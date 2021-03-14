Ежедневный гороскоп. Воскресенье 14 марта 2021

1, 2 лунный день. Растущая Луна

Луна в знаке Овен ♈

Предупреждение о Луне

Сегодня нет ограничений на покупки или важные решения. Луна в Овне.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Сегодня Луна в вашем знаке прекрасно танцует с Марсом и Сатурном. Это дает вам умственную энергию, сосредоточенность и своего рода психологическую выносливость. Вы будете делать то, что хотите и оставаться на верном пути!

Телец (20 апреля — 20 мая)

Это день, когда нужно работать за кулисами, проводить исследования или делать то, что вы хотите сделать. В последнее время вы общались с людьми чаще, чем обычно, поэтому сегодня хорошее время, чтобы взять в руки бразды правления и стремиться к уединению, чтобы быть личным продуктивным.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Кто-то постарше может дать вам сегодня хороший совет. Между тем, вы можете чувствовать себя конкурентоспособным с другом или вы можете быть физически активными в группе в соревновательной манере. Как бы то ни было, это день большой энергии для вас, особенно в том, как вы взаимодействуете с другими.

Рак (21 июня — 22 июля)

Люди замечают вас сегодня! Они могут говорить о вас. Они могут знать личные данные о вашей личной жизни. Тем не менее, вы производите большое впечатление, поэтому другие будут видеть вас способным и энергичным.

Лев (23 июля — 22 августа)

Это отличный день для изучения или работы над книгой или рукописью. У вас много интеллектуальной энергии, выносливости и уверенности в себе. Вы также можете быть более вовлечены, чем обычно, в медицину, закон или что-то делать с зарубежными странами или людьми из других культур.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Сегодня вы добьетесь хороших результатов, если выделите время на оформление документов, связанных с налогами, долгами, совместным имуществом и банковским делом. Оберните некоторые свободные концы в этих областях. Это также хороший день, чтобы обсудить наследство.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Поскольку Луна находится в знаке, противоположном вашему знаку, сегодня время, когда вам придется пойти более чем на полпути, имея дело с другими. Как ни странно, влияние Луны на самом деле поможет вам в этом, потому что у вас будет энергия для работы.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Это определенно продуктивный день для вас! Вы можете работать для своей выгоды или вы можете работать на благо других, в частности кого-то. В любом случае, вы добьетесь многого, потому что вы сосредоточены и у вас есть много умственной энергии, которую можно применить к любой работе.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Художники и люди, вовлеченные в творческие проекты, сегодня будут продуктивны, потому что у вас есть творческая энергия и самодисциплина, чтобы довести до конца то, чем вы хотите заниматься. Это также отличный день, чтобы развлечься с детьми или научить их.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Семейные дискуссии сегодня пройдут хорошо. Вы можете быть более вовлечены в общение, чем обычно, с родственницей. И наоборот, вы можете захотеть отдохнуть дома и наслаждаться уединением. Что бы вы ни выбрали, вы будете очень энергичны в том, чтобы это произошло. И почему бы нет?

Водолей (20 января — 18 февраля)

Это хороший день, чтобы чему-то научиться, составить планы или изучить и обсудить важные темы с другими. Вы будете убедительны, особенно если вас волнует идея. Между тем, кто-то постарше или опытнее может вас чему-то научить?

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Это хороший день, чтобы позаботиться о финансовых деталях. У вас есть правильное мышление, чтобы просеивать документы и решать проблемы, которые вы обычно откладываете или откладываете на потом. Между тем, совершая покупки сегодня, вы будете энергичны и сосредоточены на покупке практичных и долговечных вещей.

Если ваш день рождения сегодня

Физик Альберт Эйнштейн (1879-1955), актер Павел Воля (1979) и актриса Нелли Уварова (1980) родились в этот день. Вы энергичны, игривы и всегда молоды. Тем не менее, вы готовы много работать для достижения своих целей. Вскоре вы начнете видеть пользу от своей тяжелой работы. Сосредоточьтесь на создании прочного фундамента сейчас и на будущее. Работайте с целью. Важное значение будут иметь физические упражнения, поэтому вы будете получать удовольствие от физических нагрузок и занятий спортом.