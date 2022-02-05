Ежедневный гороскоп: суббота 5 февраля 2022

Оповещение о Луне

5, 6 лунный день. Растущая Луна

Сегодня нет ограничений для покупок или принятия важных решений. Луна в Овне.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Сегодня, когда Луна в вашем знаке танцует с Сатурном, вы находитесь в правильном настроении для серьезного планирования. Вы готовы взять на себя обязанности и ответственность и поставить их выше собственных желаний и потребностей.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Скорее всего, сегодня вы предпочитаете оставаться наедине со своими мыслями и чувствами не потому, что у вас депрессия, а потому, что вы хотите быть спокойным и вдумчивым. Вы не в настроении для легкомысленных шуток. Возможно, кому-то из вас сегодня придется позаботиться о ком-то еще.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Кто-то старше или более опытный, чем вы, может дать вам отличный совет сегодня. (Это хорошее время, потому что вы настроены слушать.) Сейчас начало года и вы хотите подумать о своих будущих целях. Это мудро. Цели помогают не сбиться с пути.

Рак (21 июня — 22 июля)

Обсуждения с родителями, начальством или полицией сегодня пройдут хорошо, потому что все настроены серьезно. Каждый хочет что-то сделать или ускорить дело эффективным способом. Вот почему вы тоже будете тщательно подходить ко всему, что делаете.

Лев (23 июля — 22 августа)

Это идеальный день для учебы, потому что вы находитесь в серьезном настроении и у вас есть настойчивость и концентрация, необходимые для изучения и усвоения новой информации. Знания обогащают ваш мир. Почему бы не встать на плечи тех, кто ушел до вас?

Дева (23 августа — 22 сентября)

Это хороший день для серьезной проверки вопросов, касающихся наследства, общей собственности, налогов и долгов, потому что у вас достаточно терпения, чтобы разобраться в этих бюрократических деталях. Вы ничего не упустите из виду. Возможно, вы откроете для себя полезную информацию, которая пойдет вам на пользу.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Это отличный день, чтобы воспользоваться советом кого-то старше или опытнее, кого вы уважаете. Этим человеком может быть кто-то, кто близок вам, например, партнер или близкий друг. Возможно они могут быть экспертами? Это может быть даже тот, с кем вы сталкиваетесь сегодня среди широкой публики. (Кто знает?)

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Это будет продуктивный рабочий день для вас или для любой задачи, которую вы перед собой ставите, потому что вы будете осторожны во всем, что делаете и не будете совершать ошибок. Вы не вернетесь назад и вам не придется переделывать вещи. Вы будете как мудрый плотник: «Семь раз отмерь, один раз отрежь».

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Родители могут сесть сегодня и обсудить образование своих детей или обязанности по воспитанию детей. Другие будут серьезно и практично подходить к вопросам спорта, мира развлечений и социальных планов. Вы также можете собирать данные о возможных будущих отпусках?

Козерог (22 декабря — 19 января)

Многим людям сегодня будет полезен совет кого-то старше и опытнее. (Скажем прямо, кому нужно изобретать велосипед?) Возможно, мудрым, опытным человеком будет кто-то из вашей семьи, может быть, родитель? Или, может быть, вы мудрец для кого-то другого?

Водолей (20 января — 18 февраля)

Это хороший день, чтобы посоветоваться с кем-то постарше и чему-то научиться, потому что ваша концентрация превосходна, кроме того, обязанности и ответственность являются вашим главным приоритетом сегодня. Вот почему вы будете осторожны в своем подходе ко всему, что вы делаете.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Поскольку вы настроены практично, это повлияет на ваши финансовые решения. Например, отправляясь за покупками, вы захотите купить практичные и долговечные вещи. Когда дело доходит до денег и вашего имущества, вы будете деликатны и осторожны.

Если ваш день рождения сегодня

Футболист Криштиану Роналду (1985) и актриса Татьяна Абрамова (1975) сегодня отмечают день рождения. Вы отличный коммуникатор, умный и очень активный. Вы в пути. Вы сострадательны и считаете полезным помогать другим. В этом году вы будете усердно работать над созданием вещей как во внешнем, осязаемом, так и во внутренних структурах вашего мира.