Ежедневный гороскоп: воскресенье 14 ноября 2021

10, 11 лунный день. Растущая Луна

Предупреждение о Луне

После 11:00 сегодня нет ограничений на покупки или важные решения. Луна в Овне.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Оглянитесь вокруг себя критически, чтобы увидеть, что нужно изменить или улучшить. Что вы видите? Что приходит на ум? Какие мелочи вы можете сделать, чтобы начать двигаться в направлении улучшения вашей повседневной среды?

Телец (20 апреля — 20 мая)

Это хороший день, чтобы немного подумать о том, как вы можете привнести в свою жизнь новые привычки, которые положительно повлияют на ситуацию. Начните с малого. Возможно, вы измените только одну вещь, но это только начало. Маленькие начинания могут расти.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Сегодня вы можете прислушаться к советам кого-то постарше или более опытного, особенно если вы думаете о своих долгосрочных целях на будущее. Всегда полезно получить мнение других, потому что у них другая точка зрения.

Рак (21 июня — 22 июля)

Сегодня вы предпочтете компанию серьезных людей, начальников, родителей и людей, облеченных властью, потому что вы настроены обсуждать серьезные вопросы. Между тем люди восхищаются вами, потому что видят в вас разумного и надежного человека. (Приятно иметь уважение сверстников.)

Лев (23 июля — 22 августа)

Серьезная дискуссия с кем-то, особенно с представителем другой культуры или другой страны, может открыть для вас новые измерения сегодня. Вы можете по-новому взглянуть на то, как вы видите политическую ситуацию или что-то связанное с религией или национальными проблемами.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Это хороший день, чтобы провести серьезное исследование, чтобы лучше понять, что вы должны и чем владеете. Когда дело доходит до ваших денег и активов, всегда помните — информация — сила. (Не будьте расплывчаты или небрежны, когда дело касается вашего личного богатства.)

Весы (23 сентября — 22 октября)

Приветствуйте любую возможность для серьезного обсуждения с партнером или близким другом сегодня, потому что это даст некоторую практическую и полезную информацию. Фактически, сегодня вы можете привлечь к себе кого-то, кто захочет провести такое обсуждение. Если так, то во что бы то ни стало, слушайте!

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Сегодня вы знаете, что нужно сделать, потому что у вас есть сильное чувство долга и обязательств как перед собой, так и перед другими. Вы будете много работать, чтобы завершить свой список дел. Поскольку у вас сегодня такое отношение, вам захочется общаться с единомышленниками.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Поскольку вы сегодня находитесь в серьезном настроении, вы можете добиться больших успехов, если хотите практиковать определенный навык в искусстве, например, музыкальную технику. Или вы могли бы использовать тот же целеустремленный подход к отработке навыков, связанных со спортом или работой с детьми?

Козерог (22 декабря — 19 января)

Семейные дискуссии сегодня будут серьезными, однако они дадут некоторые практические результаты. Возможно, сейчас самое время выложить свои карты на стол и рассказать другим, чего вы ожидаете, а также то, что вы готовы предложить.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Вы будете осторожны и основательны в своем подходе ко всему, что вы делаете сегодня. Ах да, вы будете как мудрый плотник: «Дважды отмерь, один раз отрежь». Выбирайте работу, требующую внимания к деталям, потому что сегодня вы ничего не упустите из виду.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Возможно, вам придется сегодня позаботиться о ком-то другом. Что бы вы ни делали, вы будете экономно и осторожно подходить к вещам, потому что вы находитесь в серьезном, практическом расположении духа. Это может быть продуктивный день!

Если ваш день рождения сегодня

Ведущий Дмитрий Дибров (1959) и певица Лолита Милявская (1963) сегодня разделяют ваш день рождения. Вы очаровательны и полны энтузиазма по жизни. Вы также волевые, решительные и уверенные в себе. (Ваша личная жизнь часто бывает драматичной.) Этот год будет более спокойным. Вы обнаружите, что ваше внимание сосредоточено на партнерстве и самых близких отношениях. Для вас совершенно уместно сосредоточиться на собственных потребностях, чтобы узнать, что сделает ваше личное счастье более полным.