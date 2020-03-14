Ежедневный Гороскоп. Воскресенье 15 марта 2020

20, 21 лунный день. Убывающая Луна

Луна в знаке Стрелец ♐

Лунная тревога

У нас сегодня «все чисто», чтобы делать покупки и заниматься бизнесом. Луна в Стрельце.

Овен (21 марта-19 апреля)

Не спешите верить всему, что вы слышите, особенно в социальных сетях, потому что сегодня есть элемент замешательства – даже обмана. Поэтому используйте здравый смысл для анализа того, что вы слышите, чтобы не быть обманутым. Не манипулируйте другими.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Проблемы, связанные с наследованием, общим имуществом, страховыми спорами и всем, что у вас есть совместно с другими, могут сегодня сбить с толку. Кто-то может преднамеренно обмануть вас с помощью ловких или причудливых слов. Не хорошо! Получите свою собственную информацию, чтобы вы знали, что происходит.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Будьте терпеливы с партнерами и близкими друзьями сегодня, потому что недопонимание возникнет легко сегодня. Вы могли бы «думать», что знаете, что говорит кто-то другой, но они действительно так говорят? Наоборот, они могут подумать, что знают, что вы говорите, но вы действительно так говорите? Приложите усилия, чтобы быть ясным.

Рак (21 июня-22 июля)

Трудно быть энергичным в отношении вашей работы сегодня или выполнения определенной задачи, потому что вы чувствуете себя менее преданным. Это может быть из-за вводящей в заблуждение информации или неверного предположения. Вы также можете чувствовать себя психически ленивым, что, давайте посмотрим правде в глаза, происходит со всеми нами.

Лев (23 июля — 22 августа)

Романтика может быть разочаровывающей сегодня. Если это так, вы должны спросить себя, были ли ваши ожидания реалистичными? Начнем с того, вы озвучивали их? Невыраженные ожидания почти всегда приводят к разочарованию, потому что люди не могут читать ваши мысли.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Постарайтесь быть ясными в разговоре с другими людьми, особенно дома или с членами семьи, потому что сегодня могут возникнуть недоразумения. Они могут быть случайными. Они могут даже основываться на том факте, что кто-то скрывает правду? Это трудно узнать сегодня.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Не отчаивайтесь, если вы проводите много времени, мечтая или теряясь сегодня в мире фантазий. Бывает. Ваше воображение находится в состоянии перегрузки, в дополнение к которому ваш разум сегодня менее дисциплинирован и более склонен к странствиям.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Дважды проверьте детали относительно важных финансовых решений сегодня или важных финансовых покупок, потому что сегодня есть тенденция для беспорядка и желаемого мышления. Особенно это относится к вашему желанию купить что-нибудь дорогое или роскошное. Обязательно сохраните свои квитанции. И коробку.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Ваша ментальная энергия сегодня немного вялая, поэтому вы можете быть внушаемыми ко всему, что говорит кто-то другой. Хуже того, даже если вас дезинформируют, вы можете передавать полуправду кому-то другому, не проверяя факты. Будьте осторожны.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Вы предпочитаете прятаться сегодня или работать в одиночку или за кулисами, потому что это лучше. Несмотря на ваш плотный график и готовность учиться и учиться благодаря более интенсивному чтению и письму, сегодня этот четкий интеллектуальный потенциал, которым вы наслаждались, скучнее. Просто говорю.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Вы можете идеализировать друга сегодня, что легко сделать для вашего знака, потому что вы цените дружбу. На самом деле, если вы ставите кого-то на пьедестал, вы не оказываете ему никакой помощи. Настоящая дружба основана на реальных людях, которые обеими ногами лежат на земле, верно?

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Это сложный день. Вы высокий, а именно и люди замечают тебя больше, чем обычно. Это факт. Однако вы можете быть не уверены, в каком направлении идти или что говорить другим (особенно боссам, родителям, учителям и VIP-персонам) из-за нерешительности или дезинформации. Если не уверены, что делать – ничего е делайте.

Если ваш день рождения сегодня

Актер Евгений Цыганов сегодня разделяет ваш день рождения. У вас всегда было сильное чувство добра и зла, потому что справедливость и честная игра важны для вас. Наконец, в этом году ваша тяжелая работа начнет окупаться! Упростите свою жизнь и сосредоточьтесь на том, как построить прочный фундамент. Работайте с целью. Физические упражнения будут важны, поэтому вы должны исследовать приятные физические нагрузки.