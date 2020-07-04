Ежедневный гороскоп. Суббота 4 июля 2020

13, 14 лунный день. Растущая Луна

Луна в знаке Козерог ♑

Лунная тревога

Сегодня нет никаких ограничений для покупок или важных решений. Полнолуние в Козероге.

Овен (21 марта-19 апреля)

Некоторые полнолуния легче, чем другие. Это не одно из них. Будьте осторожны, чтобы не встретиться с родителем, начальником или полицией. Вы можете злиться, а также может произойти что-то неожиданное (особенно с деньгами или чем-то, что у вас есть). Оставайтесь спокойными.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Избегайте спорных тем сегодня, чтобы сохранить мир. По общему признанию, кое-что могло бы получить Вашу козу. Вот почему вы можете тайно злиться. Может, вы даже сами этого не знаете? Еще одна вещь: это подверженный несчастным случаям день. Будьте внимательны!

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Сегодня финансовые проблемы могут прийти в голову, что означает, что вы можете вступать в конфликт с другом или членом группы. Между тем, что-то, что происходит за кулисами, может попасть на вас! Это сложный день. Будьте начеку.

Рак (с 21 июня по 22 июля)

Сегодня происходит единственное полнолуние, которое находится напротив вашего знака в течение всего года. Ой! Это может вызвать конфликт с вами и другими людьми – не только партнерами и близкими друзьями, но и руководителями или авторитетными фигурами. Немного потяните поводья. Убедитесь, что вы контролируете ситуацию.

Лев (23 июля — 22 августа)

Сегодняшняя полная луна может создать проблемы на работе для вас или для вашего здоровья. (Возможно, даже с домашним животным.) Избегайте спорных вопросов, таких как политика, религия и национальные вопросы. Не будьте самоуверенным. Вместо этого сосредоточьтесь на своей дружбе и взаимодействии с группами. Здесь вы выиграете.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Вы можете быть в ссоре с другом или членом группы сегодня. Вы можете ссориться из-за общей собственности, страховых вопросов или из-за наследства. Родители должны быть бдительными в отношении своих детей сегодня, чтобы избежать несчастных случаев. Будьте внимательны.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Сегодня вы чувствуете себя втянутыми между требованиями дома и семьи против требований карьеры или внешнего мира. Вы не можете игнорировать свою карьеру. (Или, возможно, что-то связанное с вашей публичной репутацией?) Однако избегайте споров с партнерами и близкими друзьями.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Будьте осторожны, потому что этот день подвержен несчастным случаям из-за энергии Полнолуния. Это ошибочно. Мелочи могут вызывать отвлечения, что в свою очередь, приводит к несчастным случаям. (Как устным, так и физическим.) Постарайтесь сохранить мир на работе. Вы будете рады, что сделали это.

Стрелец (22 ноября-21 декабря)

Сегодняшняя полная луна может привести к разным финансовым ситуациям, особенно в отношении противоположных ценностей, контроля над деньгами или наследством и даже противоположных обязанностей. Могут возникнуть романтические отношения. Также споры о детях и их уходе. Успокойтесь. Вы можете быть правы или быть в отношениях. Ваш выбор.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Сегодня Полнолуние в вашем знаке, единственный раз за весь год. Это может сделать вас возбудимым, что, в свою очередь, создает некоторую напряженность у тех, кто находится рядом с вами. Будьте терпеливы с семьей и людьми дома, чтобы избежать спора. Примите неожиданное приглашение.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Проблемы со здоровьем или что-то связанное с домашним животным или возможно, ваша работа достигнет апогея сегодня. Там может быть спор. Помните, что для драки нужны двое, поэтому, если вы отойдете в сторону, это рассеет напряженность. Гнев только делает всех несчастными.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Ссоры влюбленных могут возникнуть из-за сегодняшнего полнолуния. Точно так же отношения с детьми непредсказуемы. Избегайте споров о деньгах и имуществе. Вместо этого отдыхайте или развлекайтесь дома.

Если ваш день рождения сегодня

Актер театра и кино, телеведущий Дми́трий Наза́ров (сериал «Кухня») разделяет ваш день рождения сегодня. Семья важна для вас. Вы практичны и любите помогать другим. В этом году вы увидите, что служение другим, особенно членам вашей семьи, очень важно. Вот почему вы должны заботиться о себе, чтобы вы были сильным ресурсом для себя и других. Посмотрите вокруг себя и инвестируйте в отношения, которые вы цените. Тусуйтесь с качественными людьми.