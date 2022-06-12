Ежедневный гороскоп: воскресенье 12 июня 2022

Оповещение о Луне

13, 14 лунный день. Растущая Луна.

Избегайте покупок или принятия важных решений с 17:15 до 18:45 сегодня. После этого Луна переходит из Скорпиона в Стрельца.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Довольно часто у Овнов бывает вспыльчивый характер. (Вы знаете, кто вы такой.) Поэтому, если вы недовольны сегодня финансовыми делами, или отношениями с банками, или разговорами с кем-то постарше или с кем-то из начальства — замолчите. Вы будете рады, что не сказали ничего, о чем впоследствии могли бы пожалеть.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Сегодня Меркурий в вашем знаке не в ладах с Сатурном и Луной в оппозиции, а это означает, что легко впасть в спор или быть сварливым с другими. Посмотрим правде в глаза, в этом нет никаких плюсов. Ваш лучший выбор — продемонстрировать грацию под давлением. Будьте крутым.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Сегодня вы должны приложить усилия, чтобы культивировать позитивный настрой, потому что легко впасть в плохое настроение. Дело в том, что плохое настроение не только заставляет других людей чувствовать себя неловко, но и безусловно, заставляет вас чувствовать себя паршиво. Помните — улыбка — это всего лишь хмурый взгляд, перевернутый с ног на голову (банально, но верно).

Рак (21 июня — 22 июля)

Избегайте ссор с друзьями и членами групп сегодня, потому что они легко возникнут. Точно так же у вас могут быть споры со своими детьми или по поводу банковских проблем, наследства или общей собственности. Да, это такой день. Помните: терпение — это противоядие от гнева.

Лев (23 июля — 22 августа)

Это классический день для семейных споров, споров с партнерами и супругами, споров с родителями и начальством. Мы все знаем, что трудно не снимать рубашку, если вы хотите что-то снять с груди. Будьте терпеливы с другими, чтобы избежать неприятного раскола.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Держитесь подальше от политических вопросов и спорных тем, таких как национальность и религия, потому что они быстро перерастут в спор, который вам не нужен. Поставьте себя на первое место. Это означает, что не вступайте в споры, вместо этого цените собственное спокойствие. Вы имеете значение.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Финансовые споры вероятны сегодня, особенно по поводу наследства, банковских вопросов или чего-то, что связано с вашими детьми или стоимостью общественного мероприятия. Все это может вызвать сыпь на животе. Между тем, вы тот знак, которому нужна гармония в вашем окружении. Помните об этом.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Сегодня Луна в вашем знаке не в ладах с Меркурием и Сатурном. Кроме того, все это происходит в Фиксированных Знаках, которые отличаются упрямством и непреклонностью. Избегайте ссор с друзьями и семьей из-за планов. Гораздо лучше расслабиться с фильмом или чем-то веселым.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Вы можете не согласиться с тем, как сегодня продвигается рабочий проект. Или, возможно, ваше несогласие основано на чем-то, о чем вы беспокоились, а это означает, что вы чувствительны по этому поводу. Вы беспокоитесь. Вместо этого направьте свою энергию на спорт или какое-нибудь веселое развлечение.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Не стоит сегодня угрожать теплой дружбе или отношениям с кем-либо гневными перебранками, что вполне может случиться. Они могут быть связаны с общественным мероприятием, с вашими детьми, с искусством или миром развлечений. Оставайтесь спокойными.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Знайте, что у вас высокая визуализация и люди замечают вас сегодня. Тем больше причин избегать споров с начальством, родителями и авторитетными фигурами. Не круто!

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Этот день может стать для вас несчастным случаем из-за ваших эмоций. Это потому, что вы можете злиться на кого-то и этот гнев будет отвлекать вас от того, что вы делаете. К счастью, Венера смягчит ваши слова.

Если ваш день рождения сегодня

Актриса Алиса Гребенщикова (1978) и супермодель Адриана Лима (1981) справляют с вами день рождения. Вы общительны, дружелюбны, остроумны и интеллигентны. Вам все интересно и вы ненавидите скучать. (Это может заставить вас быстро менять настроение.) У вас отличная деловая смекалка. Это год служения, особенно семье и друзьям. Поэтому берегите себя. (Возможно, даже сделать макияж.)