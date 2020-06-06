Ежедневный гороскоп. Суббота 6 июня 2020

15, 16 лунный день. Убывающая Луна

Луна в знаке Стрелец ♐

Лунная тревога

Предостережение: избегайте покупок или важных решений с полуночи до 13:00 сегодня. После этого Луна переходит из Стрельца в Козерога.

Овен (21 марта-19 апреля)

Избегайте споров с другими сегодня, потому что-то осталось от вчерашнего полнолуния, что делает всех острыми! Ключом к тому, чтобы избежать ссор, является момент, прежде чем вы ответите.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Ссоры о деньгах или имуществе, скорее всего, произойдут сегодня. Так как это только нарушит ваше душевное спокойствие, а также душевное спокойствие кого-то другого – постарайтесь избежать этого, если можете. Кому это нужно? Не вам.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Действуйте осторожно сегодня, когда разговариваете с боссами, родителями и VIP-персонами, потому что с людьми очень легко сталкиваться. Это может быть не ваша вина. Это может быть не их вина. Это произойдет потому, что сегодня огненный Марс находится в противоречии с Солнцем в вашем знаке. Оставайтесь спокойными.

Рак (с 21 июня по 22 июля)

Будьте мудры и держитесь подальше от спорных вопросов при общении с другими. Это означает, что нужно избегать политики, религии и расовых проблем, потому что сегодня Солнце расходится с огненным Марсом. Весь ад может вырваться! Не принимайте это близко к сердцу.

Лев (23 июля — 22 августа)

Спор с другом или членом группы о финансировании, оборудовании или общих обязанностях может возникнуть сегодня. Подумайте о своей долгосрочной цели. Будет ли этот спор полезным для вас? Возможно, нет. Поэтому как этого избежать?

Дева (23 августа — 22 сентября)

Делайте все возможное, чтобы сохранять спокойствие сегодня, потому что вы можете потерять его, разговаривая с боссом, родителем, кем-то в полиции или возможно, даже с партнером или близким другом? Это потому, что люди вспыльчивы, и они на самом деле ищут драку. Дайте этой сцене широкое место.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Споры на работе могут возникнуть сегодня, потому что вы хотите внести улучшения. На самом деле, эти споры могут возникнуть, если вы что-нибудь предложите! Держитесь подальше от вопросов, связанных с другими культурами, другими странами и другими убеждениями. К сожалению.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Это классический день для борьбы со своими детьми или борьбы за своих детей. У вас также может возникнуть спор о том, как делить или делиться чем-либо, будь то деньги, собственность или обязанности. В любом случае, вам не нужна эта головная боль. Закатайте губу.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Вам будет разумно быть терпеливым с партнерами и близкими друзьями сегодня (а также с членами семьи), чтобы избежать драки. Каждый сегодня хочет доказать свою точку зрения или доказать, что они правы. Эй, вы можете быть правы или можете быть в отношениях.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Если вы увязли в спорах с другими сегодня, особенно в тех боях, которые связаны с работой, это означает, что ваша эффективность пострадает, их эффективность пострадает, ничего не будет сделано. Это пустая трата сил! Это антипродуктивно. Оставайтесь спокойными.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Родители должны быть терпеливыми со своими детьми сегодня. Люди, занимающиеся спортом, должны быть терпеливы друг с другом. Романтические партнеры должны быть терпеливы друг с другом. Не поддавайтесь спорам.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Предупрежден – значит вооружен. Сегодня огненный Марс в вашем знаке и он находится в противоречии с Солнцем в нижней части вашего графика. Это классика для споров с родителями или членами семьи. На самом деле, это классика для спора с кем-либо!

Если ваш день рождения сегодня

Актер Владимир Сычёв разделяет ваш день рождения сегодня. У вас отличное чувство юмора и вы любите развлекать других. В этом году вы узнаете что-то, что задает вам новое направление, которое может иметь решающее значение для вашего успеха в следующем году. Это время обучения и возможно, обучения. Изучите медитацию, йогу или любую дисциплину, которая поможет вам лучше понять, кто вы есть. Инвестируйте в свое будущее я.