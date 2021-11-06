Ежедневный гороскоп: суббота 6 ноября 2021

2, 3 лунный день. Растущая Луна

Предупреждение о Луне

Сегодня нет ограничений на покупки или важные решения. Луна в Стрельце.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Разговоры о совместной собственности, наследстве или о том, как что-то поделить, пойдут вам на пользу сегодня. Очевидно, это отличный день, чтобы сесть с другими и заняться делами. Это также страстный, нежный день для романтики.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Разговоры с партнерами и близкими друзьями сегодня пройдут хорошо, потому что люди легкомысленные и беззаботные. Вы можете обсудить с кем-нибудь планы на будущее. Вы также можете изучить способы получить в будущем обучение или дальнейшее образование. Это интересный день.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Коллеги поддержат вас сегодня. Это положительный день для любой работы, связанной с работой или личной жизнью. Вам также понравится делать ваше рабочее место более привлекательным. Вам также будет интересно узнать, как улучшить свое здоровье. Хороший день!

Рак (21 июня — 22 июля)

Не упустите любую возможность весело провести время с детьми, заняться спортом и весело провести время с другими людьми, потому что вам понравится любое приятное развлечение. Это также хороший день для тех, кто занимается искусством и творческими проектами.

Лев (23 июля — 22 августа)

Семейные дискуссии сегодня пройдут хорошо. В частности, вы можете обсудить ремонт дома или способы сделать ваш дом более привлекательным. Это также хороший день, чтобы изучить возможности недвижимости. Скорее всего, сегодня вам придется поставить чужие соображения выше своих собственных. (Такое случается.)

Дева (23 августа — 22 сентября)

Вы можете заработать на своих словах сегодня и это хорошая новость для тех из вас, кто пишет, редактирует, продает, продвигает, преподает или действует. Это также отличный день для короткой поездки, потому что вы будете наслаждаться красотой своего окружения.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Финансовые дискуссии сегодня пройдут хорошо, потому что сегодня хороший день для бизнеса и коммерции. Обратите внимание на свои идеи зарабатывания денег. Делая покупки, вы получите удовольствие от покупки красивых вещей для себя и близких, особенно потому, что сегодня вы особенно цените красоту.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Сегодня Меркурий в вашем знаке танцует с Венерой, поэтому вам легко сказать кому-то, что вы его любите. Это также поможет вам оценить свое повседневное окружение. Вам понравятся занятия в свободное время, особенно чтение, художественные выставки, концерты или общение с друзьями.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Уединение в красивой обстановке понравится вам сегодня, потому что момент уединения будет для вас драгоценным. Это даст вам возможность перевести дух, особенно если вы сможете насладиться уединением на природе.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Сегодняшние беседы с творческими и артистичными людьми станут для вас приятным развлечением. Вы можете поговорить с молодыми людьми. Фактически, обсуждения могут даже повлиять на ваши будущие цели. Это также отличный день, чтобы сделать покупки для себя. (Вы одеваетесь, чтобы произвести впечатление.)

Водолей (20 января — 18 февраля)

Разговоры с боссами, родителями, VIP-персонами и полицией сегодня пройдут хорошо, потому что вы обаятельны, дипломатичны и готовы к сотрудничеству. Это то, что они хотят услышать. На самом деле отношения могут быть настолько гладкими, что у некоторых из вас завяжутся романтические отношения с начальником. (Шагайте осторожно.)

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Это идеальный день для путешествий ради удовольствия. Если вы не можете путешествовать — наслаждайтесь короткой поездкой. Вы хотите узнать что-то новое сегодня. Вы особенно оцените художественные творения других людей. Точно так же вы получите удовольствие от глубоких и вдохновляющих дискуссий.

Если ваш день рождения сегодня

Певица Марина Хлебникова (1965), актер Александр Носик (1971) и телеведущая Яна Чурикова (1978) сегодня разделяют ваш день рождения. Вы усердно работаете, потому что очень решительно настроены. Вы также чувствительны и застенчивы. Вы приятны и симпатичны другим. Вы можете быть перфекционистом, которому нравится все контролировать. Простота — ключ к успеху в этом году. Физические упражнения тоже важны. Пора строить физические структуры в своей жизни — внутренне и внешне.