Ежедневный гороскоп. Суббота 8 февраля 2020

15, 16 лунный день. Растущая Луна

Луна в знаке Лев ♌

Лунная тревога

Внимание: избегайте покупок или важных решений с 7:30 до 15:00 сегодня. После этого Луна переходит из Рака в Льва.

Овен (21 марта-19 апреля)

Следующие несколько недель – отличное время для покупки сокровищ для гардероба. Однако не сегодня! Проверьте Лунную тревогу, чтобы увидеть ограничения о покупках. Даже если вещи успокаиваются после того, как Луна сменит знаки, сегодня может произойти все что угодно. (Особенно с домом и семьей.)

Телец (20 апреля — 20 мая)

Это напряженный, динамичный день с короткими поездками, поручениями и беседами со многими людьми. Тем не менее, обратите внимание на то, когда происходит оповещение Луны (см. Выше). Когда происходит оповещение Луны, не делайте покупки или принимайте важные решения. (Можно покупать еду и топливо.)

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Будьте терпеливы с близкими друзьями и партнерами, потому что огненный Марс напротив вашего знака заставит вас чувствовать раздражение с другими. Они всех раздражают? Или только вас? В любом случае – результат один и тот же. Терпение – ваш лучший союзник. Обратите внимание на предупреждение о Луне сегодня.

Рак (21 июня-22 июля)

Будьте осторожны. Луна в вашем знаке, но есть оповещение Луны! (См. Выше.) Поэтому действуйте осторожно и во время оповещения о Луне, ограничьте свои расходы на еду, газ и развлечения и избегайте важных решений. Тем не менее, вы выглядите сказочно в глазах боссов, родителей и VIP-персон.

Лев (23 июля — 22 августа)

Сядьте на заднее сиденье и держите себя в тени сегодня. Почему? Потому что это будет лучше всего соответствовать вашим потребностям. Между тем, следует помнить об ограничениях оповещения Луны (см. Выше). В это время ограничьте свои расходы едой, газом и развлечениями. Тем не менее – это творческий день!

Дева (23 августа — 22 сентября)

Взаимодействие с подругой может быть важно для вас сегодня. Это взаимодействие будет оптимистичным и может познакомить вас с людьми, которые будут вам полезны в будущем. Между тем, в доме усилился хаос и активность. Уважайте ограничения Лунной тревоги. (См. Выше.)

Весы (23 сентября — 22 октября)

Не поднимайте сегодня на голову. Это того не стоит. Плюс, это плохое время. Расслабьтесь и наслаждайтесь хорошими временами, особенно общаясь с партнерами и близкими друзьями. Разговоры с другими людьми будут оживленными и живыми! Не занимайтесь бизнесом во время Лунной тревоги.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Не беспокойтесь о проблемах сегодня, потому что эти проблемы исчезнут сразу же. Расслабьтесь. Потяните поводья и не делайте глупостей во время предупреждения о Луне. Даже если вы высокий, а именно позже в тот же день дом и семья станут вашим центром внимания.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Сегодня в вашем графике особое внимание уделяется финансам, потому что в ваших Денежных домах есть планеты. Это означает, что вы должны обратить внимание на ограничения оповещения Луны (см. Выше). Не занимайтесь бизнесом во время оповещения Луны. Ограничьте расходы на еду, газ и развлечения.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Вы любопытны сегодня и хотите поговорить с другими. Тем не менее, во время сегодняшнего предупреждения о Луне (см. Выше) не соглашайтесь ни на что важное. Расслабьтесь и развлекайтесь дома. Отложите финансовые обсуждения до тех пор, пока Лунная тревога не закончится.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Вы напряженный и живой сегодня и хотите общаться с партнерами и близкими друзьями. Тем не менее, получайте удовольствие от общения во время этой Лунной тревоги. Не соглашайтесь ни на что важное. (В ваших же интересах.) После этого можно решить денежные вопросы, особенно связанные с работой.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

С Меркурием в вашем знаке сейчас вы стремитесь общаться с другими. Кроме того, это мечтательный, творческий день для вас! Запишите свои творческие идеи, но не делайте ничего важного, пока Лунная тревога не закончится.

Если ваш день рождения сегодня

Актриса Ирина Муравьева разделяет ваш день рождения сегодня. Вы обаятельны и привлекательны, добродушны и креативны. Вы также спонтанны и иногда мятежны. Временами у вас гениальная искра! Наконец, в этом году ваш тяжелый труд начнет окупаться! Упростите свою жизнь и сосредоточьтесь на том, как построить прочный фундамент. Работайте с целью. Физические упражнения будут важны, поэтому вы должны исследовать приятные физические нагрузки.