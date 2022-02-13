Ежедневный гороскоп: воскресенье 13 февраля 2022

Оповещение о Луне

13, 14 лунный день. Растущая Луна.

Сегодня нет ограничений на покупки или принятие важных решений. Луна в Раке.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Дружба важна для вас сейчас. На самом деле, вам может быть выгодно сесть с другом (или членом группы) и определить для себя некоторые долгосрочные цели на будущее. Если вы поделитесь своими идеями с кем-то, их отзывы могут вам помочь.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Не делая ничего особенного с вашей стороны, теперь вы можете легко произвести впечатление на других, особенно на боссов, родителей, учителей, VIP-персон и полицию. Раз у вас есть это преимущество — используйте его. Делайте все возможное, чтобы продвигать свою повестку дня. Требуйте преимущества.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Вы, естественно, любопытны ко всему в жизни и это замечательно. Прямо сейчас вы особенно стремитесь расширить свой мир посредством обучения, учебы и путешествий. Вы также можете обогатить свою жизнь, общаясь с людьми из других культур и разных стран.

Рак (21 июня — 22 июля)

Отношения с окружающими сейчас гладкие, особенно с Венерой напротив вашего знака. По общему признанию, Марс может сделать вас нетерпеливыми с теми, кто вас раздражает. Но это не то, с чем вы не можете справиться. Продолжайте искать способы расширить свой мир, особенно с помощью путешествий.

Лев (23 июля — 22 августа)

Не забывайте больше спать, потому что сейчас вам нужно больше отдыхать. Тем не менее, вы полны решимости упорно трудиться и добиться как можно большего. К счастью, коллеги и другие люди поддерживают ваши амбиции, что является приятным бонусом.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Продолжайте искать способы улучшить свое здоровье, стать более организованным, а также получать удовольствие и заботиться о своих питомцах. Все эти области являются для вас главными приоритетами. Тем не менее, Меркурий, Венера и Марс хотят, чтобы вы играли, наслаждались отдыхом, искусством и веселыми занятиями с детьми.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Это игривое, веселое время для вас. Вы также в настроении. В дополнение к этому в меню также семейные встречи, ремонтные проекты и домашние развлечения. Не распыляйтесь, чтобы вы могли наслаждаться жизнью.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Ваше внимание к дому и семье по-прежнему сильно. Многие из вас больше, чем обычно, связаны с родителями. Тем не менее, это быстро меняющееся время для вас, потому что у вас есть встречи, поручения и амбициозный график. К счастью, отношения с ежедневными контактами складываются по-домашнему.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Сегодня хороший день, чтобы перевести дыхание, потому что это была напряженная неделя. Выберите тихие занятия, такие как изучение чего-то нового или учеба, или решение головоломок, или чтение для удовольствия, чтобы дать себе передышку. (Возможно, сегодня вы захотите купить красивые вещи.)

Козерог (22 декабря — 19 января)

Успокойтесь сегодня. Несмотря на то, что огненный Марс находится в вашем знаке, повышая вашу энергию а прекрасная Венера в вашем знаке делает вас обаятельным и дипломатичным, тем не менее, Луна сегодня противостоит вам, а значит, вы должны сотрудничать с другими. Делайте это с изяществом.

Водолей (20 января — 18 февраля)

С Солнцем в вашем знаке вы сильны и занимаете командную позицию. Тем не менее, в вашей карте есть три планеты, а это значит, что вы можете провести исследование сегодня, или вести себя сдержанно, или наслаждаться уединением в прекрасном окружении. Это ваш вызов.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Наслаждайтесь удачей с удачливым Юпитером в вашем знаке впервые с 2010 года. Сегодня вы чувствуете себя творческим, артистичным и мечтательным. Вы будете особенно сочувственно относиться к нуждам детей. Романтика может манить, но и сбивать с толку.

Если ваш день рождения сегодня

Музыкант Максим Леонидов (1962) и тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова (1947) сегодня отмечают день рождения. Вы от природы интуитивны и гениальны. Вы трудолюбивы и сосредоточены, а это значит, что другие знают, что могут на вас положиться. Тем не менее, вы обладаете приземленным, реалистичным качеством, которое заставляет других расслабляться при общении с вами. Этот год более приятный, более общительный, и вы почувствуете больший интерес к жизни! Помните о своих целях, но найдите время, чтобы повеселиться!