Ежедневный гороскоп: суббота 9 апреля 2022

Оповещение о Луне

8, 9 лунный день. Первая четверть.

Избегайте покупок или принятия важных решений сегодня после 21:00. После этого Луна переходит из Рака во Льва.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Сегодня вам могут прийти в голову творческие решения о многих вещах, в частности, о чем-то, что связано с домом и семьей. Вы можете открыть для себя способ уединения или уединения в красивом окружении — что-то, что вас поддержит.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Сегодня у вас есть замечательные творческие идеи, которые вы можете воплотить в жизнь. Друзья и коллеги по искусству будут слушать то, что вы хотите сказать. Сейчас вы амбициозны и уверены в себе, поэтому люди уважают вас и готовы следовать вашему примеру.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Сегодня у вас есть несколько отличных идей для заработка. Опять же, эти идеи могут быть не совсем практичными. Остерегайтесь тратить слишком много денег на что-то или быть экстравагантным, потому что сегодня легко переборщить, особенно с роскошными вещами.

Рак (21 июня — 22 июля)

Это ваш счастливый день. Вы чувствуете себя счастливым, удачливым и готовым сыграть на дальнюю дистанцию. Используйте любую возможность, чтобы насладиться красивыми местами, потому что вы будете наслаждаться и получать удовольствие от музеев, художественных галерей, красивых бутиков, а также магазинов товаров для сада и посуды.

Лев (23 июля — 22 августа)

Сегодня вы чувствуете себя спокойным и довольным собой. Отчасти это потому, что вы были щедры к другим и это заставляет вас чувствовать себя хорошо. Это романтический и нежный день для влюбленных. Деньги придут ко многим из вас.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Сегодня вам будет легко установить сердечную связь с кем-то, возможно с близким другом или даже членом группы. Вам понравится компания творческих, артистичных людей. Это хороший день, чтобы поболтать с другими, даже с представителями широкой публики.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Вами сегодня восхищаются. Кто-то заметит, что у вас отменный вкус (так и есть). У вас всегда было тонкое, проницательное качество, когда дело касалось красивых вещей в вашем окружении. Некоторые из вас получат признание вашу помощь коллеге.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Путешествуйте, если можете сегодня, потому что вы получите возможность исследовать новые горизонты. В частности, вам понравится искусство, культура других стран и дискуссии об эзотерических философиях и скрытых знаниях. (Этот материал всегда вас интригует.)

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Возможно, сегодня вы будете щедры по отношению к другим и попытаетесь собрать средства или действовать на благо кого-то. По иронии судьбы, вы сами тоже выиграете от чьей-то щедрости, а это значит, что подарки и вкусности тоже могут прийти к вам. Это творческий день для вас. Оставайтесь на связи со своей музой!

Козерог (22 декабря — 19 января)

Отношения с близкими друзьями и партнерами сегодня теплые и дружеские. На самом деле, вы можете обнаружить, что восхищаетесь или даже идеализируете кого-то из близких вам людей. Это отличный день, чтобы поделиться творческими, художественными идеями с другими, потому что интересно увидеть, что на самом деле возможно. «Мы сделали это!»

Водолей (20 января — 18 февраля)

Сегодня вы можете увидеть инновационный, творческий подход к проблемам со здоровьем или что-то, связанное с домашним животным. Или возможно, ваше творческое новшество будет связано с вашей работой или работой, которую вы выполняете? Что бы вы ни делали сегодня, это может привести к увеличению ваших доходов в будущем.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Это сказочный день для художников и для всех, кто хочет заниматься творческими проектами, потому что вы находитесь в контакте со своим внутренним, артистическим я. Вы также почувствуете сострадание к детям. Даже спорт будет вдохновлять вас каким-то образом.

Если ваш день рождения сегодня

Актриса Елена Кондулайнен (1958) и певица Альбина Джанабаева (1979) отмечают с вами день рождения сегодня. Вы сильны волей и страстны. У вас также ярко выраженный, утонченный вкус. Вы честны и прямолинейны, что иногда удивляет окружающих. Это захватывающий год для вас, потому что это начало нового девятилетнего цикла. Будьте смелыми, будьте гибкими, будьте открыты для новых направлений роста и направления!