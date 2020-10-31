Ежедневный гороскоп. Суббота 31 октября 2020

15, 16 лунный день. Полная Луна

Луна в знаке Телец ♉

Предупреждение о Луне

Сегодня нет ограничений на покупки или важные решения. Луна в Тельце.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Это Хэллоуин и, естественно, этот день полон сюрпризов! «Кошелек или жизнь!» Для вашего знака эти сюрпризы также могут быть связаны с богатством вашего партнера или кого-то еще или наследования, или что-то общее с общей собственностью. Хороший день, чтобы закончить старые дела, особенно то, что началось до 7 октября.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Боже мой! Сегодня Солнце находится напротив Урана, который сейчас находится в вашем знаке. Это заставляет вас чувствовать себя мятежным, независимым и жаждущим приключений и азарта. Вы хотите, чтобы произошло что-то новое и необычное (что очень вероятно, потому что сегодня Хэллоуин). Время удачное.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Что-то неожиданное, связанное с вашим здоровьем, домашним животным, работой или какой-то работой, которую вы выполняете, произойдет сегодня. Но это может дать вам совершенно новый взгляд на что-то? Возможно, что-то новаторское? Добрый день, чтобы завершить старые дела, которые вы начали до этого месяца.

Рак (21 июня — 22 июля)

Сегодня к вам может прийти неожиданное приглашение. Могут происходить необычные светские мероприятия. Конечно, сегодня Хэллоуин и каждый может надеть классную маску! Родители должны проявлять особую бдительность со своими детьми, потому что может произойти что-то неожиданное, возможно, даже несчастный случай.

Лев (23 июля — 22 августа)

Ваш домашний распорядок сегодня будет другим или необычным. Естественно, что это Хэллоуин, который может повлиять на некоторые изменения дома или в вашей семье. Однако это также конструктивный день. Вы могли бы внести некоторые положительные изменения дома.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Сегодняшний день полон непредсказуемых событий и идей. Вы можете увидеть новые места и встретить новые лица. Возможно, сегодняшний сюрприз сегодня будет относиться к Хэллоуину, или возможно, он будет относиться к повседневному событию или контакту, который внезапно изменится? Что бы ни случилось, вероятно, научит вас чему-то новому и необычному.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Следите за своими деньгами и имуществом сегодня, потому что что-то неожиданное может повлиять на ваши активы или ваше состояние. Вы можете найти деньги, вы можете потерять деньги. Берегите свое имущество от потери, кражи или повреждения. Доверьтесь своим идеям зарабатывания денег!

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Сегодня непредсказуемый Уран находится напротив вашего Солнца, поэтому этот день будет полон сюрпризов! Будьте терпеливы с самыми близкими вам людьми. Одно можно сказать наверняка: вы узнаете что-то новое об определенных элементах вашего взаимодействия с миром, которые вы могли игнорировать. Кто знал?

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Сегодня вам могут открыться секреты или новые взгляды на вещи, потому что вероятны сюрпризы из неожиданного источника. (Кстати, этим неожиданным источником могло быть ваше собственное подсознание!) Естественно, сюрприз может быть связан с Хэллоуином.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Вы можете открыть для себя что-то новое о друге или члене группы сегодня, потому что это как если бы занавес был отдернут и вы видите вещи в новом свете. Вы также можете встретить сегодня кого-то необычного или узнать что-то удивительное о друге.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Встречи с боссами, родителями, полицией и представителями власти могут застать вас врасплох сегодня. Они могли вызвать чувство бунта или независимости? Будьте осторожны в своих ответах. Остерегайтесь ответных рефлексов. Не говорите и не делайте того, о чем позже пожалеете.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Будьте осторожны, потому что этот день для вашего знака очень опасен. Обращайте внимание на все, что вы говорите и делаете. Однако, с другой стороны, произойдет что-то захватывающее и неожиданное, что может научить вас чему-то новому о вашем повседневном окружении или о мире в целом?

Если твой день рождения сегодня

Актриса Раиса Рязанова (1944) и певец автор-исполнитель шансона Алекса́ндр Но́виков (1953) сегодня разделяет ваш день рождения. Вы хотите быть лучшими в любом деле. Хотя вы кажетесь бесцеремонным, вы энергичны и конкурентоспособны. В этом году мы отпустим то, что больше не актуально или полезно и перейдем к чему-то новому и необычному. Это не время потерь. Наоборот! Вы уменьшаете нагрузку, чтобы освободить место для новых начинаний!