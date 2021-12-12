Ежедневный гороскоп: воскресенье 12 декабря 2021

8, 9 лунный день. Растущая Луна

Предупреждение о Луне

Сегодня нет ограничений на покупки или важные решения. Луна в Овне.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Сегодняшний день полон противоречий. С одной стороны, вы находитесь в практическом, логическом расположении духа и готовы действовать в соответствии с твердыми решениями. Тем не менее, ваш идеализм смущен чем-то, возможно связанным со СМИ, зарубежными странами или высшим образованием? Действуйте осторожно.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Сегодня вы можете провести логическое исследование предмета. На самом деле вам может помочь кто-то постарше или опытнее. Однако в то же время очевидна некоторая неразбериха в отношении финансовой или практической поддержки. Убедитесь, что вы знаете, что делаете.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Кто-нибудь постарше или более опытный может дать вам сегодня хороший совет. Или возможно, вы — мудрый советчик, раздающий советы кому-то еще? Тем не менее имейте в виду, что с партнером или близким другом существует какое-то недопонимание или замешательство. Ничего не принимайте за чистую монету.

Рак (21 июня — 22 июля)

Сегодня родители и начальство видят в вас сознательного и надежного человека. Вы можете произвести на них впечатление и наоборот, они впечатлят вас. Однако вы также сталкиваетесь с некоторой неразберихой и недопониманием, связанными с вашим здоровьем, работой или домашним животным. Помните об этом.

Лев (23 июля — 22 августа)

Хотя вы можете быть сосредоточены на проблемах в новостях, средствах массовой информации или на чем-то, связанном с зарубежными странами и путешествиями, имейте в виду, что сегодня может иметь место некоторая путаница, связанная с вашими детьми. Не игнорируйте это. Эта путаница может распространяться на спорт или общественную деятельность. Оставайтесь устойчивым.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Даже если у вас есть четкое представление о том, как обращаться с активами, долгами или помощью от кого-то еще, тем не менее, сегодня дома происходит настоящее недоразумение или путаница, возможно, с одним из родителей или старшим членом семьи. Вы должны с этим разобраться.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Хотя сегодня кажется, что разговоры с другими людьми основательны, практичны и логичны — и действительно, они могут быть такими. Тем не менее, у вас может не быть всех фактов. Или вас могут дезинформировать. Или ваши идеи могут быть нереальными? Желание не всегда делает это так.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Будьте осторожны с финансовыми решениями сегодня, потому что существует элемент путаницы и возможно, даже обмана. Убедитесь, что вы знаете, что делаете, особенно если тратите деньги. У вас могут быть практические ожидания, связанные со здоровьем, но не позволяйте этому омрачать ваше здравое суждение.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Сегодня трудно отстать от того, во что вы действительно верите или думаете, потому что вы полны неуверенности в себе. Что еще хуже, вы можете быть идеалистом в чем-то и даже не осознавать, что это нереалистичная позиция? Не обманывайте себя сегодня. Послушайте совет кого-нибудь помоложе, возможно, одного из ваших детей.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Сегодня легко догадываться о вещах, потому что вы в чем-то не уверены. Вы сомневаетесь. Между тем, серьезная практическая дискуссия о планах на будущее дома кажется прочной. Трудно понять, что делать. Если это так — ничего не делайте.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Это иронично, потому что сегодня вы мысленно ясны и стремитесь строить планы или изучать что-то и узнавать что-то новое. Тем не менее, обсуждение с другом или членом группы может вывести вас из игры. Это может даже заставить вас изменить свои цели? Не спешите вносить изменения.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Родители, начальство и полиция могут сегодня создать некоторую неразбериху в вашей жизни. Вы не знаете, что делать дальше и кому верить. К счастью, вы достаточно хорошо разбираетесь в своих финансах, поэтому не ошибетесь.

Если ваш день рождения сегодня

Актер Сергей Светлаков (1977) и путешественник Фёдор Ко́нюхов (1951) сегодня делятся с вами днем ​​рождения. Вы интуитивны, умны и уверены в себе. Вы перфекционист и точно умеете одеваться и производить впечатление. Вы естественный и отзывчивый советчик по отношению к другим, что делает вас ценным другом. Этот год был для вас более спокойным и вы сосредоточили свое внимание на самых близких отношениях. Следующий год будет счастливым, креативным и ярким!