Ежедневный гороскоп: суббота 9 июля 2022

Оповещение о Луне

Сегодня до 21:15 нет ограничений на покупки или принятие важных решений. Луна в Скорпионе.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Продолжайте следить за финансовыми вопросами, потому что что-то неожиданное может повлиять на ваши активы, доходы или богатство. Между тем, вы хотите командовать, когда дело доходит до того, как вы распоряжаетесь своими деньгами и всем, что у вас есть.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Сегодня вы можете чувствовать себя вызывающе, имея дело с авторитетными фигурами — родителями, начальниками, учителями и полицией. С Марсом в вашем знаке ваше чувство эго сильно, и вы не хотите, чтобы вам говорили, что делать. Это может привести к разногласиям с партнерами и близкими друзьями.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Сегодня вы можете быть недовольны, потому что вы недовольны чьей-то позицией по политическим вопросам или чем-то, что связано с религией или национальными проблемами. Вы не согласны с ними; они не согласны с вами. Это просто природа жизни. К счастью, с прекрасной Венерой в вашем знаке вы будете дипломатичны. (Не так ли?)

Рак (21 июня — 22 июля)

Сегодня многие люди чувствуют себя мятежными и дерзкими. Вы можете столкнуться с этим со своими детьми, с другом или членом группы. Поскольку прямо сейчас и Солнце, и Меркурий находятся в вашем знаке, вы, несомненно, будете говорить и комментировать. Вы не можете сопротивляться!

Лев (23 июля — 22 августа)

Будьте осторожны, общаясь с родителями и начальством сегодня, потому что вы можете сказать что-то, о чем позже пожалеете. Определенно не сжигайте мосты, какими бы независимыми или дерзкими вы себя ни чувствовали. Сделав это, конечно вы не будете тряпкой. (Лев — королевская семья.)

Дева (23 августа — 22 сентября)

Для вас это слегка предрасположенный к несчастным случаям день просто потому, что ваши эмоции могут накаляться, потому что вы чем-то раздражены и это в свою очередь, отвлекает вас. Независимо от того, как вы себя чувствуете, обращайте внимание на то, что вы говорите и делаете сегодня.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Сегодня вы можете обидеться на что-то, чем вы владеете, или что-то, связанное с вашими финансами, или что-то, связанное с тем, как вы делите имущество или деньги с другим человеком или даже с банком. Вы можете быть несчастны. Возможно, вы хотите внести ясность?

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Сегодня вы определенно чувствуете себя сильным и напористым и никто не будет вами командовать, потому что Луна находится в вашем знаке напротив огненного Марса. Это означает, что вы не потерпите никакого вмешательства! (К счастью, поскольку Луна находится в вашем знаке, вам сопутствует удача.)

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Будьте терпеливы с коллегами и людьми, с которыми вы столкнетесь сегодня, потому что если вы будете делать что-то важное, вы не получите желаемых результатов. На самом деле, если вы будете слишком напористы, это может иметь неприятные последствия и кто-то восстанет против вас. Люди сегодня обидчивы!

Козерог (22 декабря — 19 января)

Старайтесь сегодня ладить с друзьями и группами, даже если могут возникнуть разногласия. Это настоящее испытание, не так ли? Легко ладить с другими, когда они хорошие. Проблема в том, как вести себя с людьми, когда они непокорны или несчастны.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Сегодняшний день может показаться вам немного сложным, потому что вы недовольны управленческим решением или позицией, которую занимает кто-то, наделенный властью. Вы не согласны с этим. Естественно, вы выскажете свое мнение и возможно, сплотите свои силы.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Если вы чувствуете себя расстроенным или вызывающим по поводу чего-то сегодня, это понятно. Многие люди думают так сегодня по разным вопросам. Однако для вашего знака эти чувства могут спровоцировать аварийную ситуацию. Поэтому будьте осторожны. Будьте внимательны и осознавайте, что вы делаете.

Если ваш день рождения сегодня

У актера Тома Хэнкса (1956) сегодня день рождения. Вы амбициозны и талантливы. Тем не менее, у вас сильны семейные ценности. Лично вы чувствительны, даже несмотря на то, что носите спокойную, легкомысленную маску. Этот год для вас время строительства. Вы можете строить физические структуры в буквальном смысле или внутренние структуры своей личности. Это год, чтобы быть обоснованным и практичным. Бизнес будет процветать.