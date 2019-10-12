Ежедневный гороскоп воскресенье 13 октября 2019

Лунная тревога

У нас сегодня «все ясно», чтобы делать покупки и заниматься бизнесом. Луна в Овне.

Овен (21 марта-19 апреля)

Сегодня существует две возможности: вы можете получить подарок, возможно, наличные деньги или услугу. Однако вам, возможно, придется столкнуться с чем-то неожиданным, что повлияет на вашу долю собственности или наследство.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Вы хотите стимулирование в ваших самых близких отношениях сегодня. Возможно, кто-то хочет больше свободы в отношениях? Может быть что угодно.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Сегодня может произойти что-то удивительное, связанное с вашим здоровьем. Между тем, любовь с первого взгляда или флирт могут начаться в вашей жизни.

Рак (21 июня-22 июля)

Любовь с первого взгляда может возникнуть у некоторых из вас сегодня. Сегодня вам хочется острых ощущений — без вопросов. Между тем, этот день подвержен несчастным случаям для ваших детей, так что будьте бдительны.

Лев (23 июля — 22 августа)

Вы можете импульсивно купить что-то для своего дома сегодня. Вас могут взволновать новости о недвижимости. Возможно, у члена семьи есть неожиданные новости.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Сегодня в вашей повседневной жизни произойдет что-то неожиданное, связанное с вашим повседневным окружением или вашими ежедневными контактами. Новые лица, новые места, неожиданные новости удивят вас. У вас также может быть прозрение или отличная идея. Это захватывающий день — и вам не скучно.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Что-то, что влияет на ваше богатство, ваши вещи или ваши деньги, произойдет и удивит вас сегодня. Вы могли бы спонтанно приобрести что-то красивое. Правда, вы также можете потерять что-то прекрасное. У вас также может быть фантастическая, прибыльная идея?

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Оставайтесь на ногах сегодня, потому что общественные мерроприятия быстро меняются, а это значит, что вы должны бодрствовать и быть начеку. Вполне вероятно, что вы столкнетесь с новыми людьми и новыми ситуациями.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Что-то происходящее за кулисами может внезапно потребовать вашего внимания. Это может быть что угодно, от личной небольшой встречи до свидания. Это влияние заставит вас чувствовать себя беспокойно сегодня и даст вам чувство ожидания.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Друг может удивить вас сегодня, особенно творческий и артистичный. Или, возможно, ваша встреча происходит в художественной среде? Кроме того, вы можете встретить кого-то нового, который необычен, привлекателен и определенно отличается.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Отношения с начальством, полицией и представителями власти сегодня полны сюрпризов. Очень вероятно, что вы будете застигнуты врасплох кем-то. Это может привести к флирту или романтике. Это может привести к профессиональному предложению, которое вы не ожидали.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Планы поездок изменятся сегодня. Прекрасная возможность путешествовать может упасть на колени. В отличие от этого, специальные планы поездок для удовольствия могут быть отложены или отменены.

Если ваш день рождения сегодня

Программист Максим Мошков разделяет ваш день рождения сегодня. Вы остроумный, увлеченный, отличный собеседник. Вы также надежны и свободны духом. Это год преподавания и обучения. Вы можете узнать что-то глубокое, что направляет вас в новом направлении, которое имеет решающее значение для вашего успеха в следующем году.