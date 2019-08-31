Ежедневный гороскоп. Воскресенье 1 сентября 2019

2, 3 лунный день. Растущая Луна

Луна в знаке Весы ♎

Лунная тревога

Предостережение: избегайте покупок или важных решений с 1:30 до 15:. После этого Луна движется из Девы в Весы.

Овен (21 марта-19 апреля)

К сожалению, для покупателей выходного дня трудно понять, что сегодня – оповещение о Луне, что означает, что вы должны ограничить свои расходы едой, газом и развлечениями. Тем не менее, это приятный день! Весело общайтесь и изучайте искусство.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Это отличный день, чтобы выразить свою творческую энергию. Это также замечательный день, чтобы пообщаться и повеселиться с другими. Поскольку это оповещение о Луне, ограничивайте расходы едой, газом и развлечениями до тех пор, пока оповещение о Луне не закончится. (См. Выше.)

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Вы будете наслаждаться отдыхом дома сегодня и бродить вокруг места. Вам также понравится развлекаться дома и проводить время с друзьями и семьей. Сегодня, во время оповещения о Луне, ограничьте свои расходы едой, топливом и развлечениями. Но вы все равно можете веселиться!

Рак (21 июня-22 июля)

Это быстро меняющийся день, однако из-за предупреждения о Луне будет некоторая путаница и нерешительность. Вы не уверены, что делать дальше. Это нормально. Отложите важные решения сегодня, а также делайте покупки до тех пор, пока Лунная тревога не закончится.

Лев (23 июля — 22 августа)

В вашем графике все еще много внимания уделяется деньгам и финансовым вопросам, тем не менее, сегодня оповещение о Луне означает, что вы должны ограничить свои расходы едой, бензином и развлечениями. Кроме того, вы не должны принимать важные решения или подписывать документы. (См. Выше.)

Дева (23 августа — 22 сентября)

Стая планет все еще находится в вашем знаке, включая Луну сегодня, но есть Лунная тревога! Ожидайте нехватки, задержки и немного беспорядка. Однако это может быть веселый, игривый день. И творческий день! Тем не менее, ограничьте расходы на еду, топливо и развлечения.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Горстка планет все еще спрятана в вашей карте, что означает, что вы можете спокойно вести себя сдержанно. На самом деле, это отличный день, чтобы расслабиться и сделать как можно меньше. Разговоры с молодыми людьми могут быть стимулирующими. Проверьте Лунную тревогу.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Социальный день! Вы все еще в настроении, чтобы поговорить со всеми. На самом деле, сегодня Предупреждение о Луне, которое плохо подходит для покупок, но отлично подходит для того, чтобы обсуждать и придумывать креативные идеи. Будьте умны и ограничьте свои расходы едой, газом и развлечениями.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Вы высоки, и именно сегодня. Люди замечают вас. На самом деле, по некоторым причинам, некоторые люди знают личные данные о вашей личной жизни. Однако, потому что сегодня оповещение о Луне, отложите важные решения, пока оповещение не закончится. Аналогично, ограничьте расходы едой, бензином и развлечениями.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Это отличный день для знакомства с новой обстановкой, общения с новыми людьми, знакомства с людьми из других культур и путешествий. Если вы не можете путешествовать – будьте туристом в своем городе. Тем не менее, из-за оповещения о Луне ограничьтесь расходами только на еду, топливо и развлечения.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Многие из вас все еще сосредоточены на деталях о наследствах, завещаниях, состояниях, долгах, налогах и долевой собственности. Вы можете сделать свою домашнюю работу по этим вопросам сегодня, но не принимайте важных решений, пока Лунная тревога не закончится. Аналогично, ограничьте расходы едой, газом и развлечениями.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Это светский день, потому что вы стремитесь общаться с партнерами и близкими друзьями. У вас может быть с кем-то честное, душевное обсуждение. Как бы то ни было, не соглашайтесь ни на что важное и не помогайте добровольно во время Лунной тревоги. (См. Выше.)

Если ваш день рождения сегодня

Актер театра и кино Сергей Гармаш и актриса Дарья Мороз разделяют ваш день рождения сегодня. Вы организованы, ответственны и остроумны с другими. Люди могут положиться на вас. Служение другим – ваша тема в этом году с точки зрения ответственности как перед семьей, так и перед собой. Поэтому берегите себя, чтобы вы были сильным ресурсом. Инвестируйте в отношения, которые вы цените. Воспользуйтесь своим личным творчеством и увлечениями.