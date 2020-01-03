Ежедневный гороскоп — суббота 4 января

Лунная тревога

Сегодня обычный день. Луна в Овне.

Овен (21 марта-19 апреля)

Это позитивный день, особенно для общения с друзьями. Наслаждайтесь взаимодействием с людьми. Однако в конце дня ваши отношения с авторитетными фигурами могут быть напряженными или разочаровывающими. Не ожидай слишком многого.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Это отличный день, чтобы поговорить с боссами, родителями, учителями и VIP-персонами. Они могут попросить вас о помощи или попросить совета о том, как сделать что-то лучше. Избегайте спорных вопросов, таких как политика, религия и социальные проблемы в конце дня.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Это прекрасный день, чтобы пообщаться! Вам понравится общаться с людьми из других культур и разных стран. Это также отличный день для составления планов поездок или планов получения дальнейшего образования или обучения.

Рак (21 июня-22 июля)

Вы хорошо выглядите в глазах других сегодня, особенно боссов и VIP-персон. На самом деле флирт с боссом может начаться. Возможно, поэтому в этот вечер могут быть напряженные разговоры с партнерами и близкими друзьями? Поступайте осторожно в конце дня.

Лев (23 июля — 22 августа)

Вы хотите путешествовать, и если вы не можете путешествовать, вы можете наслаждаться диваном, путешествуя по фильмам или книгам, потому что вы стремитесь расширить свой мир.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Это хороший день, чтобы просить поддержки у других, особенно финансовой помощи. Вы можете попросить увеличить бюджет на работе или больше оборудования. Лично вы, возможно, захотите попросить больше поддержки семьи в каком-то деле.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Вы должны быть осторожными, имея дело с другими сегодня, потому что Луна в вашем знаке. К счастью, она приятно танцует с Венерой в той части вашей карты, которая хочет общаться с другими. Отношения с кем-то старше могут быть напряженными в этот вечер.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Вам будет приятно сегодня развлекаться дома или делать что-то, чтобы вы выглядели более привлекательно. Легко это делать.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Это игривый, веселый день! Наслаждайтесь долгим обедом с кем-то. Наслаждайтесь спортивными мероприятиями, общественными мероприятиями и веселыми развлечениями с детьми. Однако к вечеру некоторые финансовые ограничения ограничат ваш выбор.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Разговор с близкой родственницей пройдет сегодня хорошо. Это может включать финансовые вопросы, деньги или практическую поддержку идеи, которую вы хотите реализовать.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Сегодня общение с людьми проходит гладко и легко, поэтому вам понравится общаться с друзьями, братьями и сестрами, родственниками и соседями. Однако к вечеру вы можете о чем-то беспокоиться. Не позволяйте этому расстроить вас, потому что большинство вещей, о которых мы беспокоимся, никогда не происходит.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Это хороший день для бизнеса и коммерции. На самом деле, вы можете привлечь деньги для вас. По иронии судьбы, позже вечером, что-то может пойти не так. Ой.

Если ваш день рождения сегодня

Зураб Церетели делится днем ​​рождения сегодня. Вы настойчивы и упорны! Ваша твердая решимость является ключом к вашим значительным достижениям. Это ваше время урожая! Теперь вы начнете пожинать плоды своих усилий за последнее десятилетие. Вы заслуживаете это время успеха. Ожидайте, чтобы обладать увеличенным влиянием и лидерством в ваших отношениях.