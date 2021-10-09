Ежедневный гороскоп: суббота 9 октября 2021

3, 4 лунный день. Растущая Луна

Предупреждение о Луне

После 8:30 утра сегодня нет ограничений на покупки или важные решения. Луна в Стрельце.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Разговор с партнером или близким другом сегодня будет оживленным! Вам может казаться, что вам нужно отстаивать свою позицию в чем-то. А может, кто-то попытается убедить вас согласиться с ними? В любом случае у вас нет проблем.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Сегодня на работе или когда вы обсуждаете свое здоровье или домашнее животное — вы будете в восторге! Вам есть что сказать и вы полны решимости, чтобы другие понимали, чего вы хотите. Вы также можете захотеть начать или инициировать что-то сегодня. (Если это важно, подождите до 3 ноября.)

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Это захватывающий, бодрый, творческий день! Наслаждайтесь общением, особенно чем-то новым и необычным. Развлекательные мероприятия с детьми порадуют. По сути, это энергичный день для соревновательной деятельности.

Рак (21 июня — 22 июля)

Сегодня вы можете захотеть начать что-то дома или начать новый проект, особенно если это проект «сделай сам» или что-то связанное с домашним ремонтом. Между тем семейные беседы будут живыми! У каждого свое представление.

Лев (23 июля — 22 августа)

Вы полны энтузиазма сегодня, вот почему вы хотите инициировать и начать новые дела. Вы готовы поговорить с кем угодно, чтобы предложить новые идеи. Вы также почувствуете себя конкурентоспособным. Поскольку вы полны энтузиазма, это хороший день для тех из вас, кто занимается продажами, маркетингом, преподаванием, писательством и актерским мастерством.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Сегодня вы можете быть взволнованы новым финансовым предприятием, новой работой или началом чего-то, что, как мы надеемся, принесет прибыль в будущем. К сожалению, поскольку Меркурий сейчас ретрограден, подождите 3 ноября, чтобы что-то начать.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Сегодня вы полны энергии и драйва, потому что в вашем знаке выстроились Солнце, Меркурий и Марс. Естественно, это заставляет вас действовать в соответствии со своими идеями и инициировать новые вещи. Возможно, вы захотите убедить других присоединиться к вам. Тем не менее, если вы хотите начать что-то серьезное — подождите до 3 ноября. (Ретроградный Меркурий.)

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Сегодня у вас много энергии, чтобы что-то исследовать, чтобы найти ответы на старые вопросы или решения старых проблем. Вы выберете работу в одиночку или за кулисами, тем не менее, вы будете продуктивны, потому что у вас есть энергия для сжигания!

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

В любой групповой ситуации сегодня вы будете проводить собрание естественным образом. Люди последуют вашему примеру, потому что у вас есть энергия и необходимый энтузиазм, чтобы вдохновлять других. Это потому, что вы настроены взять на себя ответственность.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Начальство, родители и высокопоставленные лица впечатлены вами сегодня, потому что вы обладаете огромной интеллектуальной и умственной энергией. Вы будете защищать свои идеи и объяснять другим, как добиться цели. Возможно, вы даже захотите интеллектуально поспорить с кем-нибудь, потому что вы горячие!

Водолей (20 января — 18 февраля)

Сегодня вы будете необычайно убедительны, если будете обсуждать спорные вопросы, такие как политика, религия и национальные вопросы. Это потому, что ваш ум возбужден и полон умственной энергии. Естественно, это сделает вас убедительным! Вам также будет интересно путешествовать.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Если вы сегодня вовлечены в спор по вопросам совместного имущества, наследства или страхования — никто не будет иметь против вас шансов. Вы будете красноречивы, энергичны и целеустремленны! У вас много энергии, чтобы изложить свою позицию — и все это узнают.

Если ваш день рождения сегодня

Актер Егор Бероев (1977), певец шансона Александр Дюмин (1968) и кинорежиссёр Гильермо дель Торо (1964) сегодня делятся вашим днем ​​рождения. Вы очаровательны и добры. Вы также внимательно относитесь к своему окружению. Люди сразу чувствуют, что вы честны и искренни. В этом году нужно позаботиться о себе и вам также нужно заботиться о своей семье. Это время важных обязанностей. Вы можете даже сделать личный макияж, чтобы омолодиться.