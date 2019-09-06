Ежедневный гороскоп. Суббота 7 сентября 2019

8, 9 лунный день. Растущая Луна

Луна в знаке Стрелец ♐

Лунная тревога

Избегайте покупок или важных решений после 8:45 утра до конца дня. Луна в Стрельце.

Овен (21 марта-19 апреля)

Сегодня у вас есть творческие, практические идеи, связанные с вашей работой или, возможно, даже с вашим здоровьем. К сожалению, опять же, большая часть этого дня – оповещение о Луне, так что подумайте над этими идеями, но подождите до завтрашнего дня, чтобы действовать. Береженого Бог бережет.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Хотя тратить деньги во время Лунной тревоги не идеально, все, что связано с творчеством, может действительно взлететь! (Это потому, что ваш разум мыслит нестандартно.) Сегодня один из тех дней. Подумайте о практических применениях ваших креативных идей – но решите завтра.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

У вас есть важные идеи о том, как укрепить свою домашнюю базу или обезопасить ситуации для своего удовлетворения. Имейте в виду, что большую часть этого дня представляет собой оповещение о Луне, что означает, что вы можете делать свою «домашнюю работу», но подождите до завтра, чтобы принять решение.

Рак (21 июня-22 июля)

Как правило, во время Лунной тревоги ваш разум немного размыт и беспорядочен. Однако сегодня вы мыслите относительно ясно, потому что знаете, чего хотите. Однак, чтобы быть успешным, подождите до завтра, чтобы осуществить свои планы.

Лев (23 июля — 22 августа)

У вас есть сильное влияние планет в вашем Денежном Доме. Кроме того, сегодня лунная тревога в течение большей части дня. Это означает, что финансовые планы (которые могут быть надежными и практичными) должны быть реализованы завтра, а не сегодня. Сегодня – ограничьтесь расходами на еду, газ и развлечения.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Вам будет приятно заняться практическими делами сегодня. Вы также можете поговорить с кем-то старше или более опытным, чтобы получить их совет. Тем не менее, что бы ни случилось, большая часть сегодняшнего дня – это сигнал тревоги Луны, что означает, что вы должны подождать до завтра, прежде чем действовать. Будьте умным.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Планетарное влияние сегодня поможет вам провести исследование и найти ответы на старые вопросы или проблемы. Тем не менее, вы не можете быть уверены в том, что вы открываете, потому что сегодня есть сигнал Луны. Подождите до завтра, когда настоящая правда выйдет.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Друг или член группы (возможно, лидер) может помочь вам сегодня. Слушайте, что они говорят, но не реагируйте на это. Это потому, что большая часть этого дня – оповещение о Луне. Получите ваши данные – но действуйте завтра. (Будьте мудрым.)

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Сегодня у вас будет плотный, продуктивный разговор с родителем, начальником, учителем или сотрудником полиции. Несмотря на это, потому что сегодня Лунная тревога, не соглашайтесь ни на что важное. Подождите до завтра, чтобы действовать.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Вы могли бы выслушать чье-то мнение о политике, религии или расовых проблемах сегодня, особенно кого-то старше или более опытного. Вы можете переварить то, что они говорят, но подождите до завтра, прежде чем действовать в соответствии с их информацией, если вы собираетесь это сделать. Большая часть сегодняшнего дня – Лунная тревога. Будьте начеку!

Водолей (20 января — 18 февраля)

Поскольку большая часть сегодняшнего дня – это повещение о Луне, откладывайте важные решения относительно общей собственности, наследства, налогов, задолженности и вопросов страхования. Завтра идеальный день, чтобы действовать. Сегодня вы можете получить свою информацию и сделать некоторые исследования.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Серьезная дискуссия с партнером или близким другом, скорее всего, состоится сегодня. Но не позволяйте ситуациям становиться слишком серьезными, потому что это плохой день, чтобы принять решение о чем-то важном. Большая часть этого дня – Лунная тревога. Поэтому держите обстоятельства легкими и оставайтесь на цыпочках.

Если ваш день рождения сегодня

Теннисистка Вера Звонарева разделяет ваш день рождения сегодня. Вы хороший слушатель, и вы убедительны. Вы сострадательны и внимательны к другим. Это год преподавания и обучения. Вы можете узнать что-то глубокое, что направляет вас в новом направлении, которое имеет решающее значение для вашего успеха в следующем году. Начните изучать медитацию, йогу или любую дисциплину, которая поможет вам лучше понять, кто вы есть.