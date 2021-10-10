Ежедневный гороскоп: воскресенье 10 октября 2021

4, 5 лунный день. Растущая Луна

Предупреждение о Луне

Сегодня до 21:15 нет ограничений для покупок или принятия важных решений. Луна в Стрельце.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Это отличный день для учебы или составления планов путешествий. Вы также можете изучить возможности, связанные с издательской деятельностью, СМИ, юриспруденцией и медициной. Двери откроются для вас и все будет идти своим чередом. Ура!

Телец (20 апреля — 20 мая)

Вы финансовый волшебник Зодиака. Это означает, что вы будете рады узнать, что это хороший день для обсуждения совместной собственности, наследства, налогов, долгов или всего, что связано с общим богатством. Ваше отношение будет позитивным и активным, что будет продуктивно!

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Сегодня вы встретите энергичных людей и это одна из причин, по которой в ваших интересах идти более нам уступки в отношениях с другими. Да, это тот день, когда лучше всего «пойти вместе, чтобы поладить». (Это несложно.)

Рак (21 июня — 22 июля)

Вы многое сделаете сегодня, потому что вы настроены продуктивно. Вы мотивированы, энергичны и вы не боитесь начинать что-то, что может оказаться трудным. Это также веселый день, чтобы поиграть со своим питомцем, потому что у вас много энергии.

Лев (23 июля — 22 августа)

Наслаждайтесь играми с детьми уже сегодня. Принимайте приглашения на вечеринки и наслаждайтесь общением. Спортивные мероприятия понравятся. Фактически, любое занятие, в котором вы можете проявить свой энтузиазм, творчество и социальные навыки, порадует вас сегодня.

Дева (23 августа — 22 сентября)

С одной стороны, вы можете захотеть сегодня расслабиться дома, потому что чувствуете потребность перевести дыхание. Тем не менее, вы также можете принять участие в энергичном обсуждении с членами семьи. Кто-то хочет сдвинуть дело с мертвой точки. Неужели это вы?

Весы (23 сентября — 22 октября)

Обсуждения с другими будут сегодня увлекательными, потому что вам интересно поговорить с людьми. Вы полны отличных идей. Кроме того, вы без колебаний выскажетесь и поделитесь своими мыслями с другими. Поскольку вы настолько бдительны, это также хороший день для учебы или путешествий.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Запишите свои идеи по зарабатыванию денег сегодня, потому что они могут оказаться умными. Сегодня вы мысленно бдительны и креативны, особенно когда речь идет о финансовых вопросах или о том, как обращаться со своим имуществом.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Сегодня Луна в вашем знаке танцует с Меркурием, Марсом и Солнцем. Это повышает вашу энергию и решимость! Это идеальный день для того, чтобы завершить старый бизнес или по иронии судьбы, начать небольшие проекты. Если вы хотите начать что-то «большое», подождите до 3 ноября.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Вы были в облаках в последнее время, что хорошо, потому что люди восхищались вами. Это также означает, что вам приходилось ломать голову над некоторыми проблемами. Тем не менее, гласность была хорошей. Однако сегодня вы хотите спрятаться и впасть в спячку.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Сегодня вам понравится болтать с другими, особенно с девушкой. Групповые взаимодействия, а также обсуждения политических вопросов, зарубежных событий и всего, что связано с высшим образованием, пройдут хорошо. Сегодня у каждого свое мнение! Включая вас.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Люди замечают вас сегодня. Фактически, некоторые обсуждают личные детали вашей личной жизни. (Вот оно.) Вы можете участвовать в публичном обсуждении того, как потратить определенную сумму денег, как собрать средства или как распорядиться общим богатством.

Если ваш день рождения сегодня

Программист и предприниматель Павел Дуров (1984), актёр Алексей Кравченко (1969) и певица Елена Кукарская (1983) сегодня делятся вашим днем ​​рождения. Вы очаровательны и интересны. Иногда в своем энтузиазме по поводу чего-то вы ведете конфронтацию. Вы любите удивлять. Лично вы хорошо организованы. Этот год для вас — время обучения и преподавания. Многие из вас будут исследовать свой внутренний, духовный мир, чтобы почувствовать себя сильнее и обоснованнее. Этот год также будет для вас захватывающим.