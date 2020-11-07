Ежедневный гороскоп. Суббота 7 ноября 2020

22, 23 лунный день. Убывающая Луна

Луна в знаке Лев ♌

Предупреждение о Луне

Сегодня нет ограничений на покупки или важные решения. Луна находится во Льве.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Социальные планы могут измениться сегодня. (Сюрпризы в спорте тоже вероятны.) Между тем, это опасный день для ваших детей, поэтому будьте бдительны. С другой стороны, может возникнуть неожиданный флирт или любовь с первого взгляда. С другой стороны, могут иметь место ссоры влюбленных.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Сохраняйте хладнокровие, разговаривая с членами семьи сегодня, потому что вы можете внезапно повысить голос на члена семьи или он может накричать на вас! Между тем, ваш домашний распорядок сегодня изменится. Небольшие приборы могут выйти из строя или могут произойти незначительные поломки.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Сохраняйте спокойствие сегодня и обращайте внимание на все, что вы говорите и делаете, потому что этот день для вас слегка подвержен несчастным случаям. Ваш распорядок дня изменится. Возможны новые лица, новые места и новые идеи. Это волнующий, беспокойный день.

Рак (21 июня — 22 июля)

Что-то неожиданное может повлиять на ваше богатство или финансы сегодня. Например, вы можете найти деньги, вы можете потерять деньги. Что-то, что у вас есть, может быть украдено, потеряно или повреждено. Поэтому держите глаза открытыми, чтобы защитить свое. Будьте бдительны.

Лев (23 июля — 22 августа)

Сегодня Луна в вашем знаке не в ладах с непредсказуемым Ураном. Вот почему вы можете поспешить с выводами о чем-то. Вот почему вы чувствуете себя непослушным. Если кто-то просит вас сделать что-то, вы вполне можете решить сделать наоборот! Возможно, это освобождает?

Дева (23 августа — 22 сентября)

Это беспокойный день для вас — без вопросов. В идеале, тщательно все обдумайте, прежде чем действовать или что-то сказать, потому что, если вы импульсивно выстрелите от бедра, вы можете пожалеть об этом позже. Сегодня слишком легко быть опрометчивым и импульсивным.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Скорее всего, вы сегодня встретите кого-то другого или необычного. Или, возможно, кто-то из ваших знакомых скажет или сделает то, чего вы меньше всего ожидаете! Кто-то может даже подсказать вам пересмотреть свои будущие цели. Да, такой день — полный сюрпризов и неопределенности.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Действуйте осторожно, потому что сегодня начальство, родители, учителя и полиция могут бросить вам вызов. Они могут внезапно сделать что-то, что застает вас врасплох. Поэтому будьте осторожны. Защитите свои интересы. (Хотя давайте посмотрим правде в глаза, испанской инквизиции никто не ждет!)

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Планы поездок могут внезапно измениться сегодня. С другой стороны, возможно, вам внезапно придется отправиться в путешествие, когда вы этого не ожидали? Могут прийти неожиданные новости издалека или вы можете встретить кого-то другого и необычного. (Это не скучный день.)

Козерог (22 декабря — 19 января)

Оставайтесь на связи с вашим банковским счетом и финансовыми вопросами, потому что что-то удивительное или неожиданное может повлиять на ваши активы или что-то, связанное с общим имуществом и наследством. Не поддавайтесь дремоте. Если вы пропустите это нарушение, это может стоить вам денег.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Сегодняшний день немного непредсказуем, особенно когда общаешься с партнерами и близкими друзьями. Они могут предложить что-то совершенно удивительное. Может, им нужно больше свободы в отношениях? Возможно, вам нужно больше свободы в отношениях? Ваша собака может хотеть большей свободы в отношениях?

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Сегодня могут появиться неожиданные новости, которые могут повлиять на ваше здоровье, работу или даже то, что связано с домашним животным. Если вы работаете или выполняете какие-либо услуги для кого-то другого, вам не понравится, что вам скажут, что делать. Вы хотите организовать собственное шоу. Никто не любит, когда за ним присматривают.

Если твой день рождения сегодня

Актриса Елена Бирюкова (1970) которую все знают как Машу из сериала «Саша + Маша» и журналистка и ведущая Татьяна Арно (1981) сегодня разделяют ваш день рождения. Вы провидец, который является нонконформистом. У вас таинственная аура, поэтому вас иногда неправильно понимают. В этом году вы начнете видеть пользу от своей тяжелой работы. Сосредоточьтесь на создании прочного фундамента сейчас и на будущее. Работайте с целью. Физические упражнения будут важны, поэтому вы будете получать удовольствие от физических нагрузок и спорта.