Ежедневный гороскоп, воскресенье 11 августа 2019

10, 11 лунный день. Растущая Луна

Луна в знаке Козерог ♑

Предупреждение о Луне

Избегайте покупок или важных решений после 12:30 сегодня. Луна в Стрельце.

Овен (21 марта-19 апреля)

Поскольку вы стремитесь путешествовать и исследовать новые перспективы сегодня, вам понравится общаться с людьми из других слоев общества и разных культур. Вам также понравятся глубокие дискуссии о философии и заставляющие задуматься идеи. Будьте в курсе оповещения о Луне!

Телец (20 апреля — 20 мая)

У вас есть много энергии, чтобы сделать улучшения дома или в вашей семье сегодня. Это великолепная идея, однако, если вы покупаете что-либо, связанное с этими улучшениями (или покупаете что-то еще), прислушайтесь к ограничениям Предупреждения о Луне. (Во время лунной тревоги покупайте только бензин и еду.)

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Сегодня у вас много умственной энергии, которая также переведет вас в ваш стиль общения с другими. Это означает, что вы убедительны и еще раз убедительны! Вполне вероятно, что темп вашего дня ускорится, потому что вы полны энтузиазма и полны энергии. (Проверьте Лунное оповещение.)

Рак (21 июня-22 июля)

Это сложный день, потому что у вас есть энергия и умные идеи, которые касаются финансовых вопросов, а также покупки или работы с деньгами и денежным потоком. Тем не менее, во время оповещения о Луне (см. Выше), если вы мудры, вы ограничите свои расходы едой, топливом и развлечениями.

Лев (23 июля — 22 августа)

У вас много энергии, чтобы быть продуктивным сегодня! Используйте это для своих собственных интересов. В частности, вы захотите внести позитивные изменения и улучшения в домашнюю обстановку или что-то связанное с семьей. (Помните о предупреждении Луны выше.)

Дева (23 августа — 22 сентября)

Сегодня вам понравится отдыхать дома или искать уединение, особенно среди знакомых. Возможно, вы также захотите поработать над тем, где вы живете. Это хорошая идея; Тем не менее, если вы делаете покупки, обратите внимание на ограничения оповещения Луны.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Ваше взаимодействие с другими людьми, особенно с соседями, братьями и сестрами и родственниками, сегодня сильно и восторженно. Вы скажете, что вы имеете в виду, и это значит, что вы победите! Вы будете эффективны в организации групп или деятельности других.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Сегодня у вас есть сильная энергия, особенно для того, чтобы начинать, потому что вы полны энтузиазма и полны хороших идей. Тем не менее, хорошая часть этого дня – оповещение о Луне, в течение которого есть неподходящее время для важных решений и крупных покупок. (См. Выше.)

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Сегодня вы будете говорить более решительно и прямо с другими, потому что вы чувствуете себя смелым и уверенным. Отчасти вы будете естественным лидером в общении с другими, потому что вы поймете, что нужно. Физический труд и физические упражнения понравятся.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Хотя сегодня вы можете работать в одиночку или за кулисами, у вас будет много энергии, чтобы выполнить то, что вы хотите. Если вы захотите, вам будет легко получить богатство, ресурсы и помощь от кого-то другого. Когда дело доходит до операций с деньгами, примите во внимание ограничения оповещения Луны, см. Выше.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Сегодня вы будете динамо человеком, когда будете иметь дело с клубами, группами и ассоциациями, потому что вы будете руководить и направлять усилия других. Если вы хотите что-то инициировать или начать новый проект, не делайте этого сегодня во время Предупреждения о Луне.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Сегодня вы будете отождествлять себя с родителями, начальниками и полицией, потому что вы уверены в себе и смелы. Вот почему вы будете говорить прямо и решительно, но вы будете уважительными. Если вы хотите представить новый проект, воздержитесь от этого во время Лунной тревоги.

Если ваш день рождения сегодня

Врач-психотерапевт Анатолий Кашпировский разделяет ваш день рождения сегодня. Вы естественный лидер, потому что вы знаете, как вдохновлять и мотивировать других. Вы очаровательны, дружелюбны и полезны. Это веселый год. Наслаждайтесь возросшей популярностью и дружескими отношениями. В этом году вы будете более благодарны за свою жизнь и будете ежедневно ценить счастье и красоту вокруг вас. Вы сделаете важный выбор – выбирайте с умом.