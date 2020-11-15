Ежедневный гороскоп. Воскресенье 15 ноября 2020

29, 30, 1 лунный день. Новая Луна

Луна в знаке Скорпион ♏

Предупреждение о Луне

Избегайте покупок или принятия важных решений с 6:00 до 11:00 сегодня. После этого Луна переходит из Скорпиона в Стрельца.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Сегодня вы интенсивно общаетесь с супругами, партнерами и близкими друзьями, а также можете испытывать ревность или прилипчивость. Ничего случайного не будет. Все будет иметь значение. Сделайте шаг назад и оставьте ситуацию, в которой вы находитесь, в некоторой передышке.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Вы можете сосредоточиться на своем здоровье. Вы хотите начать новую жизнь, чтобы улучшить свое тело. Не будьте строги к себе. Начните с малого и работайте над тем, чего вы хотите достичь, вместо того, чтобы быть слишком амбициозным и затем бросить. Маленькое начало — это нормально.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Романтика — это то, чем сегодня занимаются в кино. Вы дикий, страстный, с примесью ревности. Однако даже общественные мероприятия и ваши отношения с детьми будут более интенсивными и эмоциональными. Поскольку Луна сегодня находится напротив вашего знака, вы должны быть любезны и сотрудничать.

Рак (21 июня — 22 июля)

Вы сильно переживаете по поводу того, что происходит дома или в семье. Это могло быть чем-то серьезным или это может быть о деталях косметического ремонта. Возможно, вы хотите развлечься и хотите, чтобы все было определенным образом?

Лев (23 июля — 22 августа)

Сегодня вы можете сделать несколько глубоких наблюдений. Возможно, вы заметите, что ваше окружение красивое и вы не оценили это раньше? Точно так же вы можете увидеть, насколько другие заботятся о вас? Легко упустить из виду очевидное.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Вы могли бы привлечь к себе деньги сегодня. Возможно, вы также увидите новые способы заработка? Если вы тратите деньги, у вас будут определенные конкретные идеи и вы будете настаивать на получении того, чего хотите. Никаких заменителей! Если вы думаете о займе, убедитесь, что вы сможете вернуть его.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Во многих смыслах этот день для вас очень напряженный. Однако вам понравится общаться с другими людьми, особенно потому, что вы хотите получить их отзывы о чем-то. Тем не менее они могут посчитать вас более самоуверенным, чем обычно, потому что вы знаете, чего хотите.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Это своего рода день, когда секреты важны, но секреты могут быть раскрыты. Если да, то вы их не раскроете, потому что если и есть один знак, который может хранить секреты, то это вы! На самом деле слова Скорпион и секреты — синонимы.) Никогда не скажете.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Сегодня для вас важна дружба с другом или членом группы. Тем не менее, вы не будете небрежно относиться к вещам. На самом деле, вы можете быть требовательны, потому что чувствуете себя неуверенно или сомневаетесь в их чувствах к вам. Расслабьтесь. Все круто.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Некоторые из вас могут завязать флирт или роман сегодня с начальником (или кем-то более богатым или старше). Это могут быть отношения, которые, как вы знаете, не подходят для вас, но вы не можете сопротивляться. Помните: если вы будете действовать дисциплинированно, вы не пожалеете.

Водолей (20 января — 18 февраля)

У некоторых из вас сегодня может начаться роман с кем-то «другим». Между тем, все вы будете иметь твердое мнение по вопросам, связанным с политикой, религией и расовыми вопросами. Это также тот день, когда вам захочется узнать что-то новое и необычное.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Сегодня у вас сильные физические увлечения, поэтому для некоторых из вас этот день может стать незабываемым. Тем не менее, у вас также возникнут сильные чувства по поводу того, чтобы поделиться или разделить что-то сегодня или иметь дело с общей собственностью.

Если ваш день рождения сегодня

Актер Игорь Ливанов (1953), режиссер Илья Хотиненко (1972) и Алексей Серов, солист группы «Дискотека Авария» сегодня разделяют ваш день рождения. У вас острый ум и много талантов. Вы упрямы, независимы и обладаете неповторимым, необычным стилем. Повезло вам! Впереди у вас веселый год! Ожидайте роста популярности и теплых дружеских отношений. Благодарность будет темой, потому что вы будете ценить повседневные радости и красоту вокруг вас. Этот год — время важного выбора. Выбирайте с умом.