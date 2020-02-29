Ежедневный Гороскоп. Воскресенье 1 марта 2020

7, 8 лунный день. Растущая Луна

Луна в знаке Телец ♉

Лунная тревога

Избегайте покупок или принятия важных решений с 7:00 до 12:00 сегодня. После этого Луна движется из Тельца в Близнецы.

Овен (21 марта-19 апреля)

Вы можете строить практические планы, связанные с деньгами или заботой о том, что у вас есть. Это хорошо, однако дождитесь окончания оповещения о Луне сегодня, чтобы закрепить то, что вы собираетесь делать. (см. выше.)

Телец (20 апреля — 20 мая)

Вы находитесь в серьезном, трезвом настроении сегодня, поэтому у вас есть идеи о том, как вы хотите организовать свой мир. Посмотрите, как все будет выглядеть после того, как Лунная тревога закончилась. (см. выше.) Вы почувствуете сдвиг.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Этим утром есть оповещение о Луне, которое сделает ваши усилия по серьезному планированию немного тщетными. Однако, как только Лунная тревога закончится, Луна войдет в ваш знак и все системы будут работать! Правда, вы можете чувствовать себя более эмоциональным, чем обычно.

Рак (21 июня-22 июля)

Друг или член группы сегодня может быть суровым. Подумайте об этом, потому что после того, как Лунная тревога закончилась, все меняется. Тогда вам захочется уйти куда-нибудь и наслаждаться своей личной жизнью.

Лев (23 июля — 22 августа)

Не принимайте каких-либо важных решений этим утром во время оповещения о Луне, потому что это не мудрая идея, плюс у вас будет высокий визит. Люди заметят вас и у вас может получиться конфуз. Дождитесь окончания оповещения о Луне, чтобы увидеть, что вы хотите сделать.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Не планируйте поездки этим утром и избегать спорных дискуссий о политике, религии и расовых проблемах. Когда Лунная тревога закончится (см. выше), люди заметят вас. О да!

Весы (23 сентября — 22 октября)

Хотя сегодня утром у вас может возникнуть соблазн решить финансовые проблемы, налоги на общую собственность и долги – не делайте этого. Сегодня утром есть предупреждение о Луне. (см. выше.) Когда оповещение о Луне закончится, вам захочется сделать что-то другое! Начните с выхода из дома.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Это сложный день. Он начинается с Луны напротив вашего знака. Более того, есть Лунная тревога утром. (см. выше.) Просто будьте любезны. После того, как оповещение о Луне закончится, сконцентрируйтесь на том, как собрать достаточно денег для веселого времяпровождения!

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Ваше побуждение сегодня утром может быть лучше организовано и сделайте что-то, чтобы улучшить ваше здоровье. Отличная идея, однако, этим утром есть оповещение о Луне, которое делает все размытым и расплывчатым. Когда Лунная тревога закончилась (см. выше), сосредоточьтесь на близком друге или партнере.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Это утро замечательное, игривое, творческое! Наслаждайтесь веселыми мероприятиями с детьми. Изучите искусство и воспользуйтесь каждым шансом, чтобы проявить свои творческие таланты. После того, как Лунная тревога закончилась, вам вдруг захочется заняться делом и собраться. Ну что ж.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Это утро – идеальное время для отдыха дома и делайте как можно меньше, потому что есть сигнал тревоги Луны и вы чувствуете, что хотите спрятаться и расслабиться. Это просто отлично. Ирония заключается в том, что как только Лунная тревога закончилась, теперь вы хотите играть!

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Идите осторожно этим утром, потому что действует Лунная тревога. Не строить никаких планов. Не соглашайтесь ни на что важное. Просто лежите на берегу. Когда Лунная тревога закончилась, сосредоточьтесь на доме и семье. Отдохните дома.

Если ваш день рождения сегодня Певица Анна Семенович сегодня делится вашим днем ​​рождения. Вы амбициозны и трудолюбивы. Вы также смелы и не боитесь встретить вызовы. В этом году ваше время урожая! Теперь вы начнете пожинать плоды своих усилий за последнее десятилетие. Вы заслуживаете это время успеха. Ожидайте, чтобы обладать увеличенным влиянием и лидерством в ваших отношениях. Да