Ежедневный гороскоп. Воскресенье, 11 октября 2020

Предупреждение о Луне

Сегодня нет ограничений на покупки или важные решения. Луна находится во Льве.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Это веселый и приятный день! Наслаждайтесь общением с другими. Спортивные мероприятия, общественные мероприятия, развлекательные мероприятия с детьми, искусство и развлечения с семьей – все это будет для вас отличным выбором. Партнер или близкий друг могут пообещать больше, чем они могут дать. (Или вы могли бы?)

Телец (20 апреля — 20 мая)

Сегодня вы чувствуете себя здоровым, бодрым и возбужденным жизнью! Тем не менее, вы можете пообщаться дома, потому что это хорошо. Может быть, важен разговор с членом семьи женского пола. Сделайте что-нибудь, чтобы стать лучше организованным, потому что это доставит вам удовольствие.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Отличный день! Вскочите с кровати и оденьтесь! Исследуйте веселые занятия и общайтесь с другими. Спортивные мероприятия, игровые прогулки с детьми и искусство – все это понравится. Вам понравится разговаривать с другими и обмениваться информацией. Ожидайте узнать что-то интересное!

Рак (21 июня — 22 июля)

Это хороший день, потому что счастливы члены семьи, особенно родитель или кто-то, кто занимает авторитет в вашей семье. (Может быть, вы?) Сейчас вы хорошо относитесь к финансовым вопросам и рады поддержке партнеров и близких друзей. Отличный день!

Лев (23 июля — 22 августа)

Это чудесный день! Луна в вашем знаке, а это значит, что вам немного повезло. (Просите вселенную об одолжении!) Естественно, с Луной в вашем знаке вы также эмоционально повышены. Вы стремитесь учиться и исследовать свое ближайшее окружение. Не откусывайте больше, чем можете прожевать.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Это может быть хороший день, чтобы купить себе предметы гардероба, хотя вы можете пойти за борт. (Сохраните квитанции.) Это позитивный, веселый день и хороший день для финансовых переговоров и работы с деньгами. Вы могли бы предпочесть быть сдержанным.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Сегодня Солнце в вашем знаке танцует с счастливым Юпитером. Между тем, Луна будет поощрять теплое общение с друзьями и группами. Да, это удачный день! Будьте осторожны, чтобы не давать обещаний, которые вы, возможно, не сможете сдержать, потому что сегодня легко быть слишком уверенным.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Это хороший день. Однако что немного любопытно, так это то, что с одной стороны вы ведете себя сдержанно. Это связано с положением Солнца на вашей карте. И все же Луна привлекает к вам внимание! Иди, разберись. Может, это значит, что все видят, что вы прячетесь?

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Вам понравится проводить время с друзьями и группами сегодня. Увлекаться! Другие хотят видеть вас, и им понравится ваше участие. Между тем, вы хотите немного приключений сегодня, потому что хотите расширить свой кругозор. Все возможно!

Козерог (22 декабря — 19 января)

Сегодня вы выглядите успешным в глазах других. Вы также выглядите богатым (независимо от того, насколько вы богаты на самом деле). Будьте осторожны, обещая больше, чем вы можете кому-то дать. Тем не менее, это хороший день для обсуждения совместной собственности, наследства и прочего.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Вы можете быть в восторге от планов на будущее. Другие будут в равной степени взволнованы возможностями в области публикации, СМИ, медицины и права. Между тем, сегодняшняя Луна находится напротив вашего знака, а это означает, что вы должны идти более чем на полпути, имея дело с другими. Сотрудничество окупается.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Это позитивный день, и для вашего знака – продуктивный день! Вы хотите, чтобы ваши утки выстроились в ряд, и это хорошо, потому что вам скоро предстоит поддержка со стороны других (практическая или финансовая). Быть занятым!

Если твой день рождения сегодня

Актеры Игорь Верник (1963) и Мэтт Бомер (1977) сегодня разделяют ваш день рождения. Вы обаятельны, отзывчивы и любите окружать себя людьми с похожими ценностями. В этом году вы узнаете кое-что, что укажет вам новое направление, которое может иметь решающее значение для вашего успеха в следующем году. Это время обучения и, возможно, обучения. Изучите медитацию, йогу или любую дисциплину, которая поможет вам лучше понять, кто вы есть.