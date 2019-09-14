Ежедневный гороскоп, воскресенье 15 сентября 2019

16, 17 лунный день. Убывающая Луна

Луна в знаке Овен ♈

Лунная тревога

Предостережение: избегайте покупок или важных решений до 16:00. После этого Луна движется из Рыб в Овен.

Овен (21 марта-19 апреля)

В течение следующих нескольких недель ваша способность очаровывать других, особенно близких друзей и партнеров, будет отличной! Это ставит вас на место водителя для большинства ваших переговоров, потому что вы легко привлечете других к своему образу мышления. Это бонус!

Телец (20 апреля — 20 мая)

Несмотря на то, что вы сейчас уделяете большое внимание отдыху, детям, искусству, спорту и развлечениям, вы действительно добьетесь больших успехов в своей работе в течение следующих нескольких недель, потому что ваша способность общаться с коллегами будет исключительной. Вы готовы засучить рукава и копать, что другие уважают.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Ваше внимание к дому и семье сохраняется, возможно, из-за конфликта или из-за происходящих хаотических изменений. Тем не менее, в ближайшие несколько недель вы будете искать забавные возможности для общения и приятного времяпровождения с друзьями и игровых занятий с детьми. Ура!

Рак (21 июня-22 июля)

Это по-прежнему трудное время для вас с переполненным графиком. Тем не менее, в ближайшие несколько недель вы начнете концентрироваться на ремонте проектов дома, развлечении дома и выполнении проектов или выполнении ремонта. Это должно быть сделано.

Лев (23 июля — 22 августа)

Ваша ориентация на заработки, денежные потоки и ваше личное состояние продолжается. Тем не менее, в течение следующих нескольких недель ваша способность писать и общаться с другими людьми будет звездной, потому что сегодня и Меркурий, и Венера войдут в эту часть вашего графика.

Дева (23 августа — 22 сентября)

С Солнцем и Марсом все еще в вашем знаке, у вас есть тонны энергии, драйва, агрессии и выносливости. Однако в течение следующих нескольких недель вы сосредоточитесь на деньгах, денежном потоке и на том, как повысить свой заработок или получить более высокооплачиваемую работу. Вы в отличной позиции, чтобы сделать это.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Сегодня и Меркурий и прекрасная Венера движутся к вашему знаку, который внезапно оживляет вас в течение следующих нескольких недель. Это влияние сделает вас очаровательным, убедительным и интересным. Вам не составит труда донести свою точку зрения до других и убедить их в своем мышлении.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Ваша популярность продолжается, особенно с физкультурой и соревнованиями с другими. Тем не менее, в течение следующих нескольких недель вам также удастся выполнять скрытную работу за кулисами. Это может быть тихое исследование. Это может быть даже скрытая работа. (Вы делаете это так хорошо.)

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

С Солнцем и Марсом в верхней части вашей диаграммы, вы продолжаете быть высоким, а еще и мощным. Ваши амбиции пробуждаются, и вы в движении! В течение следующих нескольких недель вы будете особенно убедительно разговаривать с группами и друзьями, особенно с молодыми и творческими людьми.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Продолжайте использовать любую возможность путешествовать, которая встречается на вашем пути, потому что это то, что вы действительно хотите сделать. Тем не менее, в течение следующих нескольких недель ваша способность влиять и убеждать людей во власти – боссов, родителей, учителей, высокопоставленных лиц и полиции – превосходна. Запомните это.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Споры об общей собственности и наследствах могут продолжаться в это время. Между тем, ваши интересы начнут включать планы поездок, особенно поездки для удовольствия. Вы также добьетесь успеха в ближайшие несколько недель, изучая возможности в области публикаций, средств массовой информации, медицины и права.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Солнце и огненный Марс продолжают противостоять вашему знаку, заставляя вас сосредоточиться на партнерских отношениях и близких дружеских отношениях. Кроме того, в ближайшие несколько недель будут проходить дискуссии об общем имуществе, наследовании и о том, как делиться чем-либо – в ашу пользу. Хорошие новости действительно!

Если ваш день рождения сегодня

Продюсер когда-то популярной группы «Ласковый май», а именно Андрей Разин разделяет ваш день рождения сегодня. Служение другим – ваша тема в этом году с точки зрения ответственности как перед семьей, так и перед собой. Поэтому позаботьтесь о себе, чтобы вы были сильным ресурсом. Инвестируйте в отношения, которые вы цените. Воспользуйтесь своим личным творчеством и увлечениями.