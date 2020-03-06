Ежедневный гороскоп. Суббота 7 марта 2020

13, 14 лунный день. Растущая Луна

Луна в знаке Лев ♌

Лунная тревога

У нас сегодня «все чисто», чтобы делать покупки и заниматься бизнесом. Луна во Льве.

Овен (21 марта-19 апреля)

Это прекрасный игривый день! Это отличный день для изучения флирта и романтики. Это также отличный день, чтобы насладиться игривыми мероприятиями с детьми, а также спортивными мероприятиями, художественными и музыкальными представлениями. Вы в восторге и готовы на все!

Телец (20 апреля — 20 мая)

Это суббота и это занятое время для вас. Венера в вашем знаке готовит вас к разговорам и развлечению других. Тем не менее, Луна находится внизу вашей диаграммы, призывая вас расслабиться дома и наслаждаться компанией семьи, особенно родственниц женского пола. Это ваш выбор.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Короткие поездки, беседы с братьями и сестрами, родственниками и соседями, покупки, письмо и учеба – все это сегодня привлекает вас. По сути, вы стремитесь узнать что-то новое и исследовать мир вокруг вас. Наслаждайтесь новыми лицами, новыми местами и новыми идеями!

Рак (21 июня-22 июля)

Сегодня вы будете наслаждаться путешествиями, учебой и компанией творческих людей. С Марсом напротив вашего знака вы должны быть терпеливы с теми, кто рядом с вами. Сегодня Луна сосредоточит ваше внимание на деньгах, покупках и движении денежных средств.

Лев (23 июля — 22 августа)

Сегодня Луна находится в вашем знаке, что дает вам огромную потребность принадлежать своим друзьям и близким. Вот почему вы более чувствительны, чем обычно, к своим настроениям и чувствам. Вы можете быть более эмоционально требовательны сегодня и все же, вы также заботитесь о других.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Уединение в прекрасном окружении порадует вас сегодня, если у вас есть возможность спрятаться где-нибудь. На самом деле, это отличный день, чтобы вздремнуть, потому что вам нужно больше спать в этом месяце. Тем не менее, и Венера и Марс предоставят возможности для игр и путешествий.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Сегодня ваш эмоциональный контакт с подругой будет важен для вас, особенно для женского знакомства. Вполне вероятно, вы будете чувствовать себя защищающим и поддерживающим этого человека. (Вы можете даже ревновать, если они обращают больше внимания на кого-то еще.) Изучите свои цели сегодня.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Вы хотите помочь кому-нибудь на работе сегодня или даже косвенно через босса? Люди замечают вас и на самом деле они могут говорить о вас, потому что личные данные о вашей жизни окажутся публичными. Бывает. (Это может сбить с толку, потому что вы частное лицо.)

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Сделайте что-то другое сегодня, чтобы немного встряхнуться, потому что вы хотите немного приключений и вы хотите узнать что-то новое. По сути, вы хотите расширить свой кругозор, чтобы почувствовать, что вы получаете больше от жизни! Взаимодействие с родителем может быть значительным.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Ваш напряженный темп продолжается. К счастью, с Марсом в вашем знаке, у вас есть энергия, чтобы не отставать от этого темпа! Сегодня у вас может быть интенсивный, эмоциональный опыт. Даже вы можете быть удивлены вашей реакцией на что-то. (Успокойтесь.)

Водолей (20 января — 18 февраля)

Если у вас сегодня конфликт с кем-то из ваших близких, все будет более эмоционально, и вам может быть трудно быть отстраненным или объективным. Поэтому остерегайтесь рефлекторной реакции на других. (Причина этого в том, что Луна находится напротив вашего знака сегодня.) В идеале, вы должны идти на компромисс с другими.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Вы продолжаете наделяться Солнцем в вашем знаке. Марс возбуждает ваше взаимодействие с друзьями и группами, возможно, даже соревновательное взаимодействие? Между тем, расположение Луны указывает на то, что вам, возможно, придется поставить нужды кого-то другого перед собой. (Это компромисс.)

Если ваш день рождения сегодня

Музыкант Александр Скляр разделяет ваш день рождения сегодня. Вы креативны и сострадательны. Вы беспокоитесь. Вы также экстрасенс. Иногда нужно защищать себя от нечувствительных. Это год перемен, новых возможностей! Ожидайте приключений и стимулирующих ситуаций. Воспользуйтесь каждым шансом путешествовать и расширять свой мир, изучая новые вещи. Примите перемены! Пусть ваша личная свобода будет вашей целью в этом году.