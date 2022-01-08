Ежедневный гороскоп: суббота 8 января 2022

Оповещение о Луне

6, 7 лунный день. Растущая Луна

Сегодня нет ограничений для покупок или принятия важных решений. Луна в Овне.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Вы сегодня производите баснословное впечатление на окружающих, особенно на власть имущих — учителей, начальников, родителей, полиции (вы знаете, о чем я говорю). Очевидно, что поскольку сегодня другие восхищаются вами, вы можете использовать это влияние в своих интересах. Сделайте свой шаг! Требуйте преференций!

Телец (20 апреля — 20 мая)

Путешествие для удовольствия полностью порадует вас сегодня, потому что вы жаждете некоторого возбуждения. Желательно экзотического. Очаровательного. Сегодня вас привлечет кто-то другой. Вы также будете привлечены к изучению новых предметов.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

У романтических пар будет страстный день, потому что если вы чувствуете влечение к кому-то, то сегодня вы особенно нежны. Это означает, что вы будете действовать. Между тем, вы также можете извлечь выгоду из богатства и ресурсов других, поэтому это хороший день, чтобы попросите ссуду или что-то одолжите. Попробуйте!

Рак (21 июня — 22 июля)

Отношения с партнерами и близкими друзьями сегодня теплые и взаимоподдерживающие, что очень приятно. Вы рады видеть кого-то и они рады видеть вас. Вы производите отличное впечатление на представителей широкой публики. Выходите и общайтесь!

Лев (23 июля — 22 августа)

Возможно, сегодня вам не захочется много работать. Вместо этого вы хотите немного побаловать себя. Может начаться роман с коллегой. Наверняка другие люди будут вам полезны сегодня.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Это прекрасный, игривый, веселый день! Примите все приглашения на вечеринку! Наслаждайтесь компанией других, особенно веселыми занятиями с детьми. Спортивные мероприятия будут на пике популярности. Вы сегодня тоже очень креативны! Между тем возможен новый роман.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Это идеальный день, чтобы развлечься дома. Пригласите семью или друзей днем ​​или вечером, потому что все будут рады весело провести время друг с другом. В последнее время вы стремитесь отремонтировать и настроить свои раскопки. Вот ваш шанс показать себя!

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Это счастливый день для вас, потому что вы цените свое повседневное окружение и цените людей в своей жизни. Другие ласковы с вами и это заставляет вас чувствовать себя хорошо. Вы наслаждаетесь их вниманием. Обязательно пообщайтесь с другими, потому что это отличный день для вечеринки!

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Сегодня благоприятны все финансовые дела. Вы можете привлечь к себе деньги. Если вы ходите по магазинам, вам понравится покупать красивые вещи для себя и близких. Остерегайтесь быть экстравагантным, потому что сегодня легко потакать своим желаниям или переборщить.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Это счастливый день для вас, потому что Солнце находится в вашем знаке на одной линии с прекрасной Венерой. Это прекрасное Астро-влияние, которое привлечет к вам других людей, потому что вы излучаете обаяние и дипломатичность неотразимым образом. (По правде говоря, даже вы сами знаете, что вы очаровательны и интересны другим.) И вы правы!

Водолей (20 января — 18 февраля)

В то время как все вокруг вас кружатся на общественных мероприятиях, посещают вечеринки и веселые мероприятия, вы можете предпочесть отойти на второй план во всем. Вы счастливы наслаждаться своим одиночеством, особенно с хорошей едой и напитками. Иногда нужно просто сделать перерыв.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Это замечательный, популярный день для вас. Отчасти это потому, что люди стремятся обращать на вас внимание и вам это нравится. В свою очередь, вы обратите на них внимание. Делитесь творческими идеями. Будьте откровенны в своих чувствах, потому что друг может стать любовником. (О, да.)

Если ваш день рождения сегодня

Актриса Марина Неёлова (1947), музыкант Дэвид Боуи (1947-2016) и король рок-н-ролла Элвис Пресли (1935-1977) родились в этот день. Вы дисциплинированы, сдержанны и организованы. Многие из вас предпочитают замкнуться в себе, но вы осознаете свой образ. Этот год будет включать в себя служение другим, особенно семье. Поэтому в первую очередь нужно хорошо позаботиться о себе. Наслаждайтесь персонализацией вашего дома в этом году.