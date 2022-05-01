Ежедневный гороскоп: воскресенье 1 мая 2022

Оповещение о Луне

1, 2 лунный день. Растущая Луна.

Сегодня нет ограничений для покупок или принятия важных решений. Луна в Тельце.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Сегодня у вас есть личные, сильные чувства по поводу чего-то. Нет вопросов. Между тем, проблемы, связанные с деньгами, денежным потоком или возможно, чем-то, что у вас есть, могут создать проблемы с другом, особенно с кем-то постарше. Они могут потребовать, чтобы вы что-то объяснили, чтобы дать им объяснение.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Сегодня дружба будет иметь для вас большое значение. На самом деле, эти отношения могут даже изменить вашу жизнь. У вас есть сильная потребность установить связь с человеком или возможно, даже с группой. Ищите способы обогатить эти отношения, потому что это возможно прямо сейчас.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Вы хотите, чтобы вас уважали сегодня. Вы не только хотите уважения своих сверстников, вы также хотите уважения боссов, родителей, учителей и VIP-персон. Это важно для вас. Романтика с кем-то старше может внезапно захватить вас ни с того ни с сего.

Рак (21 июня — 22 июля)

Сегодня вас привлечет кто-то, кто отличается от вас. Вы также можете почувствовать сильное влечение к системе убеждений, религии, философии или даже политической системе. Что бы это ни было, оно глубоко резонирует внутри вас и вы знаете, что это может изменить вашу жизнь.

Лев (23 июля — 22 августа)

Романтическое влечение сегодня будет очень глубоким. Новая любовь, которая начинается сейчас, может изменить вашу жизнь. Между тем, у вас также есть сильные чувства по поводу вашей справедливой доли чего-либо, будь то наследство или ситуация с общей собственностью. Это важно.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Ваши отношения с близким другом, вашим партнером или супругом очень важны для вас сегодня. Это важно. Вы можете даже почувствовать, что в том факте, что вы знаете друг друга, есть что-то обреченное. Нет ничего поверхностного. Вы чувствуете, что это ваша судьба.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Сегодня вы сильно озабочены практическими аспектами важных отношений. На самом деле, это хороший день для открытого обсуждения договоренностей. Важно знать, чего ждут друг от друга. Важно знать, каковы границы. Это реально.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Романтика сегодня — это то, что нужно. Вы можете подумать, что это было написано звездами. Другие могут чувствовать невероятно тесную привязанность к своим детям или даже к художественному творению. Сегодня нет ничего случайного. Все имеет значение.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Ваши связи с семьей, членом семьи или кем-то дома очень глубоки и важны для вас сегодня. Вы видите все связи и понимаете, что они должны были быть. Будь то родитель или брат или сестра, глубина этой связи для вас сегодня очевидна.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Все ваши взаимодействия с другими будут важны для вас сегодня, потому что у вас есть ощущение, что происходит что-то более глубокое. Ваша связь с братьями и сестрами, родственниками и даже соседями очень важна для вас сегодня. На самом деле, вы видите, какую сильную роль они играют в вашей жизни. Нет ничего случайного.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Вы испытываете сильные чувства к чему-то, чем владеете сегодня. Эти чувства могут даже охватывать ваше чувство собственного достоинства, которое вы можете приравнять к своему богатству. В любом случае все, что связано с деньгами и имуществом, сегодня важно для вас. Это не случайно.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Эмоции, которые вы испытываете к другим сегодня, очень глубоки. Дружба важна так же, как и преданные отношения. Романтика возьмет верх над всеми вашими мыслями и станет самым важным в вашей голове. Это потому, что чувства, которые вы испытываете сегодня к другим, необычайны по своей силе. Но вы благодарны.

Если ваш день рождения сегодня

Журналистка Елена Ханга (1962) и кинорежиссер Джон Ву (1946) отмечают сегодня с вами день рождения. Вы сильны, решительны и амбициозны. Вы также являетесь прирожденным лидером. Вы способны вдохновлять других в трудные времена. Это энергичный и популярный год для вас. Старую дружбу можно возродить. Ваше самовыражение усиливается, особенно в искусстве. Наслаждайтесь этим годом!