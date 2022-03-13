Ежедневный гороскоп: воскресенье 13 марта 2022

Оповещение о Луне

11, 12 лунный день. Растущая Луна.

Избегайте покупок или принятия важных решений сегодня с 11:30 до 16:00. После этого Луна переходит из Рака во Льва.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Сегодня вы можете заинтересоваться скрытыми исследованиями или оккультизмом. Вы также можете быть заинтересованы в благополучии тех, кто находится в тюрьме или в больнице. Вы можете рассказать другим о бедственном положении людей, которые каким-то образом попали в ловушку.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Сегодня вы можете работать от имени благотворительного учреждения, потому что хотите приносить пользу другим. Или возможно, вы беспокоитесь о благополучии друга, потому что чувствуете чувствительность к нуждам других.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Если вы можете использовать свое влияние на власть имущих, чтобы помочь нуждающимся, вы сделаете это сегодня. Или может быть, вы чувствуете, что это безнадежно? Это обратная сторона этого астрологического влияния. Возможно, вы просто устали от мира.

Рак (21 июня — 22 июля)

Сегодня вы искренне заботитесь о тех, кому повезло меньше, особенно о людях, живущих в других странах или отдаленных местах. Вы хотите помочь им, если это возможно. Вы также хотите повысить осведомленность об их ситуации для других.

Лев (23 июля — 22 августа)

Сегодня вы будете щедры к другим, особенно если они менее удачливы, чем вы, потому что вы искренне заботитесь о них. Это может быть кто-то из ваших близких, возможно, ваш партнер или близкий друг или это может быть незнакомец в другой стране. (Избегайте финансовых решений во время оповещения о Луне.)

Дева (23 августа — 22 сентября)

Сегодня вы хотите помочь другу, партнеру или кому-то из близких, потому что чувствуете, что им нужна ваша поддержка. На самом деле, вы можете больше беспокоиться о них, чем о собственных потребностях. Однако помните, что вы должны сначала позаботиться о себе, иначе вы никому не будете полезны.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Что-то может сделать вас утомленными и обескураженными сегодня своей способностью помогать людям, которые страдают или людям, которым повезло меньше. Проблема кажется насущной. Забудьте об уме орла и сосредоточьтесь на уме мыши. Начните с маленьких шагов.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Сегодня вы чувствительны к потребностям детей. Это могут быть ваши собственные дети или дети, которые незнакомы. Вы также больше соприкасаетесь со своим миром фантазий и своей творческой энергией сегодня, поэтому вы можете заняться художественной деятельностью.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Сегодня вы испытываете острое сочувствие к члену семьи. Если вы можете помочь этому человеку, вы это сделаете. Некоторые из вас могут также проявить интерес к оккультизму или паранормальным явлениям с членом семьи. Это может быть что угодно, от спиритических досок до поиска экстрасенса.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Ваше воображение сегодня обострено, поэтому вы можете провести много времени в мечтах или потеряться в мире фантазий. Вы чувствуете потребность сбежать от своих повседневных обязанностей. Вы хотите избежать реальности своих повседневных проблем. Расслабьтесь, это временно.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Если сегодня вы принимаете финансовые решения или совершаете покупки, помните о предупреждении о Луне (см. выше). Кроме того, Солнце находится на одной линии с Нептуном, что заставляет вас хотеть помочь всем, кто в этом нуждается. Это благородное стремление, но вы должны быть заземлены, чтобы быть эффективным.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Сегодня Солнце находится на одной линии с вашим управителем Нептуном, что сильно стимулирует ваше сознание. Это делает вас более чувствительным к другим и больше заботящимся об их благополучии, чем о своем собственном.

Если ваш день рождения сегодня

Актриса Ирина Алферова (1951) и телеведущая Елена Малышева (1961) сегодня отмечают день рождения. Вы тихо сдержаны, но очень решительны. Вы заботливы, сострадательны и чувствительны к нуждам других. Вы независимый мыслитель. Вы всегда щедры. Это год напряженной работы и строительства, а значит, вы что-то построите. То, что вы строите, может быть внешним и физическим или это может быть внутренняя структура вашей жизни.