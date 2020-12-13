Ежедневный гороскоп. Воскресенье 13 декабря 2020

27, 28 лунный день. Убывающая Луна

Луна в знаке Стрелец ♐

Предупреждение о Луне

Сегодня нет ограничений на покупки или важные решения. Луна в Стрельце.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Не верьте всему, что вы слышите сегодня, особенно в социальных сетях или определенных публикациях. Это потому, что сегодня повсюду беспорядки. Не поддавайтесь пропаганде. Если что-то звучит подозрительно — вероятно, так оно и есть. Используйте здравый смысл, чтобы решить, что реально, а что нет.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Это плохой день для важных финансовых решений, потому что проблемы запутаны и кроме того, люди на самом деле двуличны или могут быть откровенными лжецами. Сегодня нельзя доверять цифрам и данным. Отложите важные решения на другой день.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Избегайте споров с партнерами и близкими друзьями, потому что сегодня общение может вызвать путаницу. Это означает, что ваши самые близкие разговоры действительно похожи на два корабля, проплывающих в ночи. Не делайте плохих предположений о ком-либо, потому что они на самом деле могут иметь для вас хорошее значение.

Рак (21 июня — 22 июля)

Ожидайте беспорядка на работе сегодня, потому что общение неправильно понимается, задерживается или фактически является неверным. Кто-то может даже намеренно ввести вас в заблуждение. Между тем, такой же уровень замешательства может относиться и к вашему здоровью или к домашнему животному. Да, сегодня непростой день.

Лев (23 июля — 22 августа)

Романтические партнеры сегодня могут разочароваться друг в друге, потому что их ожидания не оправдались. А может ваши ожидания не оправдались? Точно так же может возникнуть путаница, связанная с детьми. Не делайте предположений. Знайте, где ваши дети сегодня.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Это не лучший день для семейного обсуждения, особенно с одним из родителей или старшим членом семьи, потому что путаница и недопонимание будут частью общей картины. Поэтому зачем вообще туда ехать? Выберите другой день. (Кто-то может быть не в форме.)

Весы (23 сентября — 22 октября)

Это очень плохой день для общения любого рода, но особенно для разговоров с братьями и сестрами, соседями и родственниками. Между тем, вы можете проводить много времени в мечтах или заблудиться в мире фантазий. Это потому, что Меркурий, планета общения, находится в противоречии с нечетким Нептуном.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Отложите важные финансовые решения на другой день, потому что сегодня вероятны ошибки, путаница, искажения и даже обман. Этот же недостаток будет присутствовать, если вы будете делать покупки. Вы можете что-то купить, но это не то, что вы думаете. Осторожно!

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Вы честный человек, даже если говорите прямо. (По иронии судьбы, у вас отличные способности к продажам и вы можете продать что угодно). Однако сегодня коммуникации безнадежно неправильно понимаются. Вопросы туманны и неясны. Люди склонны искажать ситуации. Вы не можете доверять никому и ничему.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Возможно, вы сегодня от кого-то скрываетесь, потому что не хотите выходить и что-то говорить. Возможно, вы пытаетесь сохранить секрет или скрыть информацию, чтобы вам не пришлось с кем-то противостоять? Это может быть разумно, потому что сегодня разговоры сбивают с толку.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Сегодня вы можете разочароваться в друге, потому что не уверены, что он говорит правду. Или они могут быть разочарованы вами, а вы даже не осознаёте этого? Суть в том, что из-за того, что Меркурий сегодня не в ладах с Нептуном, все коммуникации очень запутаны. Не доверяйте никому.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Сегодня, когда вы разговариваете с родителями, начальниками и VIP-персонами, если вы думаете, что происходит что-то подозрительное — это так! Между тем, они могут не поверить вам или подумать, что вы рассказываете им историю? Это потому, что сегодня никто никому не доверяет, потому что беспорядок царит безраздельно. По этой же причине вы можете избегать разговоров с авторитетным лицом: вы не хотите смотреть ему в глаза.

Если ваш день рождения сегодня

Американский актер Стив Бушеми (1957), актер Николай Рыбников (1930-1990) и певица Людмила Сенчина (1950-2018) родились в этот день. Вам нравится помогать другим. Вы трудолюбивы, предприимчивы и разносторонне развиты; плюс, у вас есть энтузиазм в отношении того, что вы делаете. Теперь вы начнете видеть пользу от своей тяжелой работы. Сосредоточьтесь на создании прочного фундамента сейчас и на будущее. Работайте с целью. Важное значение будут иметь физические упражнения, поэтому вы будете получать удовольствие от физических нагрузок и спорта.