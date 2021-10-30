Ежедневный гороскоп: суббота 30 октября 2021

24 лунный день. Убывающая Луна

Предупреждение о Луне

Избегайте покупок или принятия важных решений с 3:00 до 14:30 сегодня. После этого Луна переходит из Льва в Деву.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Это сложный день, когда приходится иметь дело с авторитетными фигурами — родителями, начальниками, учителями, высокопоставленными лицами и полицией. Вам лучше вести себя сдержанно и ничего не говорить, потому что вы должны знать, когда держать, а когда сбрасывать. Сегодня шансы высоки.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Обсуждение с партнером или близким другом сегодня непросто. Вот почему сейчас плохой день для противодействия авторитетным фигурам или традиционным способам ведения дел. Иногда это правильно, иногда просто не получается.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Держитесь подальше от философских, идеалистических вопросов, связанных с политикой, религией и национальными вопросами сегодня. Консенсус невозможен. Люди будут бодаться. Зная это, проявите хладнокровие и поймите, что сейчас не тот день, чтобы делать какие-то проблемы. Время решает все.

Рак (21 июня — 22 июля)

Сегодня вы можете столкнуться с трудностями при общении с детьми. Точно так же социальные мероприятия или что-то, связанное со спортом, могут быть отменены или изменены из-за правил и положений. Часто это неутешительная ситуация, но бывает. Проявите терпение.

Лев (23 июля — 22 августа)

Семейные дискуссии сегодня будут сложными, потому что родственники или традиционные способы ведения дел могут быть негибкими. Это означает, что вам нужно идти вместе, чтобы поладить. Иногда можно что-то изменить, но иногда приходится принимать то, что есть. Это один из тех дней.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Сегодня вы стремитесь рассказать другим о своих идеях. У вас есть дела, встречи и короткие поездки. Тем не менее, обязанности, связанные с вашей работой, вашим здоровьем или домашним животным, ограничивают ваши возможности. Просто справьтесь с достоинством и терпением. (Будьте взрослым.)

Весы (23 сентября — 22 октября)

Очень часто наши мечты и желания ограничиваются нашими финансами. Вы можете столкнуться с этим сегодня. Мероприятия с детьми, общественные мероприятия или спортивные мероприятия будут ограничены из-за недостатка средств или высоких затрат. Добро пожаловать в клуб — нас миллионы. (Мы не можем позволить себе многого.)

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Сегодня Солнце в вашем знаке не в ладах с суровым Сатурном. Это означает, что у вас нет полной свободы действий. Обязанности, ограничения или правила и нормы нельзя игнорировать, особенно обязанности, связанные с домом и семьей. Что есть, то есть.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Свобода и физическая активность — это вопросы выживания для вас. Вам нужно каждый день выходить на улицу и летать в полную силу! Сегодня что-то происходящее за кулисами может ограничить вашу способность делать то, что вы хотите. (Это всего лишь временное темное облако на вашем горизонте.)

Козерог (22 декабря — 19 января)

Друг или член группы может сделать или сказать что-то, что, по вашему мнению, является ограничивающим. Ваши возможности ограничены. Возможно, вы не можете делать то, что хотите? Мы все сталкиваемся с ограничениями потому что именно это происходит, когда вы живете в большом племени, называемом обществом.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Это плохой день, чтобы бросить вызов родителям, начальникам, учителям, высокопоставленным лицам или полиции, потому что на их стороне будет закон. Зная об этом заранее, даже не ходите туда. Выберите другой день, другое время, другое место. Имейте терпение.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Сегодня вы можете быть ограничены законом, правилами и постановлениями или обычаями, связанными с религией и социальными вопросами. Из-за этого ваша свобода может быть ограничена. Однако это временное явление. Сегодня вы должны это принять.

Если ваш день рождения сегодня

Актер Александр Лыков (1961) и модель Иванка Трамп (1981) сегодня делятся вашим днем ​​рождения. Вы разносторонне развиты и быстро обучаетесь. Вы читаете между строк и знаете, что происходит. Этот год — последний год девятилетнего цикла, а это значит, что вам пора подвести итоги и отпустить то, что больше не актуально в вашей жизни. Вы хотите быть свободными, чтобы начать новый цикл в следующем году!