Ежедневный гороскоп: Суббота 8 мая 2021 года

26, 27 лунный день. Убывающая Луна

Луна в знаке Овен ♈

Предупреждение о Луне

Сегодня нет ограничений на покупки или важные решения. Луна в Овне.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Это прекрасный день для вас. Луна в вашем знаке танцует с Сатурном, в то время как Венера и Юпитер уютны и близки друг другу. Это означает, что вы будете колебаться между потаканием своим желаниям и самодисциплиной. Интересный день!

Телец (20 апреля — 20 мая)

Сегодня вы чувствуете себя счастливыми. Вот почему вы хотите расслабиться. Тем не менее, что-то происходящее за кулисами заставит вас поработать и провести небольшое исследование, чтобы вы все равно что-то сделали сегодня.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Часть вас хочет сегодня быть сдержанной и оставаться за кадром. Это нормально. Однако другая часть вас хочет выйти и пообщаться. Несомненно, часть вашего взаимодействия с другими людьми сегодня будет происходить с кем-то старше или опытнее вас. Хороший шанс узнать что-то новое!

Рак (21 июня — 22 июля)

Люди замечают вас больше, чем обычно. К счастью, они видят в вас компетентного, внимательного и добросовестного человека. Тем не менее, ваши близкие друзья знают, что сегодня вы хотите поиграть! Приятного общения с творческими людьми!

Лев (23 июля — 22 августа)

Сегодня вы производите невероятное впечатление на начальников, родителей, учителей и VIP-персон. Фактически, вы произведете на них впечатление до такой степени, что некоторые из вас могут начать флирт или роман с начальником. Между тем, может иметь место серьезная дискуссия о политике, религии или юридических вопросах.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Путешествовать ради удовольствия сегодня придется по душе. Это также отличный день, чтобы познакомиться с «разными» людьми. Судебные решения могут быть вам в пользу. Между тем серьезные дискуссии о совместной собственности, наследстве, налогах и долге будут точными и удовлетворительными.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Держите свои карманы открытыми, потому что сегодня к вам могут прийти подарки, лакомства и даже деньги от других. Да, сегодня удачный для вас день! Тем временем ожидайте серьезного обсуждения чего-то важного с партнером или близким другом. Все хорошо.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Отношения с самыми близкими вам сегодня теплые и очаровательные. Вам понравится их компания и они будут рады видеть вас. Это идеальный день для долгого обеда или любого предлога, чтобы избежать работы. Тем не менее, вы позаботитесь о некоторых деталях, особенно о том, что связано с домашним животным или с вашим здоровьем.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Это хороший день, чтобы попрактиковаться в каком-либо навыке или отточить технику, например, в исполнительском искусстве или спорте, чтобы вы становились все лучше и лучше в чем-то. Просто делайте короткие рывки, потому что вы также хотите расслабиться и поиграть. Это неоднозначная картина.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Сегодня могут состояться серьезные обсуждения дома, возможно, со старшим членом семьи. Тем не менее, тем не менее, вы хотите играть сегодня и наслаждаться веселыми развлечениями с детьми, спортивными мероприятиями и социальными развлечениями. (Похоже, вы можете получить все это!)

Водолей (20 января — 18 февраля)

Возможно, вы захотите развлекаться дома сегодня. Вы непременно захотите сделать что-нибудь, чтобы ваш дом выглядел красивее, поэтому вам придется по душе косметический ремонт. Если вам нужно обсудить с кем-то свои идеи, вы будете серьезны и ориентированы на детали.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Хотя сегодня вы хотите расслабиться и насладиться компанией братьев, сестер, родственников и соседей — по-настоящему потусоваться — тем не менее, вы будете довольно серьезно относиться к финансовым вопросам. Если вы делаете покупки или тратите деньги, вы будете знать, что делаете.

Если ваш день рождения сегодня

Певец Владимир Маркин (1959), испанский певец Энрике Иглесиас (1975) и украинский певец Алексей Потапенко (Потап) (1981) сегодня разделяют ваш день рождения. Вы щедры, умны и добры. Вы также проницательны и обладаете прекрасными организаторскими способностями. Когда начинается ваш новый личный год, вы входите в год окончаний и сворачивания вещей. Пора приготовиться перейти к чему-то новому! Это не потеря. Вы наводите порядок и расчищаете путь для новых способов ведения дел.