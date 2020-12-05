Ежедневный гороскоп. Суббота 5 декабря 2020

20, 21 лунный день. Убывающая Луна

Луна в знаке Лев ♌

Предупреждение о Луне

Избегайте покупок и принятия важных решений после 14:00. Луна находится во Льве.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Вы с пониманием отнесетесь к потребностям других людей сегодня и захотите дать деньги или побудить других сделать это. Не делайте этого после предупреждения о Луне. (см. выше.) Между тем, это творческий день для вас и прекрасный день, чтобы весело провести время с детьми.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Сегодня легко общаться с другими людьми, особенно с теми, кто вам наиболее близок, потому что существует взаимное чувство симпатии и понимания. На самом деле, кто-то может захотеть довериться вам или наоборот? Однако вам также понравится отдыхать дома.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Вы хотите общаться с другими сегодня. Наслаждайтесь общением с братьями и сестрами, родственниками и соседями. Между тем, вы, возможно, захотите помочь коллеге или возможно, он захочет вам помочь? Не давайте никаких важных обязательств перед кем-либо после оповещения о Луне (см. выше).

Рак (21 июня — 22 июля)

Сегодня вы можете потратить деньги на детей, развлекательные мероприятия, общественные мероприятия или что-то, связанное со спортом и миром развлечений. В этом случае сделайте это до начала Лунного оповещения (см. выше).

Лев (23 июля — 22 августа)

Сегодня Луна в вашем знаке, что делает вас более эмоциональным, но это также немного улучшит вашу удачу. Это мило. Сегодня вам понравится время, проведенное с семьей или даже время, потраченное на то, чтобы сделать свой дом более привлекательным.

Дева (23 августа — 22 сентября)

В разговоре с другими сегодня вы проявите сочувствие и искренний интерес. Если кому-то понадобится ваша помощь — ответите тем же. Это неудивительно, потому что вам нравится быть полезным другим. Вы знаете, что быть полезным тем, кого любите — это радость.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Сегодня вы полны энергии и хотите поговорить с другими, возможно, с подругой или членом группы. Вы любитель красивых вещей и сегодня у вас возникнет соблазн купить шикарные, элегантные вещи. Обратите внимание на ограничения, указанные выше в предупреждении о Луне. Сделайте покупки до того, как они начнутся.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Сегодня вы будете очаровательны и дипломатичны со всеми, кого встретите. У вас есть энергия делать все, что вы хотите сегодня. Однако помните об ограничениях оповещения о Луне (см. выше). Тем не менее, как правило, общаться во время оповещения о Луне весело.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Это веселый день для вас. Вам будет приятно найти что-то новое или необычное, чтобы вы почувствовали, что можете больше исследовать свой мир. Между тем, некоторые из вас могут баловаться тайной любовью или флиртом в стиле плаща и кинжала.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Поскольку сегодня вы чувствуете сочувствие и заботу о друге, вы поможете ему, если сможете. То же самое чувство сочувствия с вашей стороны может относиться к нуждающейся группе. Еще раз, вы поможете, если сможете. Любая доброта, даже самая маленькая, имеет значение.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Кому-то может понадобиться ваш творческий совет по поводу чего-то сегодня. Или им может потребоваться ваша помощь, потому что они видят, что вы сочувствуете их потребностям. Будьте осмотрительны. Прежде чем действовать, узнайте факты, потому что вы можете попасться на слезы.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Поскольку сегодня ваше понимание красоты возросло, вам будет приятно видеть красивые места — музеи, нетронутые парки, архитектурные здания или галереи. Точно так же вас вдохновят глубокие философские дискуссии. Это головоломка!

Если ваш день рождения сегодня

Американский режиссер, мультипликатор, художник и автор сказок Уолт Дисней (1901-1966), актриса Нина Русланова (1945) и тяжелоатлет, заслуженный мастер спорта, политический деятель, писатель Юрий Власов (1935) родились в этот день. Вы свободолюбивы, изобретательны и спонтанны. Ваше остроумие забавно. Во всех отношениях вы цените честность. В этом году вас ждут захватывающие перемены и возможности. Рассчитывайте на новые приключения! Если можете, исследуйте возможности путешествовать. Делайте все возможное, чтобы расширить свой мир через обучение. Добро пожаловать! Ваша личная свобода — ваша цель в этом году.