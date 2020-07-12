Ежедневный Гороскоп. Воскресенье 12 июля 2020

21 лунный день. Убывающая Луна

Луна в знаке Овен ♈

Лунная тревога

Сегодня нет никаких ограничений для покупок или важных решений. Луна в Овне.

Овен (21 марта-19 апреля)

Сегодня с одной стороны, вы можете быть вспыльчивым, особенно в отношениях с родителями или авторитетными фигурами. Однако в следующий момент вы видите, где вы можете быть не правы, и вы сожалеете об этом. (Теперь вы чувствуете сочувствие к происходящему.)

Телец (20 апреля — 20 мая)

Вы можете провести время, мечтая сегодня, потому что ваше воображение усиливается. Фактически, ваш IQ также повышен, поэтому вы можете собирать доходы через влияние Меркурия. Держитесь подальше от спорных вопросов, потому что это только собьет вас с толку. Держите вещи легкими.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Будьте осторожны при совершении покупок сегодня, потому что у вас будет соблазн потратить слишком много денег на роскошные вещи, о которых вы позже пожалеете. Кроме того, финансовые переговоры могут быть нереальными. Вы не можете всегда «сделать это так».

Рак (с 21 июня по 22 июля)

Вы испытываете сильную симпатию к кому-то сегодня из-за того, что он переживает. (Конечно, вы сочувствующий человек, потому что вы глубоко заботитесь о нем.) Имейте в виду, что по какой-то причине личные данные о вашей жизни сегодня публичны.

Лев (23 июля — 22 августа)

Вы можете чувствовать себя расплывчатым или странным сегодня, потому что, с одной стороны, вам нужны перемены и приключения! Тем не менее, вы также хотите отдохнуть в одиночестве и позволить кому-то очистить вас от проблем. Изучите что-то необычное, загадочное и новое, потому что это вас порадует.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Сегодня ваш внутренний идеализм пробуждается, поэтому вас могут побудить медитировать с группой или исследовать йогу или какую-то деятельность по повышению сознания с другими. Возможно, вы будете работать от имени кого-то другого, чтобы помочь им? Ваша чувствительность к окружающему вас миру повышается.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Кто-то из авторитетных людей может помочь вам сегодня. Или наоборот, вы можете помочь кому-то еще? В любом случае, это такой день, когда люди естественно сочувствуют друг другу, хотя в то же время присутствует элемент нетерпения.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Вам понравится обсуждать безумные идеи по глубоким темам с кем-то сегодня. Вы можете также мечтать о желанном отпуске в будущем. Это потому, что сегодня полно «что, если». Для тех из вас кто на работе, будьте терпеливы с коллегами сегодня.

Стрелец (22 ноября-21 декабря)

Если вы имеете дело с общим имуществом, наследством, завещаниями или чем-то, что связано с богатством вашего партнера, будьте осторожны сегодня. В момент идеализма или даже растерянности вы можете отдать ферму. Убедитесь, что вы знаете, что делаете.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Сегодня вы хотите быть взаимовыгодными для своего партнера или близкого друга и надеетесь, что они будут чувствовать то же самое. К сожалению, иногда идеализм мешает реальности и в результате получается разочарование. По крайней мере, выразите свои ожидания кому-то.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Вы можете почувствовать сердечную связь с домашним животным сегодня, что, безусловно, легко сделать. Ваш идеализм пробуждается сегодня, особенно когда вы работаете от имени других, помогаете кому-то или работаете с домашним животным. Будьте осторожны с путаницей, связанной с проблемами со здоровьем.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Не ожидайте слишком многого от романтического партнера сегодня, потому что глубоко ваш идеализм хочет, чтобы кто-то был больше, чем он мог бы быть. Конечно, все возможно. Чарльз Шульц сказал: «Жизнь похожа на 10-скоростной велосипед – у большинства из нас есть механизмы, которые мы никогда не используем».

Если ваш день рождения сегодня

Актер Александр Домогаров разделяет ваш день рождения сегодня. Вы яркие, восторженные и веселые. Люди любят быть в вашем присутствии! Это захватывающий год перемен и новых возможностей! Вы столкнетесь с приключениями и стимулирующими ситуациями. Если возможно (возможно, нет), изучите возможности путешествовать и расширить свой мир с помощью обучения. Добро пожаловать в изменения! Пусть ваша личная свобода будет вашей целью в этом году.