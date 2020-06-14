Ежедневный Гороскоп. Воскресенье 14 июня 2020

22, 23 лунный день. Убывающая Луна

Луна в знаке Овен ♈

Лунная тревога

Сегодня нет никаких ограничений для покупок или важных решений. Луна в Овне.

Овен (21 марта-19 апреля)

Сегодня ваши чувства сильнее, что может сбить с толку. Вы можете не знать, что делать в первую очередь. Вы можете чувствовать себя дезориентированным. Не слишком остро реагируйте на разговоры с другими. Хорошая новость заключается в том, что сегодня все будет по-вашему.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Сегодня Луна прячется в вашем графике. Из-за этого вы также можете вести себя сдержанно или работать в одиночку или за кулисами, чтобы вы также могли «спрятаться». Тем не менее, физическая активность с другими людьми, особенно в спортивных соревнованиях, привлечет ваше внимание.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Это отличный день для общения с другими, потому что у вас есть энергия, чтобы взаимодействовать с другими. Вам понравится быть связанным с группами и ассоциациями. Многие из вас будут заниматься спортом, возможно, на соревновательной основе. С Солнцем и Венерой в вашем знаке – вы закачаетесь!

Рак (с 21 июня по 22 июля)

Это любопытный день, потому что Солнце прячется в вашей карте, что означает, что вы также хотите прятаться и работать в одиночку или за кадром. Между тем, Луна находится наверху вашей карты, что ставит вас высоко! Пойди, разберись. Противоречивые влияния! Это жонглирование.

Лев (23 июля — 22 августа)

Делайте все, что в ваших силах, чтобы получить ощущение побега куда-то захватывающего, потому что вам нужно сменить обстановку и почувствовать приключение! В идеале это отличный день для путешествий и знакомства с новыми местами. Вам также понравится узнавать новые вещи, особенно глубокие, заставляющие задуматься идеи.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Споры с партнерами и близкими друзьями могут касаться общей собственности, общих обязанностей или наследства. К счастью, если вы проконсультируетесь с родителем или лицом, имеющим авторитет, у вас будет защищена спина. Поддержка спины это хорошая вещь.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Поскольку Луна сегодня находится в знаке, который находится на 180 градусов против вашего знака, вам придется идти более на уступки, имея дело с другими. Это просто требует небольшого компромисса, согласия и готовности идти вместе с другими.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Сегодня вам будет приятно выполнять служение для других или помогать кому-то, потому что вы сочтете это полезным и приятным. Вам также будет приятно сделать что-то, чтобы вы чувствовали себя лучше в игре, потому что вы становитесь лучше организованными. (Быть организованным –значит чувствовать себя хорошо.)

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Это игривый, веселый день! Наслаждайтесь теплыми отношениями с партнерами и близкими друзьями. Занятия с детьми порадуют. Сделайте что-то, что похоже на отпуск — может быть, даже настоящий отпуск? Исследуйте искусство и весело общайтесь с другими.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Если вы сегодня потратите время на отдых у себя дома, вы почувствуете, что это приятное чувство. Разговор с родственником женского пола (возможно, мамой) может быть важным. Если вы хотите что-то сказать, у вас не будет проблем с тем, чтобы убедить других выслушать вас, потому что Марс убеждает вас!

Водолей (20 января — 18 февраля)

Это быстрый день для вас. Кроме того, вы сильно отождествляете себя со своими идеями, поэтому вы будете пытаться убедить других согласиться с вами. Вы можете осветить это. Крик не заставляет людей слушать. На самом деле, люди действительно слушают, когда вы шепчете.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Сегодня у вас на уме деньги, поэтому вы думаете о движении денежных средств, активах и вашем имуществе. У вас также могут быть какие-то идеи по зарабатыванию денег? Помните, что в этом году вы больше всего выиграете, работая с другими.

Если ваш день рождения сегодня

Президент США Дональд Трамп разделяет ваш день рождения сегодня. Вы часто удивляете людей своими знаниями. В этом году вы увидите, что служение другим, особенно членам вашей семьи, очень важно. Вот почему вы должны заботиться о себе, чтобы вы были сильным ресурсом для себя и других. Посмотрите вокруг себя и инвестируйте в отношения, которые вы цените. Тусуйтесь с качественными людьми.