Ежедневный гороскоп, суббота 31 августа 2019

1, 2 лунный день. Растущая Луна

Луна в знаке Дева ♍

Лунная тревога

У нас сегодня «все чисто», чтобы делать покупки и заниматься бизнесом. Новолуние в Деве.

Овен (21 марта-19 апреля)

Даже если это конец недели, вы продуктивны сегодня! У вас есть целеустремленность, решимость и необходимый шарм, чтобы заставить людей помочь вам достичь того, чего вы хотите достичь. Это радует боссов и тех, кто старше или опытнее. Отлично сработано!

Телец (20 апреля — 20 мая)

Это игривый, творческий день. Это идеально, чтобы общаться с другими или наслаждаться фильмами, музыкальными представлениями, театром и искусством. Вы будете любить участвовать в спортивных мероприятиях и весело проводить время с детьми. Сильный день для новых отношений, особенно для романтики.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Сегодня вы будете много делать дома или заниматься семейным бизнесом или отношениями, потому что вы энергичны и сосредоточены. Вы также достаточно харизматичны, чтобы соблазнять других, чтобы они соответствовали вашим планам. Отличный день для развлечений дома!

Рак (21 июня-22 июля)

Это быстрый и энергичный день. Вы бдительны и стремитесь общаться с другими, когда вычеркиваете вещи из своего списка дел. Короткие поездки, поручения, покупки и разговоры будут в порядке дня для вас.

Лев (23 июля — 22 августа)

Вы можете заключить важные финансовые сделки сегодня. Это конец недели, и вы в отличной форме! Вы полны идей для зарабатывания денег, плюс вы убеждены и убедительны. Вы также можете наслаждаться покупками красивых вещей.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Это мощный день для вас, потому что в вашем знаке пять «планет» — Солнце, Луна, Меркурий, Венера и Марс. Да, вы можете делать все, что вы хотите сегодня. Вы можете говорить, убеждать, продавать, покупать и очаровывать мир.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Сегодня в вашем графике спрятано скопление планет, а это значит, что вы, возможно, захотите скрыть и сыграть что-то сдержанное. Вы можете использовать эту энергию для исследования, изучения истории и эффективной работы за кулисами. (Некоторые из вас вовлечены в тайные любовные отношения.)

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Это идеальный день для подведения итогов вашей недели, потому что вы чувствуете себя общительным и хотите наслаждаться обществом других. В частности, вам понравятся встречи, занятия, конференции и конвенции. Вы также будете встречаться с друзьями.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Это продуктивный день для вас, потому что вы производите большое впечатление на боссов, родителей, учителей, VIP-персон и полицию. Они впечатлены тем, что вы должны сказать, и они слушают. Точно так же вы хотите услышать, что они говорят. Здорово!

Козерог (22 декабря — 19 января)

Это суббота и это идеальный день, чтобы выбраться из дома. Делайте все, что дает вам смену обстановки и немного приключений и стимуляции! Даже однодневная поездка или быстрый отдых порадуют вас. Издательское дело, средства массовой информации, медицина и закон приветствуются.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Это конец недели и это отличный день, чтобы подвести итог подробным сведениям о наследстве, долевом имуществе, страховых спорах – обо всем этом. Вы добьетесь больших успехов, а потом будете довольны собой.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Сегодня вы сосредоточены на друзьях и партнерах, потому что Солнце, Луна, Меркурий, Венера и Марс находятся напротив вашего знака. Пришло время положить свои карты на стол и провести честное обсуждение, но это будет приятное и теплое обсуждение. Попытайтесь.

Если ваш день рождения сегодня

Миллиардер, филантроп Уоррен Баффет делит сегодня ваш день рождения. Вы проницательны и способны быстро думать и быстро действовать. Вы также честны, искренни и ответственны. Ваша тяжелая работа начнет окупаться в этом году! Поэтому начните упрощать свою жизнь и сосредоточьтесь на том, как построить прочный фундамент. Работайте с целью. Физические упражнения будут важны, поэтому вы должны изучить любую физическую дисциплину, которая вам нравится.