Ежедневный гороскоп: воскресенье 15 мая 2022

Оповещение о Луне

15, 16 лунный день. Растущая Луна.

Сегодня нет ограничений для покупок или принятия важных решений. Полнолуние в Скорпионе.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Финансовые вопросы могут решиться сегодня. Или может быть, это о чем-то, что у вас есть? По сути, вы представляете собой вызов, который вы должны решить, в какой степени вы должны ставить свои интересы на первое место по сравнению с обязанностями и обязательствами, которые у вас есть перед кем-то еще. Это может быть тяжело.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Что бы вы ни делали сегодня, вы можете обнаружить, что вы ограничены или заблокированы ситуациями, авторитетными фигурами или обстоятельствами, не зависящими от вас. Иногда, когда идет дождь и вас застают без зонта, приходится просто промокнуть.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Сегодня есть свои проблемы, потому что это День Полнолуния, а это означает, что определенная напряженность и трудности увеличиваются по мере того, как день проходит. Просто воспринимайте события момент за моментом и вы справитесь со всем, что происходит. Даже ураган длится всего сутки.

Рак (21 июня — 22 июля)

Луна — ваш управитель, поэтому вы чувствуете энергию каждого полнолуния. Сегодняшнее полнолуние может создать проблемы с друзьями, группами и вашими детьми. Избегайте спорных тем, особенно с людьми, которые непреклонны и упрямы. (Вам это не нужно.)

Лев (23 июля — 22 августа)

Сегодня у вас будут проблемы с близкими друзьями, партнерами, родителями, авторитетными фигурами и полицией. О, да. Поэтому действуйте осторожно. Будьте готовы к сотрудничеству. Не тратьте свою энергию, бросая вызов другим. Самый мудрый выбор — подождать еще один день, а затем отстаивать свою позицию. Вас тогда услышат.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Будьте осторожны, потому что это день, подверженный несчастным случаям для вас, поэтому обращайте внимание на все, что вы говорите и делаете. Дважды подумайте, прежде чем говорить или действовать. Не переживайте, если вам бросают вызов авторитетные лица или дела, которые не ладятся на работе. Что есть, то есть.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Финансовые вопросы могут стать для вас сегодня тяжелым испытанием. У вас могут возникнуть трудности с покупками. У вас могут возникнуть трудности с зарабатыванием денег. У вас могут возникнуть трудности с защитой вашего имущества и всего, чем вы владеете. Знайте об этом и делайте все возможное.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Сегодня происходит единственное Полнолуние в вашем знаке. Естественно, это создаст некоторую напряженность между вами и окружающими. Поэтому знайте, что сегодня терпение — ваш лучший друг. Не придавайте большого значения чему-либо. Наблюдайте со стороны.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Общение с другими людьми сегодня будет затруднено, почти наверняка. Поэтому идите по большой дороге. Избегайте аргументов. Сопротивляйтесь неприятным репликам. Зачем портить всем день? Подождите, пока не закончится сегодняшнее Полнолуние, прежде чем решать, что делать. Вы будете рады, что сделали.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Родители могут обнаружить, что это сложный день, когда приходится иметь дело со своими детьми. Точно так же романтические партнеры могут конфликтовать друг с другом из-за энергии Полнолуния. У вас также могут возникнуть трудности с общением с другом или членом группы. Будьте терпеливы и терпимы.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Сегодня вы можете чувствовать разрыв между требованиями дома и семьи и требованиями вашей карьеры или общения с общественностью. Из-за этого Полнолуния вы не можете игнорировать дом и семью. Жонглируйте этой ситуацией, как можете. (Вы можете сделать это.)

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Примите меры предосторожности, потому что этот день подвержен несчастным случаям для вашего знака — без вопросов. Избегайте споров с другими. Не будьте агрессивным. Успокойтесь, будьте осторожны и думайте, прежде чем действовать или говорить. Солнце не в ладах с Сатурном, кроме того, это День Полнолуния. Действуйте осторожно!

Если ваш день рождения сегодня

Актриса Светлана Светличная (1940) и балерина Надежда Павлова (1956) отмечают с вами свой день рождения сегодня. Вы не только очаровательны, вы заботливы и преданы близким. Вы умны и надежны, вы также талантливы и конкурентоспособны. Это прекрасный год для вас, когда все ваши прошлые усилия будут признаны. Ожидайте повышения, награды, славы и аплодисментов коллег.