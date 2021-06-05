Ежедневный гороскоп: суббота 5 июня 2021

24, 25 лунный день. Убывающая Луна

Луна в знаке Овен ♈

Предупреждение о Луне

Избегайте покупок или принятия важных решений после 15:30 до 23:00. После этого Луна переходит из Овна в Тельца.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Действуйте осторожно! Сейчас не тот день, чтобы терять вес. Как ни странно, у вас много энергии, которую вы хотите использовать, чтобы справиться с хаосом в доме. Однако, если вы будете настойчивы, другие будут сопротивляться. Оставайтесь спокойным.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Независимо от того, насколько вы настроены сегодня, не пытайтесь заставить других согласиться с вами (что у вас будет соблазн сделать). Если вы это сделаете, это будет на ваш страх и риск. Избегайте опасных мест сегодня. Предупрежден — значит вооружен.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Борьба за власть из-за денег, имущества или чего-то, что может вам принадлежать, сегодня будет неприятной. Если вы из-за чего-то придумаете, то сразу же на вас ответит зенитная артиллерия. Поэтому наберитесь терпения. Подождите еще день.

Рак (21 июня — 22 июля)

Сегодня вероятны битвы эго с партнерами и близкими друзьями. Это очень плохой день для этих споров. Они будут противными и вероятно, бесполезными. Более того, скорее всего, вы не выиграете. Чем больше вы к чему-то стремитесь, тем большее сопротивление вы будете испытывать. Отойдите назад.

Лев (23 июля — 22 августа)

Сегодня очень вероятно закулисное сопротивление вашим идеям и усилиям. Лучший вариант — изящно отойти в сторону. Не пытайтесь сделать невозможное. Сегодняшний день не о героизме или даже агрессивной силе; это о том, чтобы быть умным и оставаться невредимым, чтобы решить эту проблему в другой день.

Дева (23 августа — 22 сентября)

У вас могут быть разногласия с другом сегодня или у вас могут быть разногласия с группой. В любом случае, это не лучшая ситуация. Вы можете подумать, что можете выиграть, но на самом деле это не так. Вы не можете. Вы потеряете больше, чем думаете, что приобретете. Поэтому сократите свои потери и отступите.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Сегодня может произойти жестокая битва между родителями, начальниками и членами семьи (может быть что угодно). Чем больше вы настаиваете на том, чего хотите, тем больше вы увеличиваете противодействие вам. Это не вопрос о правильном или неправильном. Речь идет о знании, когда держать, а когда сбрасывать.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

В этот день для вас очень много несчастных случаев, поэтому обращайте внимание на все, что вы говорите и делаете. Не увлекайтесь спорными темами, такими как политика, религия и национальные вопросы. Люди сегодня слушать не будут. Существует агрессивная энергия, которая может вам навредить. Спрячьтесь где-нибудь.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Сегодня споры о совместной собственности, налогах, долге и совместной ответственности могут стать реальной борьбой за власть. Они могли быть противными. Поэтому держитесь от всего этого подальше. Держите голову холодной, а порох сухим.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Сегодня могут возникнуть споры между парами, профессиональными партнерами и близкими друзьями, потому что огненный Марс противостоит Плутону. Это означает, что люди пытаются подчинять других своим желаниям. Они делают все, чтобы заблокировать то, что хочет другая сторона. Держитесь подальше от этого.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Не ввязывайтесь сегодня в борьбу за власть из-за домашнего питомца или чего-то, что связано с вашим здоровьем или что-то еще, что связано с работой. Если вы это сделаете, вы пожалеете об этом. Более того, вы все равно не выиграете. Вместо этого сложите палатки, как арабы и тихонько ускользните.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Сегодня родители должны быть терпеливыми со своими детьми, потому что терпение — это противоядие от гнева. Это классический день для шипящих припадков и срывов. Помните, что вы взрослый. Между тем романтике угрожает борьба за власть.

Если ваш день рождения сегодня

Телеведущий «Умники и умницы», профессор Юрий Вяземский (1951), актриса Елена Воробей (1967) и певец, телеведущий и шоу-мен Вальдис Пельш (1967) сегодня празднуют ваш день рождения. Вы умны, гибки и легко приспосабливаетесь — прагматичные качества, которые помогают вам добиться успеха. У вас прекрасный аналитический ум и вы отлично решаете проблемы. Вы хорошо работаете в многозадачном режиме. В этом году вы будете искателем. Вы хотите оставить позади то, что вас не устраивает и перейти к чему-то новому, что вы хотите исследовать. Это год перемен.