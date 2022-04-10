Ежедневный гороскоп: воскресенье 10 апреля 2022

Оповещение о Луне

9, 10 лунный день. Растущая Луна.

Сегодня нет ограничений для покупок или принятия важных решений. Луна во Льве.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Держитесь сегодня подальше от борьбы за власть, особенно с родителями, боссами, учителями и полицией. Они не принесут вам пользы. Вы не выиграете. Вместо этого постарайтесь расслабиться и плыть по течению. Пусть все идет своим чередом. Не допускайте появления сыпи на животе.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Сегодня вы можете медленно кипеть о чем-то, что вас раздражает, но вы не можете говорить. (Это самое худшее, не так ли?) Вероятно, вы поступаете мудро, воздерживаясь от устраивания сцен, потому что сегодня все может стать неприятным. Оставайтесь спокойными.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Сегодня вы можете столкнуться с разногласиями с другом или членом группы. Когда дело доходит до этого, это действительно просто борьба за власть, не так ли? Вы хотите по-своему; они хотят по-своему. Но когда будут написаны анналы истории, изменится ли что-нибудь из этого?

Рак (21 июня — 22 июля)

Сегодня вероятна борьба за власть с начальством, родителями и полицией. Естественно, у вас есть выбор. Этого не должно быть. Поскольку эти конфронтации могут быть неприятными (потому что это борьба за власть), обходите их стороной! Бегите в другом направлении для собственного спокойствия.

Лев (23 июля — 22 августа)

Осветите сегодня различия в религии и системах верований, потому что это приведет к неприятной борьбе за власть. Хотя у нас у всех больше общего, чем разного — другими словами, мы все хотим быть счастливыми и не хотим страдать — тем не менее, у людей разные идеологии.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Споры об общей собственности, налогах, долгах, а также общих обязанностях могут вспыхнуть сегодня. Скорее всего, это в основном борьба за власть и контроль. Будьте умнее и не вмешивайтесь. Расслабьтесь и вместо этого — наслаждайтесь своим днем! Почему нет?

Весы (23 сентября — 22 октября)

Будьте терпеливы с партнерами и близкими друзьями сегодня, потому что могут вспыхнуть споры, которые на самом деле основаны на битвах эго. Не красивая картинка. Они не принесут вам никакой пользы, потому что вы любите гармонию в своем окружении. Хоть вы и искусный спорщик, вы любите сохранять мир.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Избегайте споров на работе сегодня, потому что гнев только делает всех несчастными. Возможно, кто-то из вас поссорится из-за домашнего питомца. Или это может быть даже что-то, что связано с вашим здоровьем? Иногда вы чувствуете, что ты правы и это важно. Но что действительно важно, так это ваше собственное счастье. Оставайтесь спокойными.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Держитесь подальше от споров со своими детьми сегодня. Когда в семье возникает гнев, страдают все члены семьи. Стоит ли это того? Жизнь коротка. Между тем, семья важна, на самом деле семья — это золото. Уважайте мир и согласие в своей семье. Будьте снисходительны и добры.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Это классический день для семейного спора, возможно, с родителем или кем-то еще. Это может возникнуть в результате общего обсуждения или может относиться к ремонту дома. Больше, чем большинство знаков, вы цените семью, традиции и безопасность. Делайте все возможное, чтобы сохранить мир в вашей семье. Гармония бесценна.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Вы сообразительны и умны и сегодня у вас может возникнуть соблазн вступить в спор, потому что кто-то говорит то что как вы знаете, не соответствует действительности. Или, возможно, вы не согласны. В любом случае, это вероятно, будет борьба за власть. Стоит ли рушить мирный день всех? Не совсем.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Ссоры из-за денег и имущества могут испортить вам сегодняшний день. Почему вы хотите это сделать? Забудьте о любой борьбе за власть, с которой вы сталкиваетесь. Не попадайтесь на удочку. Ставьте свое счастье на первое место. Расслабляйтесь.

Если ваш день рождения сегодня

Певица Маргарита Суханкина (1964) и поэтесса Белла Ахмадулина (1937-2010) родились в этот день. Вы целеустремлены, у вас есть план, вы составляете списки, вы хотите достичь своих целей. Тем не менее, вы также игривый и вечно молодой! Этот год будет более спокойным и неторопливым. Это идеальный год, чтобы сосредоточиться на дружбе и близких отношениях. Будьте готовы позволить другим помочь вам. Расслабляйтесь