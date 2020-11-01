Ежедневный гороскоп. Воскресенье 1 ноября 2020

16, 17 лунный день. Убывающая Луна

Луна в знаке Телец ♉

Предупреждение о Луне

Сегодня нет ограничений на покупки или решения. Но избегайте важных решений и покупок после 18:10 Луна в Тельце.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Вы можете поссориться с родителями или начальником из-за финансовых проблем. Тем не менее, если вы останетесь сосредоточенными, вы сможете строить твердые финансовые планы на будущее уже сегодня. Вы можете подумать о серьезных практичных покупках.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Сегодня Луна в вашем знаке танцует с Юпитером и Сатурном. Это заставляет вас чувствовать себя позитивно, оптимистично, а также практично и серьезно. Однако могут возникнуть трудности с кем-то на работе или с домашним животным или вашим здоровьем. Возможно, кто-то критикует вас?

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Сегодня у вас могут быть разногласия с кем-то из-за ваших детей, социальной ситуации, стоимости общественных мероприятий или чего-то связанного со спортом? Это могло расстраивать и обескураживать. Не зацикливайтесь на этом. Вместо этого придерживайтесь своих личных планов.

Рак (21 июня — 22 июля)

Хотя сегодня отношения со старшим членом семьи (или партнером) могут быть трудными, на самом деле это хороший день для общения с друзьями и группами. Это также хороший день, чтобы проверить, смогут ли ваши надежды и мечты на будущее стать реальностью.

Лев (23 июля — 22 августа)

Не расстраивайтесь из-за критики или препятствий со стороны других сегодня. Вместо этого вдохновляйтесь родителями, начальником или кем-то из авторитетов, которые могут вас поддержать. Стройте планы, которые в конечном итоге улучшат вашу репутацию среди сверстников.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Денежные ссоры, особенно связанные с детьми, общественной деятельностью, спортом или развлечениями, могут иметь место сегодня. Вместо этого сосредоточьтесь на чем-то в средствах массовой информации или на чем-то, что связано с кем-то далеко или из другой культуры, потому что это поднимет вам настроение и даст вам некоторые практические знания.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Сегодня легко быть критичным или поссориться с членом семьи, особенно с кем-то постарше. Это не принесет вам радости. Вместо этого сосредоточьтесь на том, как чужие ресурсы могут помочь вам дома или возможно, помочь члену семьи? Это обнадеживает.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Большую часть этого дня отношения с партнерами и близкими друзьями остаются положительными. Они могут быть оптимистичными и позже возможно, серьезное практическое обсуждение принесет вам пользу. Не слушайте этот внутренний голос самокритики и сомнений.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Сегодня у вас могут быть разногласия с другом или членом группы, особенно с кем-то моложе. Они не осведомлены о том, как дела идут или критически относятся к вам. Не позволяйте сбить вас с толку. Вместо этого ищите способы улучшить свое здоровье и работу. Развлекайтесь с домашним животным сегодня.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Дайте немного энергии напряжению, которое может возникнуть сегодня с начальником, родителем или даже полицией. Держитесь подальше от этого, если можете. Вместо этого сосредоточьтесь на веселых прогулках, играх с детьми, спорте и приятных хобби. Инвестируйте в свое удовольствие для хороших времен.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Избегайте сегодня спорных тем, таких как политика, религия и национальные вопросы, потому что они приведут только к спорам или унизят вас. Вместо этого сосредоточьтесь на вопросах, связанных с домом, семьей и в частности с родственницей.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Денежные дискуссии сегодня пройдут хорошо, особенно о том, как увеличить свой доход или возможно, купить что-то практичное и долговечное. Между тем дискуссии о совместной собственности и наследстве сорвутся.

Если твой день рождения сегодня

Актриса Мария Порошина (1973) и Ларри Флинт (1942) — крупнейший американский издатель сегодня разделяют ваш день рождения. Вы артистичны, талантливы и застенчивы. Внутренне вы сосредоточены и решительны! Вы счастливы работать за кулисами. Поскольку вы входите в новый цикл, это означает, что пришло время определить некоторые будущие цели, чтобы определить, чего вы хотите для себя в следующие несколько лет. Будьте уверены в себе и проявляйте физическую энергию, добиваясь того, чего вы хотите. Просто сделайте это!