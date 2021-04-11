Ежедневный гороскоп. Воскресенье 11 апреля 2021

28, 29 лунный день. Убывающая Луна

Луна в знаке Овен ♈

Предупреждение о Луне

Сегодня нет ограничений на покупки или важные решения. Новолуние в Овне.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Сегодня происходит единственное новолуние в вашем знаке за весь год, что делает его идеальным днем ​​для принятия решений, потому что это действительно ваш новый год! Мудрый человек знает, что важно сделать в своей жизни, а чего следует избегать.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Из-за Новолуния сегодня прекрасное время подумать о своем духовном мире. Все мы во что-то верим. Например, если вы думаете, что «ни во что не верите», то это ваша вера. У всех нас есть убеждения.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Это хороший день, чтобы подумать о друзьях, которые есть у вас в жизни. Вы общаетесь с хорошими людьми? Мой отец сказал: «Если ты скажешь, что у тебя есть один хороший друг, тебе повезет». Когда я был подростком с «пятьюдесятью лучшими друзьями», я думал, что он сошел с ума.

Рак (21 июня — 22 июля)

Сегодняшнее новолуние побуждает задуматься о своей репутации среди сверстников. Чем вы хотите прославиться? Богатство? Статус? Мощность? Слава? Популярность? Или вы хотите уважения за то, что являетесь порядочным добрым человеком?

Лев (23 июля — 22 августа)

Это идеальный день, чтобы спросить, какое дальнейшее образование или подготовка могут улучшить ваши профессиональные навыки или то, как вы выполняете свою работу. Точно так же, что дальнейшее обучение, особенно путешествия, могло бы улучшить вашу жизнь или каким-то образом обогатить ее? Есть идеи?

Дева (23 августа — 22 сентября)

Сегодняшнее «Новолуние» — это ваш шанс избавиться от бюрократизма, такого как наследство, кредит, налоги, долги и общая собственность. Эти бумаги так легко положить в ящик или большую стопку и как бы забыть о них. Но сами по себе они не уедут, не так ли?

Весы (23 сентября — 22 октября)

Сегодня происходит единственное новолуние в году, противоположное вашему знаку. Каждое новолуние — это возможность обозначить намерения. Что вы можете сделать, чтобы улучшить свои самые близкие отношения? Даже небольшое улучшение было бы беспроигрышным, не так ли?

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Это один из лучших дней в году, чтобы подумать о том, что вы можете сделать, чтобы улучшить свое здоровье. Часто это двоякий подход: он включает в себя прекращение того, что вредно и поощрение делать то, что полезно для здоровья.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Оптимизм — это вопрос выживания. Вы должны верить, что за следующим углом есть что-то получше. Сегодняшнее Новолуние — хороший шанс подумать о том, как сбалансировать работу и отдых в своей жизни. А с помощью игры это включает в себя проявление ваших творческих талантов.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Вы цените семейные традиции, пожалуй, больше, чем любой другой знак зодиака. Сегодняшнее новолуние — это возможность подумать о том, как можно улучшить свой дом. А также, что вы можете сделать, чтобы улучшить свои отношения с членами семьи? Семья — это золото.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Вы современный, ультрасовременный знак, рожденный на 50 лет раньше своего времени. Таким образом, люди должны слышать ваши идеи. Сегодняшнее новолуние происходит в той части вашего графика, которая выделяет коммуникации. Как стать лучшим коммуникатором?

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

В последнее время вы сосредоточены на деньгах и сегодняшнее Новолуние происходит в вашем Доме заработка. Как научиться лучше распоряжаться деньгами? Как вы можете научиться лучше заботиться о том, что у вас есть? Улучшения в этих областях пойдут вам только на пользу.

Если ваш день рождения сегодня

Актер Валерий Гаркалин (1954), певец Николай Трубач (1970) и актриса Елена Борщева (1981) делятся сегодня вашим днем ​​рождения. Вы изобретательны, мечтательны и идеалистичны. Вы также проницательны и решительны. Вы любите острые ощущения от открытий. Когда начнется ваш новый личный год, вы войдете в более мягкий и благоприятный год. Ожидайте, что вы будете более сосредоточены на важных отношениях, чем обычно, потому что вы понимаете, насколько важно иметь эмоциональную поддержку кого-то из близких вам людей.