебством, которое могут творить люди

Если ваш день рождения сегодня

Актер Дэнни Трехо (1944), музыкант Юрий Шевчук (1957) и гимнастка Ольга Корбут (1955) сегодня делятся вашим днем ​​рождения. Вы сдержанны, но в то же время обладаете привлекательным, почти ярким стилем, который впечатляет окружающих. Вы симпатичны и дружелюбны, тем не менее, люди знают, что вы серьезно относитесь к тому, что делаете. Вам будет приятно узнать, что в предстоящем году вы можете получить повышение по службе или похвалу от коллег. Вас ждет успех!