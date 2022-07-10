Ежедневный гороскоп: Воскресенье 10 июля 2022

Оповещение о Луне

11, 12 лунный день. Растущая Луна.

Сегодня после 00:45 нет ограничений на покупки или принятие важных решений. Сегодня Луна в Стрельце.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Это счастливый день дома и с членами семьи. Наполните холодильник запасами, потому что вы можете импульсивно развлекать друзей и семью. Люди в приподнятом, интересном настроении! Неожиданные разговоры о ремонте дома могут быть захватывающими. Возможно, вас удивит родитель или старший член семьи.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Сегодня у вас увлекательный день, потому что новые лица, новые места и новые идеи будут стимулировать и захватывать вас. Может произойти спонтанное короткое путешествие. Оставайтесь на ногах легкими, чтобы быть готовыми идти в любом направлении! Получайте удовольствие, изучая новое.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Это классический день для импульсивных покупок и внезапных походов по магазинам. Может быть, у кого-то из вас появятся умные, оригинальные идеи для заработка? Вы также можете увидеть новый способ ремонта или ухода за чем-то, что у вас есть. Это интересный день. (Будьте умнее и сохраняйте чеки. И коробку.)

Рак (21 июня — 22 июля)

Сегодняшний день будет полон просветляющих переживаний. Определенно, ваш обычный распорядок дня изменится по какой-то причине. Вы можете столкнуться с новыми приключениями или по-новому взглянуть на то, как вы видите или что-то делаете. Одно можно сказать наверняка — действовать свободно сегодня будет относительно легко.

Лев (23 июля — 22 августа)

Вы можете чувствовать себя беспокойно сегодня, но это беспокойное чувство будет немного волновать вас. Вы стремитесь развлекать других и хорошо проводить время. В частности, сегодня вы можете больше заниматься с детьми. Наслаждайтесь сегодняшней авантюрной, захватывающей энергией! (Романтика может обещать тайные приключения.)

Дева (23 августа — 22 сентября)

Сегодня общение с друзьями и группами будет стимулировать и поднимать настроение. Кто-то может вас удивить. Возможно, вы встретите кого-то нового и интересного? В любом случае, выходите и знакомьтесь с другими, потому что это многообещающий день для общения.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Сегодня вас могут удивить родители, начальство или кто-то из авторитетных лиц. К счастью, этот сюрприз, скорее всего, будет приятным. Может быть, это приглашение пойти куда-нибудь? Может это похвальное слово? Что бы ни случилось, это откроет для вас новые возможности в будущем. (Довольно увлекательно.)

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Сегодня вам может выпасть внезапная возможность поехать куда-нибудь. Если это так, это окно возможностей будет коротким, так что действуйте быстро! Или, возможно, кто-то из вас встретит кого-то необычного или другого, возможно, из другой страны или другой культуры? Это увлекательный день!

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Дважды проверьте банковские реквизиты и все, что связано с общей собственностью или общими обязанностями, потому что сегодня что-то может внезапно измениться. Очень вероятно, что это положительное изменение; тем не менее, вам нужно быть в курсе того, что происходит.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Кто-то из ваших близких сегодня может бросить вам вызов. К счастью, вы его отразите! Расположение огненного Марса прямо сейчас поддерживает вас и, действительно, поощряет социальные взаимодействия, состязания в физических видах спорта и игривые приключения! Вы готовы ко всему, что встретится на вашем пути.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Сегодня вам нужна свобода делать именно то, что вы хотите, что не является чем-то необычным для вашего знака. К счастью, сегодня у вас будет такая возможность. Скорее всего, это будет связано с вашей работой или задачей, которую вы поставили перед собой сегодня, или возможно, чем-то, связанным с домашним животным.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Веселые приглашения могут прийти к вам сегодня! Если это так, действуйте быстро, если вы заинтересованы. Социальные планы, спортивные мероприятия, игровые занятия с детьми и романтические свидания — все это сегодня неожиданные радости. Тем не менее, родители должны быть бдительны, чтобы их дети были в безопасности и не пострадали от несчастных случаев.

Если ваш день рождения сегодня

Актёр Юрий Стоянов (1957) и актер Илья Олейников (1947-2012) родились в этот день. Подобно вашему символу крабу, вы кажетесь уверенным и относительно жестким снаружи, хотя на самом деле вы чувствительны внутри. Из-за этой чувствительности вы будете много работать, чтобы установить безопасность для себя и близких. В этом году важно найти время, чтобы учиться и изучать что-то новое. Вы также можете учить и делиться этими знаниями.