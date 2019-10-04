Ежедневный гороскоп суббота 5 октября 2019

Лунная тревога

Сегодня хороший день. Луна переходит из Стрельца в Козерога.

Овен (21 марта-19 апреля)

Будьте терпеливы с партнерами и близкими друзьями сегодня. Люди заметят ваши действия. Хорошо знать это на случай, если вам нужно будет контролировать ситуацию.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Вы усердно работаете, потому что это вам легко сделать. Сегодня, вы захотите путешествовать или сделать что-то, чтобы расширить свой кругозор. Отправляйтесь в короткое путешествие или на легкую прогулку по городу.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Это была веселая неделя, а теперь время вечеринки! Наслаждайтесь хорошими временами и спортивными мероприятиями. Общайтесь и получайте удовольствие! Это включает в себя веселые мероприятия с детьми.

Рак (21 июня-22 июля)

Дом, семья и ваша личная жизнь являются главными приоритетами. Вам придется идти на уступки, когда имеете дело с другими, чтобы все были счастливы.

Лев (23 июля — 22 августа)

Это была занятая, динамичная неделя. Короткие поездки и чтение были частью вашего сложного графика. Сегодня игривый день; однако, позже в тот же день, вы захотите организовать и вернуться на правильный путь. Это хорошая вещь.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Заработок, денежный поток и забота о вашем имуществе были в центре внимания. Многие из вас работают, чтобы увеличить свой доход. Получите преимущество на выходных. Выйдите и пообщайтесь!

Весы (23 сентября — 22 октября)

У вас много энергии, потому что Солнце и Марс в вашем знаке. Вот почему разговоры с другими являются восторженными и целеустремленными.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Будьте аккуратны на деловых переговорах, потому что это ваш год, чтобы стать богаче.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Это популярная неделя, поэтому вы и наслаждаетесь компанией друзей. Но будьте осторожны со своими импульсами.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Вы производите большое впечатление на других, и это хорошо. Вы амбициозны и обаятельны, что делает вас приятным в глазах окружающих.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Путешествие и возможность узнать больше находятся на вашей повестке дня. Откровенный разговор со знакомой женского пола может состояться сегодня утром.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Поскольку вы сосредоточены на вопросах имущества, налогов, задолженности и страхования, дайте себе время для раздумий.

Если ваш день рождения сегодня

Актриса Инна Чурикова разделяет ваш день рождения сегодня. У вас острый ум и дружелюбный характер. Вы полны энтузиазма, энергичны и имеете большой интерес к жизни! Поздравляю, потому что это ваше время сбора урожая. Теперь вы начнете пожинать плоды своих усилий за последнее десятилетие. Вот почему вы будете пользоваться повышенным влиянием и лидерством в ваших отношениях. Вы заслуживаете это время успеха.