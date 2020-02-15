Ежедневный Гороскоп. Воскресенье, 16 февраля 2020

22, 23 лунный день. Третья четверть

Луна в знаке Стрелец ♐

Лунная тревога

У нас сегодня «все чисто», чтобы делать покупки и заниматься бизнесом. Луна в Стрельце.

Овен (21 марта-19 апреля)

В течение следующих шести недель ваши амбиции будут более пробуждены, чем за два года! Вы будете в восторге, чтобы произвести впечатление на других, особенно боссов и VIP-персон. Благодаря этому у вас все получится. (Все начинается с мысли.)

Телец (20 апреля — 20 мая)

Ваше желание путешествовать и расширять свой мир будет сильным в ближайшие шесть недель. Поэтому пользуйтесь каждой возможностью путешествовать, которая встречается на вашем пути. Точно так же используйте все шансы пройти курс или дальнейшее обучение, чтобы улучшить свои способности.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Споры о совместном имуществе, страховке, налогах и долгах могут возникнуть в ближайшие шесть недель. Смиритесь с этим изящно и помните, что гнев будет лишь недостатком и заставит вас быть менее искусным в том, как вы справляетесь с вещами. (Между тем, это же влияние усилит ваше сексуальное влечение.)

Рак (21 июня-22 июля)

Огненный Марс будет напротив вашего знака в течение следующих шести недель, что может вызвать у вас нетерпение по отношению к партнерам и близким друзьям. Это нетерпение только у вас? Или они действительно раздражают? Тяжело сказать. В любом случае, терпение будет вашим лучшим союзником.

Лев (23 июля — 22 августа)

В следующие шесть недель вы многого добьетесь, потому что намерены много работать. На самом деле, вы будете усердно работать во всех аспектах своей жизни, потому что вы хотите быть лучше организованы во всем, что вы делаете. Да, пришло время перевернуть новый лист!

Дева (23 августа — 22 сентября)

Повезло вам! Следующие шесть недель будут игривыми и веселыми. Используйте все шансы на отдых. Общайтесь широко. Наслаждайтесь спортивными событиями, веселыми мероприятиями с детьми и шансами проявить свои таланты. Это продуктивное время для тех из вас, кто живет в мире развлечений.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Повышенная активность и хаос в тылу станут нормой в течение следующих шести недель. Это может быть связано с ремонтом дома или посещением гостей. В любом случае, сделайте все возможное, чтобы создать маленький уголок, который будет приятен для вашего собственного спокойствия.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

В течение следующих шести недель ваше общение с другими людьми будет активным и прямым! Это будет подходящее время для тех из вас, кто занимается продажами, маркетингом, преподаванием, написанием и актерским мастерством. В течение этого времени вы будете говорить, что вы имеете в виду и иметь в виду то, что вы говорите!

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Вы будете усердно работать, чтобы увеличить свои доходы в течение следующих шести недель. Нет вопросов. Однако многие из вас будут работать почти так же усердно, чтобы тратить с трудом заработанные деньги на основные расходы. Деньги – деньги. Уф!

Козерог (22 декабря — 19 января)

Огненный Марс будет в вашем знаке в течение следующих шести недель, что увеличит вашу энергию больше, чем вы испытали за два года. Очевидно, что вы можете использовать это в своих интересах, работая долгие часы и достигнув многого. Упорство и выносливость будут легкими. Недостатком является то, что вы можете быть слишком настойчивым!

Водолей (20 января — 18 февраля)

Не забывайте о себе, потому что в ближайшие шесть недель, возможно, кто-то будет работать против ваших собственных интересов. Это не должно иметь место – но это возможно. Поэтому, если вы думаете, что происходит что-то подозрительное – это так.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Многие из вас будут более физически активны с группами и друзьями, возможно, в течение ближайших шести недель. Наслаждайтесь занятиями в тренажерном зале и спортивными мероприятиями, где вы можете почувствовать заряд энергии в компании других.

Если ваш день рождения сегодня

Актриса театра и кино Любовь Толкалина. Одни из лучших ролей актрисы: фильм «Слушатель», сериалы «Ленинград», «Как выйти замуж за миллионера» разделяет ваш день рождения сегодня. Вы оптимистичный идеалист. Вы изобретательны и вам нравится жить быстро. Многие из вас процветают в искусстве. Наконец, в этом году ваш тяжелый труд начнет окупаться! Упростите свою жизнь и сосредоточьтесь на том, как построить прочный фундамент. Работать с целью. Физические упражнения будут важны, поэтому вы должны исследовать приятные физические нагрузки.